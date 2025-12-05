15 продуктов для здоровья мозга: что добавлять в рацион, чтобы сохранить ясность мыслей

С возрастом мозг, как и мышцы, требует регулярной поддержки. Исследования показывают: питание играет ключевую роль не только в сохранении памяти и концентрации, но и в снижении риска нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщает Prevention, ссылаясь на работу специалистов по питанию Мэгги Мун, Альмы Симмонс, Джули Даффи Диллон и Лорен Харрис-Пинкус.
Правильный рацион помогает замедлить возрастные изменения, улучшить настроение и даже сон. Витамины группы B (B6, B9 и B12) уменьшают количество нейротоксинов, связанных с ухудшением памяти. Омега-3 жирные кислоты поддерживают структуру клеточных мембран и способствуют выработке серотонина и дофамина.
"Когда человек получает достаточно магния, уровень инсулина снижается, улучшается когнитивная функция и сон становится глубже", — отмечает эксперт по пищевому поведению Джули Даффи Диллон.
Богаты антиоксидантами и растительным белком. Помогают замедлить старение клеток и защищают мозг от окислительного стресса.
Источник омега-3 жирных кислот EPA и DHA, которые улучшают память и концентрацию. Снижают воспаление и поддерживают здоровую работу нейромедиаторов.
Содержит полезные жиры и омега-3, необходимые для формирования миелиновой оболочки, защищающей нервы.
Полезен благодаря полифенолам, которые улучшают кровоток к мозгу и снижают воспаление. Исследования показывают, что шоколад с высоким содержанием какао повышает когнитивные способности.
Способствует улучшению памяти и внимания, защищает нейроны от старения и укрепляет метаболическое здоровье.
Богаты витамином K, лютеином и фолатами. Помогают замедлить возрастное ухудшение памяти.
Содержит фолиевую кислоту, железо, магний и антиоксиданты. Улучшает транспорт кислорода к мозгу и защищает нейроны.
Источник цинка, магния, железа и меди. Защищают мозг от свободных радикалов и поддерживают нервную проводимость.
Желток богат холином — веществом, из которого образуется ацетилхолин, нейромедиатор, отвечающий за память.
Содержит антиоксиданты и умеренную дозу кофеина, которые повышают концентрацию и скорость реакции.
В её составе сульфорафан — мощный противовоспалительный антиоксидант, защищающий клетки мозга от повреждений.
Лёгкий источник омега-3 для тех, кто не ест мясо. Поддерживает здоровый обмен веществ и сосуды мозга.
Содержат лютеин, который защищает мозг и глаза от окислительного стресса.
Богаты растительными омега-3. Поддерживают концентрацию, а при сочетании с ягодами и орехами становятся отличным завтраком для мозга.
Обеспечивают гидратацию и содержат ликопин — антиоксидант, защищающий мозг от воспалений и перегрева.
Эксперты советуют уменьшить употребление:
алкоголя;
продуктов с добавленным сахаром;
сильно переработанных продуктов.
Эти продукты нарушают обмен веществ, повышают уровень воспаления и ухудшают когнитивные функции.
"Главное — не только что вы едите, но и сколько. Достаточное количество калорий, белков, жиров и углеводов помогает мозгу сохранять ясность и энергию", — отмечает Джули Даффи Диллон.
Включайте в рацион рыбу или орехи не менее трёх раз в неделю.
Добавляйте зелёные овощи к каждому приёму пищи.
Замените сладости на тёмный шоколад и ягоды.
Пейте зелёный чай днём для концентрации, но избегайте вечером.
Не забывайте про воду — обезвоживание напрямую влияет на внимание и память.
Сколько нужно есть рыбы для пользы мозгу?
Достаточно 2-3 порций жирной рыбы в неделю — лосося, скумбрии, форели или сардин.
Можно ли получать омега-3 только из растений?
Да, но растительные источники (чиа, льняное семя, грецкие орехи) обеспечивают альфа-линоленовую кислоту, которая усваивается менее эффективно, чем омега-3 из рыбы.
Полезен ли кофе?
В умеренных количествах — да. Он повышает концентрацию, но при злоупотреблении может вызывать тревожность и бессонницу.
