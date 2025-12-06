Неожиданный помощник для щитовидки: достаточно двух кусочков, чтобы получить эффект

Поддерживать здоровье щитовидной железы важно для нормального обмена веществ, пищеварения и общего самочувствия. Но, как отмечают врачи, один продукт способен принести особую пользу и при этом требует минимального количества. Об этом сообщает Prevention со ссылкой на эндокринолога Викторию Финн и терапевта Навью Майсор.
Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т4 и Т3, которые управляют скоростью обмена веществ. Чтобы неактивный Т4 превращался в активный Т3, организму требуется селен — микроэлемент, участвующий в ферментативных реакциях. Недостаток селена замедляет этот процесс, вызывает усталость, набор веса и ухудшение состояния кожи и волос.
"Бразильские орехи — это природный источник селена, который необходим для правильной работы щитовидной железы и защиты тканей от воспаления", — рассказала эндокринолог Виктория Финн (Medical Offices of Manhattan).
По словам терапевта Навьи Майсор, важно включать в рацион продукты, богатые йодом, цинком, антиоксидантами и белком. Эти вещества поддерживают работу железы и снижают воспаление, которое часто усиливает симптомы гипо- и гипертиреоза.
Исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Endocrinology, показали, что дефицит селена повышает риск аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, включая тиреоидит Хашимото. Достаточное поступление этого элемента, напротив, снижает уровень антител и улучшает структуру тканей железы.
Бразильские орехи признаны самым богатым природным источником селена:
всего 1-2 ореха в день покрывают суточную потребность взрослого человека;
они стимулируют выработку глутатиона — антиоксиданта, который защищает клетки от воспаления;
регулярное употребление помогает снизить аутоиммунную активность при хроническом тиреоидите.
"Селен из бразильских орехов помогает организму превращать Т4 в активный Т3 и уменьшает воспаление в тканях железы", — отметила Виктория Финн.
Главное правило — не переусердствовать. Избыточное количество селена может быть токсичным. По данным Национального института здравоохранения США (NIH), передозировка способна вызывать тошноту, головокружение, выпадение волос и сердечные проблемы.
Безопасная норма — один-два ореха в день. Этого достаточно, чтобы:
поддерживать выработку гормонов;
улучшить усвоение йода;
укрепить иммунную систему;
снизить воспаление в тканях щитовидной железы.
Преимущества:
источник редкого микроэлемента селена;
естественная поддержка обмена веществ;
помогает при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы;
не требует сложной диеты.
Ограничения:
возможна токсичность при переедании;
не подходит людям с аллергией на орехи;
не заменяет медикаментозное лечение при тяжёлых формах гипотиреоза.
Добавляйте 1-2 бразильских ореха в завтрак или перекус.
Сочетайте их с продуктами, богатыми йодом — например, морской капустой или рыбой.
Следите за уровнем витаминов A, D и E, которые улучшают усвоение селена.
Пейте достаточно воды — это помогает нормализовать обмен веществ.
Раз в полгода проверяйте уровень гормонов щитовидной железы и микроэлементов.
Можно ли заменить бразильские орехи добавками?
Да, но усвояемость природного селена из орехов выше, чем из синтетических источников.
Помогают ли орехи при гипотиреозе?
Они поддерживают обмен веществ и выработку Т3, но не заменяют назначенные врачом препараты.
А если есть гипертиреоз?
В небольших количествах орехи безопасны, но людям с повышенной функцией щитовидной железы важно контролировать уровень селена с врачом.
