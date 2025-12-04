Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ларису Долину начали убирать из новогодних программ
Газлайтинг заставляет человека сомневаться в себе — психолог Леонова
Свекольное пюре улучшает структуру шоколадного теста — Белновости
Проглоченная мишура повреждает кишечник домашних животных — ветеринар Шеляков
Ягодичный мост противопоказан при боли в пояснице — фитнес-тренер Яблокова
Ozon Bank предлагает дебетовые карты для иностранцев из более чем 90 стран
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Избыток крема с SPF может снижать выработку витамина D — дерматолог Алла Кит
Препарат CPACC снизил массу жира у мышей на фастфуде — данные Earth

Неожиданный трюк мозга: откуда берется ощущение, будто руки и предметы меняют размер

Искажение размеров тела может быть проявлением мигрени — невролог Соков
Здоровье

Редкий симптом, при котором искажается восприятие размеров и форм предметов, является проявлением ауры, предшествующей мигрени. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

По словам специалиста, синдром Тодда, также известный как синдром Алисы в стране чудес, относится к редким неврологическим проявлениям, при которых нарушается восприятие пропорций тела и окружающего пространства. Человеку может казаться, что его руки, ноги или предметы вокруг резко изменяют размер и форму.

"Это один из редких вариантов проявления ауры при мигрени. В некоторых случаях синдром может наблюдаться и при других нарушениях работы центральной нервной системы, но чаще всего связан именно с особенностями течения мигрени. Название синдрома "Алиса в стране чудес" появилось благодаря описанию подобных ощущений в произведении Льюиса Кэрролла", — пояснил Соков.

Невролог отметил, что аура — это особое состояние, которое возникает перед приступом головной боли у пациентов с мигренью. Чаще всего она проявляется зрительными нарушениями в виде бликов и искажений изображения, иногда — изменением слуха, обоняния или кратковременной слабостью в конечностях. В крайне редких случаях развивается нарушение восприятия пропорций тела — так проявляется синдром Алисы в стране чудес.

"Перед приступом мигрени у некоторых пациентов возникает ощущение, будто тело меняет форму — руки или ноги становятся чрезмерно большими или наоборот слишком маленькими. Это временное и обратимое состояние, связанное с кратковременным изменением активности зрительных и сенсорных зон мозга. После завершения ауры все симптомы полностью проходят", — рассказал врач.

По словам Сокова, лечение синдрома строится по тем же принципам, что и терапия мигрени с предшествующей аурой. Основная цель — снизить частоту приступов и облегчить их течение, а также предотвратить развитие повторных эпизодов. Подбор лечения всегда проводится индивидуально, с учетом особенностей течения болезни и чувствительности пациента к различным методам терапии.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Новости спорта
Диагональные скручивания улучшают тонус талии после 60 — тренер Тайлер Рид
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Экономика и бизнес
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Российские рыболовецкие суда нарастили уловы иваси и скумбрии в Тихом океане — ВНИРО
Экономика и бизнес
Российские рыболовецкие суда нарастили уловы иваси и скумбрии в Тихом океане — ВНИРО
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Повышение НДС в 2026 году приведёт к росту цен — экономист Юлия Вымятнина Валерия Жемчугова Гараж Его Величества учреждён 18 февраля 1907 года Сергей Милешкин Порог в 4°C вызывает падение продуктивности лесов — Nature Communications Александр Рощин
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Афера века: какой юридический трюк придумал ЕС для передачи российских средств Украине
Афера века: какой юридический трюк придумал ЕС для передачи российских средств Украине
Последние материалы
Искажение размеров тела может быть проявлением мигрени — невролог Соков
Ограничения на оформление старых машин могут ввести в 2026 году- ГАИ
Опыт работы во время учёбы в вузе повышает конкурентоспособность — HR-эксперт Булкина
Петр Ян получил шанс вернуть пояс в реванше с Двалишвили — URA.RU
Пик Квадрантид ожидается 4 января 2026 года — астроном Михаил Маслов
Гормональная контрацепция помогает лечить бесплодие — гинеколог Ерофеева
Цена япономорской горбуши выше, а спрос растёт
Цены на размещение в Крыму увеличились на 15,4% за осенний сезон — Коммерсантъ
Умывальники из микроцемента станут трендом ванных комнат в 2026 году — Malatec
Врачи предупредили об опасности сочетания пива и солёного арахиса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.