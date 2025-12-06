Неожиданный помощник для щитовидки: достаточно двух кусочков, чтобы получить эффект

Бразильские орехи — это природный источник селена — эндокринолог Финн

Поддерживать здоровье щитовидной железы важно для нормального обмена веществ, пищеварения и общего самочувствия. Но, как отмечают врачи, один продукт способен принести особую пользу и при этом требует минимального количества. Об этом сообщает Prevention со ссылкой на эндокринолога Викторию Финн и терапевта Навью Майсор.

Щитовидная железа

Почему селена не хватает

Щитовидная железа вырабатывает гормоны Т4 и Т3, которые управляют скоростью обмена веществ. Чтобы неактивный Т4 превращался в активный Т3, организму требуется селен — микроэлемент, участвующий в ферментативных реакциях. Недостаток селена замедляет этот процесс, вызывает усталость, набор веса и ухудшение состояния кожи и волос.

"Бразильские орехи — это природный источник селена, который необходим для правильной работы щитовидной железы и защиты тканей от воспаления", — рассказала эндокринолог Виктория Финн (Medical Offices of Manhattan).

По словам терапевта Навьи Майсор, важно включать в рацион продукты, богатые йодом, цинком, антиоксидантами и белком. Эти вещества поддерживают работу железы и снижают воспаление, которое часто усиливает симптомы гипо- и гипертиреоза.

Почему именно бразильские орехи

Исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Endocrinology, показали, что дефицит селена повышает риск аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, включая тиреоидит Хашимото. Достаточное поступление этого элемента, напротив, снижает уровень антител и улучшает структуру тканей железы.

Бразильские орехи признаны самым богатым природным источником селена:

всего 1-2 ореха в день покрывают суточную потребность взрослого человека;

они стимулируют выработку глутатиона — антиоксиданта, который защищает клетки от воспаления;

регулярное употребление помогает снизить аутоиммунную активность при хроническом тиреоидите.

"Селен из бразильских орехов помогает организму превращать Т4 в активный Т3 и уменьшает воспаление в тканях железы", — отметила Виктория Финн.

Сколько можно есть

Главное правило — не переусердствовать. Избыточное количество селена может быть токсичным. По данным Национального института здравоохранения США (NIH), передозировка способна вызывать тошноту, головокружение, выпадение волос и сердечные проблемы.

Безопасная норма — один-два ореха в день. Этого достаточно, чтобы:

поддерживать выработку гормонов;

улучшить усвоение йода;

укрепить иммунную систему;

снизить воспаление в тканях щитовидной железы.

Плюсы и минусы

Преимущества:

источник редкого микроэлемента селена;

естественная поддержка обмена веществ;

помогает при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы;

не требует сложной диеты.

Ограничения:

возможна токсичность при переедании;

не подходит людям с аллергией на орехи;

не заменяет медикаментозное лечение при тяжёлых формах гипотиреоза.

Советы шаг за шагом для здоровья щитовидной железы

Добавляйте 1-2 бразильских ореха в завтрак или перекус. Сочетайте их с продуктами, богатыми йодом — например, морской капустой или рыбой. Следите за уровнем витаминов A, D и E, которые улучшают усвоение селена. Пейте достаточно воды — это помогает нормализовать обмен веществ. Раз в полгода проверяйте уровень гормонов щитовидной железы и микроэлементов.

Популярные вопросы о бразильских орехах и щитовидке

Можно ли заменить бразильские орехи добавками?

Да, но усвояемость природного селена из орехов выше, чем из синтетических источников.

Помогают ли орехи при гипотиреозе?

Они поддерживают обмен веществ и выработку Т3, но не заменяют назначенные врачом препараты.

А если есть гипертиреоз?

В небольших количествах орехи безопасны, но людям с повышенной функцией щитовидной железы важно контролировать уровень селена с врачом.