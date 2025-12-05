Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Porsche — лидер по быстрой перепродаже новых авто за год — Tvanouvelles
Эксперты ускорили проращивание гладиолусов с помощью опилок — 7dach
Силовая зарядка после 40 замедляет потерю мышц на 3–5% в десятилетие
С 2026 года меняются правила налога на недвижимость и расширяются семейные вычеты
Преимущество лёгкой пропарки для брокколи установили нутрициологи
Xiaomi рассматривает гуманоидов как часть будущей продуктовой стратегии — Beijing Dai
Новый вид краба Aegla tamanduatei обнаружили в пещере Санта-Лузия
Банки с дёгтем в земле помогают изгнать кротов с грядок
Несовместимость текстур ухода и тонального крема вызывает скатывание покрытия

Не нужны часы тренировок: всего пять минут активной ходьбы улучшают когнитивные функции

Подъём по лестнице укрепляет когнитивные функции — Мишель Восс
Здоровье

Оказалось, что чтобы поддерживать мозг в форме, вовсе не нужны изнурительные тренировки. Исследование, опубликованное в журнале Age and Aging, показало, что даже пять минут быстрой ходьбы или подъёма по лестнице могут заметно улучшить память и скорость мышления у пожилых людей.

Пожилые люди на набережной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилые люди на набережной

Как проходило исследование

В эксперименте приняли участие 585 человек в возрасте от 65 до 80 лет без признаков когнитивных нарушений. В течение недели участники носили специальные браслеты, фиксирующие активность, и проходили серию тестов на память и внимание.

В среднем за сутки испытуемые проводили:

  • 7,5 часов во сне,

  • 12 часов сидя или лёжа,

  • 4 часа в лёгкой активности (например, прогулки),

  • и 30 минут в умеренно интенсивных занятиях вроде быстрой ходьбы, плавания, езды на велосипеде или работы в саду.

После недели наблюдений учёные обнаружили, что даже несколько минут умеренно интенсивного движения — замена части сидячего времени на короткую активность — улучшали скорость обработки информации, концентрацию и кратковременную память.

"Всего несколько пролетов лестницы дважды в день способны укрепить когнитивные функции", — пояснила профессор психологии и нейронаук Айовского университета Мишель Восс.

Почему движение полезно для мозга

Связь проста: движение усиливает кровообращение, а значит, улучшает снабжение мозга кислородом.

Профессор Ахмад Саджади из Калифорнийского университета в Ирвине добавляет, что при физической активности выделяются вещества, которые улучшают настроение и когнитивные способности. Даже короткие периоды активности запускают адаптационные процессы, повышающие устойчивость мозга к стрессу и возрастным изменениям.

Пять минут, которые меняют мозг

Учёные подсчитали, что заменить лёгкую активность или сидячее время на всего пять минут умеренно энергичного движения уже достаточно для улучшения когнитивных показателей. Это может быть:

  • несколько пролетов лестницы,

  • энергичная прогулка до магазина,

  • короткая пробежка,

  • плавание,

  • работа на участке.

Такие упражнения особенно полезны для скорости мышления, планирования и внимания — именно этих функций, которые чаще всего ухудшаются с возрастом.

Почему стоит ускоряться

Кардиореспираторная выносливость — то, что учёные называют "аэробным двигателем" организма. Чем она выше, тем лучше мозг получает питание. При регулярной активности:

  • улучшается кровоток и доставка глюкозы к нейронам;

  • снижается риск инсульта и деменции;

  • нормализуется сон и настроение.

Физическая нагрузка также способствует выработке нейротрофинов — белков, поддерживающих рост и обновление нервных клеток.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • Улучшает память и внимание;

  • Укрепляет сердце и сосуды;

  • Снижает риск когнитивных расстройств;

  • Повышает уровень энергии и настроение.

Ограничения:

  • Не заменяет полноценные тренировки при хронических заболеваниях;

  • Требует регулярности — эффект исчезает при длительных перерывах;

  • Не подходит при острых проблемах с суставами или сердцем без консультации врача.

Советы шаг за шагом для здоровья мозга и тела

  1. Добавьте короткие активности в день. Пройдитесь по лестнице вместо лифта.

  2. Увеличивайте темп прогулок. Даже 5 минут энергичной ходьбы улучшают кровообращение.

  3. Следите за дыханием. Лёгкое учащение пульса — хороший показатель умеренной нагрузки.

  4. Пейте воду. Гидратация помогает поддерживать мозговой кровоток.

  5. Завершайте день расслаблением. Медленные растяжки помогут телу восстановиться.

Часто задаваемые вопросы

Сколько минут активности нужно в день для мозга?
Достаточно 20-30 минут умеренных нагрузок или хотя бы 5 минут интенсивной активности, если вы обычно ведёте сидячий образ жизни.

Можно ли заменить прогулку другими упражнениями?
Да. Подойдёт всё, что заставляет сердце работать активнее: плавание, йога в динамике, езда на велосипеде.

А если возраст за 70?
Умеренная активность безопасна и полезна — просто начинайте постепенно, под контролем врача.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Спутники фиксируют видимые из космоса земляные стены — Naked Science
Наука и техника
Спутники фиксируют видимые из космоса земляные стены — Naked Science
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Квартира может исчезнуть в один день: дело Долиной подорвало главный принцип сделок
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Последние материалы
Xiaomi рассматривает гуманоидов как часть будущей продуктовой стратегии — Beijing Dai
Новый вид краба Aegla tamanduatei обнаружили в пещере Санта-Лузия
Банки с дёгтем в земле помогают изгнать кротов с грядок
Несовместимость текстур ухода и тонального крема вызывает скатывание покрытия
Главная слабость Accord VII — коррозия кузова — Autojournal
Высокая нагрузка на печень и почки возможна при длительной диете хищников
Отключение отопления ночью не экономит энергию и вызывает плесень — Utopia.de
Танцоров Булановой перестали устраивать гонорары — продюсер Лавров
Алюминиевая фольга и спреи помогают отпугнуть кошек от ёлки
Сладкий перекус вечером вызывает резкие колебания сахара — onmed
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.