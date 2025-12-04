Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Болезнь, которая просыпается годами: что запускает вспышку псориаза и почему ее сложно остановить

Псориаз нельзя вылечить, но можно контролировать — дерматолог Сафонова
Здоровье

Псориаз относится к хроническим заболеваниям с генетической предрасположенностью и не поддается полному излечению. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Руки человека, страдающего псориазом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Руки человека, страдающего псориазом

Дерматолог отметила, что псориаз является наследственно обусловленным заболеванием, при котором нарушается работа иммунной системы и обменные процессы в коже. Болезнь имеет волнообразное течение, периоды ремиссии сменяются обострениями, поэтому полностью вылечить ее невозможно.

"Это генетически детерминированное заболевание, поэтому говорить о полном излечении некорректно. Основная задача врача — добиться стойкой ремиссии и поддерживать ее как можно дольше. Продолжительность безрецидивного периода зависит от формы заболевания и общего состояния пациента. Правильное лечение и уход позволяют надолго снимать симптомы", — пояснила Сафонова.

Она добавила, что проявление болезни часто провоцируется внешними и внутренними факторами: стрессом, инфекциями, вакцинацией или тяжелыми хроническими состояниями. При наличии предрасположенности псориаз может развиться внезапно, даже после многих лет без симптомов.

Сафонова подчеркнула, что игнорировать заболевание нельзя — важно регулярно наблюдаться у дерматолога и контролировать состояние кожи. Тактика лечения подбирается индивидуально и зависит от формы болезни, распространенности поражений и реакции пациента на терапию.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
