Кишечник может отключить или включить сон — связь, о которой большинство даже не подозревает

Качество сна зависит от микробиома кишечника — The Conversation UK

Многие считают, что качественный отдых зависит только от мозга, но учёные всё чаще говорят о другом: источник спокойного сна находится гораздо ниже — в кишечнике. Об этом пишет The Conversation UK со ссылкой на исследование микробиолога, старшего преподавателя медицинской микробиологии Университета Вестминстера Манал Мохаммед.

Фото: freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сонная девушка

Как кишечник управляет сном

Внутри нашего организма живут триллионы микроорганизмов, образующих кишечный микробиом — сложную экосистему, которая влияет на обмен веществ, иммунитет, настроение и качество сна. Когда баланс между полезными и вредными бактериями сохраняется, человек спит глубже и быстрее восстанавливается. Если микробиом нарушен, появляются бессонница, тревожность и чувство хронической усталости.

Кишечник и мозг связаны особыми нервными и гормональными каналами, называемыми осью "кишечник — мозг". Главная роль здесь принадлежит блуждающему нерву, который передаёт сигналы в обоих направлениях. При активной работе этого нерва нервная система быстрее успокаивается, ритм сердца становится ровнее, а переход ко сну — мягче.

"Кишечник постоянно посылает мозгу сигналы, влияющие на стресс, настроение и качество сна", — отмечается в статье The Conversation UK.

Как микробы управляют гормонами сна

Микроорганизмы, живущие в кишечнике, не только переваривают пищу, но и вырабатывают нейромедиаторы — химические вещества, которые регулируют эмоции и биоритмы.

Серотонин — гормон настроения и предшественник мелатонина. До 90% серотонина синтезируется именно в кишечнике.

Мелатонин — гормон сна, который формируется в организме из серотонина, в том числе в клетках кишечника.

ГАМК (γ-аминомасляная кислота) — природный успокоитель нервной системы, помогающий телу расслабиться.

Когда микрофлора сбалансирована, эти вещества вырабатываются стабильно, а нервная система получает сигнал: "можно отдыхать". Но при дисбиозе — нарушении состава микробиоты — этот механизм ломается. Возникают тревога, нарушение циркадных ритмов и трудности с засыпанием.

Воспаление как враг ночного покоя

Вторая важная связь между кишечником и сном - уровень воспаления. В норме кишечная стенка надёжно защищает организм от токсинов, а микробы поддерживают иммунный баланс. Но если питание небаланси- ровано или слизистая кишечника повреждена, в стенках появляются микротрещины — развивается так называемый "синдром дырявого кишечника".

Через эти повреждения в кровь попадают воспалительные молекулы, которые нарушают работу мозга. Исследования показывают: воспаление мешает мозгу правильно регулировать фазы сна, из-за чего человек чаще просыпается и не достигает глубокой стадии отдыха.

Повышенное воспаление также стимулирует выработку кортизола — гормона стресса. Организм воспринимает это как сигнал тревоги, из-за чего остаётся в состоянии бодрствования даже ночью.

Замкнутый круг: стресс, кишечник и бессонница

Проблемы со сном, стресс и здоровье кишечника взаимосвязаны. Повышенная тревожность изменяет микрофлору, снижая количество полезных бактерий и увеличивая выработку воспалительных веществ. Ослабленный кишечник, в свою очередь, посылает в мозг "сигналы тревоги", усиливая стресс.

В результате появляется порочный круг: стресс → дисбаланс микробиоты → нарушение сна → рост стресса. Разорвать его можно, только восстановив здоровье кишечника.

Как улучшить сон, укрепив кишечник

Исследования показывают, что поддержка микробиома помогает нормализовать сон и общее самочувствие. И для этого не нужны сложные схемы — достаточно нескольких простых шагов.

Советы шаг за шагом

Добавляйте в рацион ферментированные продукты. Кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи и мисо содержат пробиотики — живые культуры, восстанавливающие микрофлору. Ешьте больше клетчатки. Это "топливо" для полезных бактерий, которое помогает им вырабатывать вещества, регулирующие гормоны сна. Сократите сахар и ультраобработанные продукты. Они питают вредные микробы и усиливают воспаление. Пейте достаточно воды. Гидратация поддерживает слизистую кишечника и способствует нормальному пищеварению. Соблюдайте режим питания. Ешьте примерно в одно и то же время: кишечник, как и мозг, живёт по внутренним биоритмам. Управляйте стрессом. Медитация, дыхательные практики и прогулки снижают уровень кортизола и восстанавливают баланс оси "кишечник — мозг".

Плюсы и минусы подхода

Преимущества:

Улучшает не только сон, но и пищеварение, настроение, иммунитет;

Не требует медикаментов;

Подходит для большинства людей как часть здорового образа жизни.

Недостатки:

Эффект развивается постепенно;

При серьёзных нарушениях сна требуется консультация специалиста;

Резкие диетические изменения могут вызвать временный дискомфорт.

Популярные вопросы о сне и здоровье кишечника

Можно ли улучшить сон без лекарств, только питанием?

Да, при умеренных нарушениях сна коррекция микробиома часто помогает — особенно при сочетании с режимом и стресс-менеджментом.

Какие продукты хуже всего влияют на сон?

Избыток сахара, фастфуд и алкоголь нарушают баланс микрофлоры и повышают уровень воспаления.

Помогают ли пробиотики в капсулах?

Да, но не все одинаково эффективны. Лучше подбирать пробиотические комплексы вместе с врачом, чтобы подобрать подходящие штаммы бактерий.