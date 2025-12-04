Болезнь, которая просыпается годами: что запускает вспышку псориаза и почему ее сложно остановить

Псориаз относится к хроническим заболеваниям с генетической предрасположенностью и не поддается полному излечению. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.
Дерматолог отметила, что псориаз является наследственно обусловленным заболеванием, при котором нарушается работа иммунной системы и обменные процессы в коже. Болезнь имеет волнообразное течение, периоды ремиссии сменяются обострениями, поэтому полностью вылечить ее невозможно.
"Это генетически детерминированное заболевание, поэтому говорить о полном излечении некорректно. Основная задача врача — добиться стойкой ремиссии и поддерживать ее как можно дольше. Продолжительность безрецидивного периода зависит от формы заболевания и общего состояния пациента. Правильное лечение и уход позволяют надолго снимать симптомы", — пояснила Сафонова.
Она добавила, что проявление болезни часто провоцируется внешними и внутренними факторами: стрессом, инфекциями, вакцинацией или тяжелыми хроническими состояниями. При наличии предрасположенности псориаз может развиться внезапно, даже после многих лет без симптомов.
Сафонова подчеркнула, что игнорировать заболевание нельзя — важно регулярно наблюдаться у дерматолога и контролировать состояние кожи. Тактика лечения подбирается индивидуально и зависит от формы болезни, распространенности поражений и реакции пациента на терапию.
Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.