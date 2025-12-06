Неожиданный помощник для щитовидки: достаточно двух кусочков, чтобы получить эффект

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Поддерживать здоровье щитовидной железы важно для нормального обмена веществ, пищеварения и общего самочувствия. Но, как отмечают врачи, один продукт способен принести особую пользу и при этом требует минимального количества. Об этом сообщает Prevention со ссылкой на эндокринолога Викторию Финн и терапевта Навью Майсор.

Щитовидная железа
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Щитовидная железа

Почему селена не хватает

Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т4 и Т3, которые управляют скоростью обмена веществ. Чтобы неактивный Т4 превращался в активный Т3, организму требуется селен — микроэлемент, участвующий в ферментативных реакциях. Недостаток селена замедляет этот процесс, вызывает усталость, набор веса и ухудшение состояния кожи и волос.

"Бразильские орехи — это природный источник селена, который необходим для правильной работы щитовидной железы и защиты тканей от воспаления", — рассказала эндокринолог Виктория Финн (Medical Offices of Manhattan).

По словам терапевта Навьи Майсор, важно включать в рацион продукты, богатые йодом, цинком, антиоксидантами и белком. Эти вещества поддерживают работу железы и снижают воспаление, которое часто усиливает симптомы гипо- и гипертиреоза.

Почему именно бразильские орехи

Исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Endocrinology, показали, что дефицит селена повышает риск аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, включая тиреоидит Хашимото. Достаточное поступление этого элемента, напротив, снижает уровень антител и улучшает структуру тканей железы.

Бразильские орехи признаны самым богатым природным источником селена:

  • всего 1-2 ореха в день покрывают суточную потребность взрослого человека;

  • они стимулируют выработку глутатиона — антиоксиданта, который защищает клетки от воспаления;

  • регулярное употребление помогает снизить аутоиммунную активность при хроническом тиреоидите.

"Селен из бразильских орехов помогает организму превращать Т4 в активный Т3 и уменьшает воспаление в тканях железы", — отметила Виктория Финн.

Сколько можно есть

Главное правило — не переусердствовать. Избыточное количество селена может быть токсичным. По данным Национального института здравоохранения США (NIH), передозировка способна вызывать тошноту, головокружение, выпадение волос и сердечные проблемы.

Безопасная норма — один-два ореха в день. Этого достаточно, чтобы:

  • поддерживать выработку гормонов;

  • улучшить усвоение йода;

  • укрепить иммунную систему;

  • снизить воспаление в тканях щитовидной железы.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • источник редкого микроэлемента селена;

  • естественная поддержка обмена веществ;

  • помогает при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы;

  • не требует сложной диеты.

Ограничения:

  • возможна токсичность при переедании;

  • не подходит людям с аллергией на орехи;

  • не заменяет медикаментозное лечение при тяжёлых формах гипотиреоза.

Советы шаг за шагом для здоровья щитовидной железы

  1. Добавляйте 1-2 бразильских ореха в завтрак или перекус.

  2. Сочетайте их с продуктами, богатыми йодом — например, морской капустой или рыбой.

  3. Следите за уровнем витаминов A, D и E, которые улучшают усвоение селена.

  4. Пейте достаточно воды — это помогает нормализовать обмен веществ.

  5. Раз в полгода проверяйте уровень гормонов щитовидной железы и микроэлементов.

Популярные вопросы о бразильских орехах и щитовидке

Можно ли заменить бразильские орехи добавками?
Да, но усвояемость природного селена из орехов выше, чем из синтетических источников.

Помогают ли орехи при гипотиреозе?
Они поддерживают обмен веществ и выработку Т3, но не заменяют назначенные врачом препараты.

А если есть гипертиреоз?
В небольших количествах орехи безопасны, но людям с повышенной функцией щитовидной железы важно контролировать уровень селена с врачом.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
