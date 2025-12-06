Сухость во рту, боль, инфекции: как диабет незаметно разрушает здоровье полости рта

Боль в дёснах, сухость во рту, дискомфорт при жевании — такие симптомы могут показаться незначительными, но для людей с диабетом это частая и недооценённая проблема. Как отмечает профессор минимально инвазивной стоматологии Айлин Байсан из Лондонского университета королевы Марии, состояние полости рта и уровень сахара в крови тесно взаимосвязаны: диабет ухудшает здоровье дёсен и зубов, а болезни рта, в свою очередь, затрудняют контроль глюкозы.
Диабет — это нарушение переработки сахара в организме. Постоянно высокий уровень глюкозы повреждает сосуды и нервы, замедляет заживление и ослабляет иммунитет. В результате ротовая полость становится уязвимой для инфекций и воспалений.
Слюна при этом вырабатывается хуже, а значит, во рту становится суше и кислее — идеальная среда для бактерий, вызывающих кариес и заболевания дёсен.
"Контроль диабета поддерживает здоровье полости рта, а хорошее состояние дёсен и зубов помогает лучше управлять заболеванием", — говорится в публикации The Conversation UK.
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый девятый взрослый на планете живёт с диабетом, и почти половина не знает о своём диагнозе. К 2050 году заболевание может затронуть до 853 миллионов человек — почти каждого восьмого взрослого. Поэтому понимание взаимосвязи между диабетом и здоровьем полости рта имеет не только медицинское, но и социальное значение.
Сухость во рту (ксеростомия). Из-за снижения слюноотделения повышается кислотность, зубы теряют минералы, и риск кариеса возрастает.
Болезни дёсен (пародонтит). Воспаление тканей вокруг зубов приводит к их расшатыванию и потере.
Грибковые инфекции. Высокий уровень сахара способствует размножению грибка Candida, вызывающего молочницу.
Трудности с ношением протезов. При сухости во рту протезы натирают, вызывают язвы и воспаление.
Проблемы с заживлением ран. После удаления зубов или имплантации ткани восстанавливаются медленно, что увеличивает риск осложнений.
У людей с диабетом дёсны чаще воспаляются, потому что в слюне повышается уровень сахара — питательная среда для вредных бактерий. Они вырабатывают кислоты, раздражающие ткани, и со временем воспаление переходит на кость, удерживающую зубы.
Но и обратная связь существует: воспаление дёсен затрудняет контроль диабета. В организме повышается уровень цитокинов — веществ, вызывающих воспаление, а они, в свою очередь, ухудшают чувствительность к инсулину.
Поэтому регулярная чистка зубов, использование зубной нити и поддержание стабильного уровня сахара в крови — два взаимосвязанных шага, снижающих риск осложнений.
Около 20% взрослых сталкиваются с хронической сухостью во рту, и этот процент выше среди пожилых людей и женщин. Часто ксеростомию усугубляют лекарства от давления, депрессии или невралгии.
Слюна выполняет роль естественного защитника: она смывает остатки пищи, нейтрализует кислоты и предотвращает размножение микробов. При недостатке слюны:
повышается кислотность,
разрушается зубная эмаль,
развивается кариес и воспаление слизистой.
Для профилактики стоматологи рекомендуют индивидуальные схемы защиты: фторсодержащие лаки, ополаскиватели с антисептиками и специальные зубные пасты с повышенным содержанием фтора.
Слюна также важна для комфортного ношения протезов — она смягчает давление и снижает трение. При сухости во рту протезы могут натирать, вызывать боль и даже грибковую инфекцию.
Рекомендации стоматологов:
ежедневно чистить протезы и снимать их на ночь;
очищать дёсны и язык мягкой щёткой;
использовать специальные очищающие растворы (но не горячую воду);
посещать стоматолога не реже двух раз в год для коррекции посадки протезов.
Импланты также требуют осторожности: диабет замедляет заживление и может препятствовать сращению импланта с костью. Поэтому проводить имплантацию можно только при стабильном уровне сахара и при условии здоровых дёсен.
Преимущества:
Улучшение общего самочувствия и питания;
Снижение риска воспалений и инфекций;
Ускорение заживления тканей;
Повышение эффективности контроля сахара в крови.
Недостатки:
Требует регулярных визитов к врачу и стоматологу;
Может быть дорогостоящим при использовании имплантов и профилактических процедур;
Необходим строгий режим ухода и дисциплина.
Поддерживайте уровень сахара в норме. Это главный фактор, влияющий на здоровье дёсен.
Посещайте стоматолога не реже двух раз в год. При первых признаках воспаления обращайтесь немедленно.
Пейте больше воды. Это помогает бороться с сухостью во рту.
Используйте фторсодержащие пасты и ополаскиватели. Они укрепляют эмаль и защищают от кариеса.
Следите за протезами. Правильный уход снижает риск раздражения и инфекций.
Не курите. Курение усиливает воспаление и нарушает кровоснабжение тканей.
Почему при диабете чаще воспаляются дёсны?
Из-за повышенного уровня сахара в слюне бактерии активно размножаются, вызывая воспаление и разрушение костной ткани.
Можно ли лечить зубы при диабете?
Да, но желательно при нормализованном уровне глюкозы. Стоматолог должен знать о диагнозе, чтобы подобрать безопасную анестезию и препараты.
Как понять, что здоровье рта ухудшается?
Признаки — кровоточивость дёсен, сухость, неприятный запах, повышенная чувствительность или подвижность зубов.
Узнайте, как тренировки на мягкой поверхности кровати могут стать эффективным и безопасным способом укрепления мышц кора после 60 лет.