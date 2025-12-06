Сухость во рту, боль, инфекции: как диабет незаметно разрушает здоровье полости рта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Боль в дёснах, сухость во рту, дискомфорт при жевании — такие симптомы могут показаться незначительными, но для людей с диабетом это частая и недооценённая проблема. Как отмечает профессор минимально инвазивной стоматологии Айлин Байсан из Лондонского университета королевы Марии, состояние полости рта и уровень сахара в крови тесно взаимосвязаны: диабет ухудшает здоровье дёсен и зубов, а болезни рта, в свою очередь, затрудняют контроль глюкозы.

Ополаскиватель для рта
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Ополаскиватель для рта

Почему диабет влияет на рот

Диабет — это нарушение переработки сахара в организме. Постоянно высокий уровень глюкозы повреждает сосуды и нервы, замедляет заживление и ослабляет иммунитет. В результате ротовая полость становится уязвимой для инфекций и воспалений.

Слюна при этом вырабатывается хуже, а значит, во рту становится суше и кислее — идеальная среда для бактерий, вызывающих кариес и заболевания дёсен.

"Контроль диабета поддерживает здоровье полости рта, а хорошее состояние дёсен и зубов помогает лучше управлять заболеванием", — говорится в публикации The Conversation UK.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый девятый взрослый на планете живёт с диабетом, и почти половина не знает о своём диагнозе. К 2050 году заболевание может затронуть до 853 миллионов человек — почти каждого восьмого взрослого. Поэтому понимание взаимосвязи между диабетом и здоровьем полости рта имеет не только медицинское, но и социальное значение.

Основные стоматологические осложнения при диабете

  1. Сухость во рту (ксеростомия). Из-за снижения слюноотделения повышается кислотность, зубы теряют минералы, и риск кариеса возрастает.

  2. Болезни дёсен (пародонтит). Воспаление тканей вокруг зубов приводит к их расшатыванию и потере.

  3. Грибковые инфекции. Высокий уровень сахара способствует размножению грибка Candida, вызывающего молочницу.

  4. Трудности с ношением протезов. При сухости во рту протезы натирают, вызывают язвы и воспаление.

  5. Проблемы с заживлением ран. После удаления зубов или имплантации ткани восстанавливаются медленно, что увеличивает риск осложнений.

Болезни дёсен и уровень сахара — замкнутый круг

У людей с диабетом дёсны чаще воспаляются, потому что в слюне повышается уровень сахара — питательная среда для вредных бактерий. Они вырабатывают кислоты, раздражающие ткани, и со временем воспаление переходит на кость, удерживающую зубы.

Но и обратная связь существует: воспаление дёсен затрудняет контроль диабета. В организме повышается уровень цитокинов — веществ, вызывающих воспаление, а они, в свою очередь, ухудшают чувствительность к инсулину.

Поэтому регулярная чистка зубов, использование зубной нити и поддержание стабильного уровня сахара в крови — два взаимосвязанных шага, снижающих риск осложнений.

Сухость во рту и кариес

Около 20% взрослых сталкиваются с хронической сухостью во рту, и этот процент выше среди пожилых людей и женщин. Часто ксеростомию усугубляют лекарства от давления, депрессии или невралгии.

Слюна выполняет роль естественного защитника: она смывает остатки пищи, нейтрализует кислоты и предотвращает размножение микробов. При недостатке слюны:

  • повышается кислотность,

  • разрушается зубная эмаль,

  • развивается кариес и воспаление слизистой.

Для профилактики стоматологи рекомендуют индивидуальные схемы защиты: фторсодержащие лаки, ополаскиватели с антисептиками и специальные зубные пасты с повышенным содержанием фтора.

Уход за протезами и имплантами при диабете

Слюна также важна для комфортного ношения протезов — она смягчает давление и снижает трение. При сухости во рту протезы могут натирать, вызывать боль и даже грибковую инфекцию.

Рекомендации стоматологов:

  • ежедневно чистить протезы и снимать их на ночь;

  • очищать дёсны и язык мягкой щёткой;

  • использовать специальные очищающие растворы (но не горячую воду);

  • посещать стоматолога не реже двух раз в год для коррекции посадки протезов.

Импланты также требуют осторожности: диабет замедляет заживление и может препятствовать сращению импланта с костью. Поэтому проводить имплантацию можно только при стабильном уровне сахара и при условии здоровых дёсен.

Плюсы и минусы комплексного контроля диабета и здоровья рта

Преимущества:

  • Улучшение общего самочувствия и питания;

  • Снижение риска воспалений и инфекций;

  • Ускорение заживления тканей;

  • Повышение эффективности контроля сахара в крови.

Недостатки:

  • Требует регулярных визитов к врачу и стоматологу;

  • Может быть дорогостоящим при использовании имплантов и профилактических процедур;

  • Необходим строгий режим ухода и дисциплина.

Советы шаг за шагом для людей с диабетом

  1. Поддерживайте уровень сахара в норме. Это главный фактор, влияющий на здоровье дёсен.

  2. Посещайте стоматолога не реже двух раз в год. При первых признаках воспаления обращайтесь немедленно.

  3. Пейте больше воды. Это помогает бороться с сухостью во рту.

  4. Используйте фторсодержащие пасты и ополаскиватели. Они укрепляют эмаль и защищают от кариеса.

  5. Следите за протезами. Правильный уход снижает риск раздражения и инфекций.

  6. Не курите. Курение усиливает воспаление и нарушает кровоснабжение тканей.

Популярные вопросы о диабете и здоровье рта

Почему при диабете чаще воспаляются дёсны?
Из-за повышенного уровня сахара в слюне бактерии активно размножаются, вызывая воспаление и разрушение костной ткани.

Можно ли лечить зубы при диабете?
Да, но желательно при нормализованном уровне глюкозы. Стоматолог должен знать о диагнозе, чтобы подобрать безопасную анестезию и препараты.

Как понять, что здоровье рта ухудшается?
Признаки — кровоточивость дёсен, сухость, неприятный запах, повышенная чувствительность или подвижность зубов.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
