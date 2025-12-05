Не нужны часы тренировок: всего пять минут активной ходьбы улучшают когнитивные функции

Оказалось, что чтобы поддерживать мозг в форме, вовсе не нужны изнурительные тренировки. Исследование, опубликованное в журнале Age and Aging, показало, что даже пять минут быстрой ходьбы или подъёма по лестнице могут заметно улучшить память и скорость мышления у пожилых людей.
В эксперименте приняли участие 585 человек в возрасте от 65 до 80 лет без признаков когнитивных нарушений. В течение недели участники носили специальные браслеты, фиксирующие активность, и проходили серию тестов на память и внимание.
В среднем за сутки испытуемые проводили:
7,5 часов во сне,
12 часов сидя или лёжа,
4 часа в лёгкой активности (например, прогулки),
и 30 минут в умеренно интенсивных занятиях вроде быстрой ходьбы, плавания, езды на велосипеде или работы в саду.
После недели наблюдений учёные обнаружили, что даже несколько минут умеренно интенсивного движения — замена части сидячего времени на короткую активность — улучшали скорость обработки информации, концентрацию и кратковременную память.
"Всего несколько пролетов лестницы дважды в день способны укрепить когнитивные функции", — пояснила профессор психологии и нейронаук Айовского университета Мишель Восс.
Связь проста: движение усиливает кровообращение, а значит, улучшает снабжение мозга кислородом.
Профессор Ахмад Саджади из Калифорнийского университета в Ирвине добавляет, что при физической активности выделяются вещества, которые улучшают настроение и когнитивные способности. Даже короткие периоды активности запускают адаптационные процессы, повышающие устойчивость мозга к стрессу и возрастным изменениям.
Учёные подсчитали, что заменить лёгкую активность или сидячее время на всего пять минут умеренно энергичного движения уже достаточно для улучшения когнитивных показателей. Это может быть:
несколько пролетов лестницы,
энергичная прогулка до магазина,
короткая пробежка,
плавание,
работа на участке.
Такие упражнения особенно полезны для скорости мышления, планирования и внимания — именно этих функций, которые чаще всего ухудшаются с возрастом.
Кардиореспираторная выносливость — то, что учёные называют "аэробным двигателем" организма. Чем она выше, тем лучше мозг получает питание. При регулярной активности:
улучшается кровоток и доставка глюкозы к нейронам;
снижается риск инсульта и деменции;
нормализуется сон и настроение.
Физическая нагрузка также способствует выработке нейротрофинов — белков, поддерживающих рост и обновление нервных клеток.
Преимущества:
Улучшает память и внимание;
Укрепляет сердце и сосуды;
Снижает риск когнитивных расстройств;
Повышает уровень энергии и настроение.
Ограничения:
Не заменяет полноценные тренировки при хронических заболеваниях;
Требует регулярности — эффект исчезает при длительных перерывах;
Не подходит при острых проблемах с суставами или сердцем без консультации врача.
Добавьте короткие активности в день. Пройдитесь по лестнице вместо лифта.
Увеличивайте темп прогулок. Даже 5 минут энергичной ходьбы улучшают кровообращение.
Следите за дыханием. Лёгкое учащение пульса — хороший показатель умеренной нагрузки.
Пейте воду. Гидратация помогает поддерживать мозговой кровоток.
Завершайте день расслаблением. Медленные растяжки помогут телу восстановиться.
Сколько минут активности нужно в день для мозга?
Достаточно 20-30 минут умеренных нагрузок или хотя бы 5 минут интенсивной активности, если вы обычно ведёте сидячий образ жизни.
Можно ли заменить прогулку другими упражнениями?
Да. Подойдёт всё, что заставляет сердце работать активнее: плавание, йога в динамике, езда на велосипеде.
А если возраст за 70?
Умеренная активность безопасна и полезна — просто начинайте постепенно, под контролем врача.
