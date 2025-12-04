Неожиданный трюк мозга: откуда берется ощущение, будто руки и предметы меняют размер

Искажение размеров тела может быть проявлением мигрени — невролог Соков

Редкий симптом, при котором искажается восприятие размеров и форм предметов, является проявлением ауры, предшествующей мигрени. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

По словам специалиста, синдром Тодда, также известный как синдром Алисы в стране чудес, относится к редким неврологическим проявлениям, при которых нарушается восприятие пропорций тела и окружающего пространства. Человеку может казаться, что его руки, ноги или предметы вокруг резко изменяют размер и форму.

"Это один из редких вариантов проявления ауры при мигрени. В некоторых случаях синдром может наблюдаться и при других нарушениях работы центральной нервной системы, но чаще всего связан именно с особенностями течения мигрени. Название синдрома "Алиса в стране чудес" появилось благодаря описанию подобных ощущений в произведении Льюиса Кэрролла", — пояснил Соков.

Невролог отметил, что аура — это особое состояние, которое возникает перед приступом головной боли у пациентов с мигренью. Чаще всего она проявляется зрительными нарушениями в виде бликов и искажений изображения, иногда — изменением слуха, обоняния или кратковременной слабостью в конечностях. В крайне редких случаях развивается нарушение восприятия пропорций тела — так проявляется синдром Алисы в стране чудес.

"Перед приступом мигрени у некоторых пациентов возникает ощущение, будто тело меняет форму — руки или ноги становятся чрезмерно большими или наоборот слишком маленькими. Это временное и обратимое состояние, связанное с кратковременным изменением активности зрительных и сенсорных зон мозга. После завершения ауры все симптомы полностью проходят", — рассказал врач.

По словам Сокова, лечение синдрома строится по тем же принципам, что и терапия мигрени с предшествующей аурой. Основная цель — снизить частоту приступов и облегчить их течение, а также предотвратить развитие повторных эпизодов. Подбор лечения всегда проводится индивидуально, с учетом особенностей течения болезни и чувствительности пациента к различным методам терапии.