Кишечник может отключить или включить сон — связь, о которой большинство даже не подозревает

Многие считают, что качественный отдых зависит только от мозга, но учёные всё чаще говорят о другом: источник спокойного сна находится гораздо ниже — в кишечнике. Об этом пишет The Conversation UK со ссылкой на исследование микробиолога, старшего преподавателя медицинской микробиологии Университета Вестминстера Манал Мохаммед.
Внутри нашего организма живут триллионы микроорганизмов, образующих кишечный микробиом — сложную экосистему, которая влияет на обмен веществ, иммунитет, настроение и качество сна. Когда баланс между полезными и вредными бактериями сохраняется, человек спит глубже и быстрее восстанавливается. Если микробиом нарушен, появляются бессонница, тревожность и чувство хронической усталости.
Кишечник и мозг связаны особыми нервными и гормональными каналами, называемыми осью "кишечник — мозг". Главная роль здесь принадлежит блуждающему нерву, который передаёт сигналы в обоих направлениях. При активной работе этого нерва нервная система быстрее успокаивается, ритм сердца становится ровнее, а переход ко сну — мягче.
"Кишечник постоянно посылает мозгу сигналы, влияющие на стресс, настроение и качество сна", — отмечается в статье The Conversation UK.
Микроорганизмы, живущие в кишечнике, не только переваривают пищу, но и вырабатывают нейромедиаторы — химические вещества, которые регулируют эмоции и биоритмы.
Серотонин — гормон настроения и предшественник мелатонина. До 90% серотонина синтезируется именно в кишечнике.
Мелатонин — гормон сна, который формируется в организме из серотонина, в том числе в клетках кишечника.
ГАМК (γ-аминомасляная кислота) — природный успокоитель нервной системы, помогающий телу расслабиться.
Когда микрофлора сбалансирована, эти вещества вырабатываются стабильно, а нервная система получает сигнал: "можно отдыхать". Но при дисбиозе — нарушении состава микробиоты — этот механизм ломается. Возникают тревога, нарушение циркадных ритмов и трудности с засыпанием.
Вторая важная связь между кишечником и сном - уровень воспаления. В норме кишечная стенка надёжно защищает организм от токсинов, а микробы поддерживают иммунный баланс. Но если питание небаланси- ровано или слизистая кишечника повреждена, в стенках появляются микротрещины — развивается так называемый "синдром дырявого кишечника".
Через эти повреждения в кровь попадают воспалительные молекулы, которые нарушают работу мозга. Исследования показывают: воспаление мешает мозгу правильно регулировать фазы сна, из-за чего человек чаще просыпается и не достигает глубокой стадии отдыха.
Повышенное воспаление также стимулирует выработку кортизола — гормона стресса. Организм воспринимает это как сигнал тревоги, из-за чего остаётся в состоянии бодрствования даже ночью.
Проблемы со сном, стресс и здоровье кишечника взаимосвязаны. Повышенная тревожность изменяет микрофлору, снижая количество полезных бактерий и увеличивая выработку воспалительных веществ. Ослабленный кишечник, в свою очередь, посылает в мозг "сигналы тревоги", усиливая стресс.
В результате появляется порочный круг: стресс → дисбаланс микробиоты → нарушение сна → рост стресса. Разорвать его можно, только восстановив здоровье кишечника.
Исследования показывают, что поддержка микробиома помогает нормализовать сон и общее самочувствие. И для этого не нужны сложные схемы — достаточно нескольких простых шагов.
Добавляйте в рацион ферментированные продукты. Кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи и мисо содержат пробиотики — живые культуры, восстанавливающие микрофлору.
Ешьте больше клетчатки. Это "топливо" для полезных бактерий, которое помогает им вырабатывать вещества, регулирующие гормоны сна.
Сократите сахар и ультраобработанные продукты. Они питают вредные микробы и усиливают воспаление.
Пейте достаточно воды. Гидратация поддерживает слизистую кишечника и способствует нормальному пищеварению.
Соблюдайте режим питания. Ешьте примерно в одно и то же время: кишечник, как и мозг, живёт по внутренним биоритмам.
Управляйте стрессом. Медитация, дыхательные практики и прогулки снижают уровень кортизола и восстанавливают баланс оси "кишечник — мозг".
Преимущества:
Улучшает не только сон, но и пищеварение, настроение, иммунитет;
Не требует медикаментов;
Подходит для большинства людей как часть здорового образа жизни.
Недостатки:
Эффект развивается постепенно;
При серьёзных нарушениях сна требуется консультация специалиста;
Резкие диетические изменения могут вызвать временный дискомфорт.
Можно ли улучшить сон без лекарств, только питанием?
Да, при умеренных нарушениях сна коррекция микробиома часто помогает — особенно при сочетании с режимом и стресс-менеджментом.
Какие продукты хуже всего влияют на сон?
Избыток сахара, фастфуд и алкоголь нарушают баланс микрофлоры и повышают уровень воспаления.
Помогают ли пробиотики в капсулах?
Да, но не все одинаково эффективны. Лучше подбирать пробиотические комплексы вместе с врачом, чтобы подобрать подходящие штаммы бактерий.
