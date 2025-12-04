Манипуляция реальностью: тревожные маркеры, что вы стали жертвой газлайтинга

Газлайтинг заставляет человека сомневаться в себе — психолог Леонова

Газлайтинг в отношениях проявляется через попытки партнера исказить факты и заставить сомневаться в адекватности своих воспоминаний и восприятия происходящего. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

По словам психолога, газлайтинг — это форма психологического насилия, при которой один из партнеров намеренно искажает действительность, заставляя другого сомневаться в собственных воспоминаниях, восприятии и здравом смысле. Человек, сталкивающийся с подобным поведением, начинает терять уверенность в себе и постепенно утрачивает способность трезво оценивать происходящее.

"Если партнер утверждает, что того, что вы точно помните, не происходило, или настаивает, что вы все неправильно поняли, — это уже проявление газлайтинга. Суть подобных действий в том, чтобы подорвать доверие человека к собственному восприятию и сделать его зависимым от интерпретации партнера. Это не случайная ошибка, а форма манипуляции, направленная на контроль", — пояснила Леонова.

Психолог отметила, что важно различать непреднамеренные слова, сказанные в эмоциональной ситуации, и систематическое поведение, цель которого — дезориентировать партнера. Если подобные эпизоды повторяются, и человек осознанно отрицает очевидные вещи, это повод задуматься о безопасности таких отношений.

"Когда становится ясно, что партнер осознанно и регулярно искажает факты, отрицая очевидное, — это уже устойчивая модель манипуляции. В таких случаях важно прекратить подобное взаимодействие и защитить себя. Если же человек делает это неосознанно, стараясь уйти от конфликта, необходимо прямо обозначить, что отрицание фактов неприемлемо, и установить понятные границы, при которых разговор будет вестись по существу, без искажения реальности", — подчеркнула она.

Леонова добавила, что длительное воздействие газлайтинга может иметь серьезные последствия: человек теряет чувство уверенности, способность анализировать происходящее и принимать решения самостоятельно. По словам психолога, в таких случаях необходимо своевременно обратиться за помощью, чтобы восстановить внутреннее равновесие и самооценку.