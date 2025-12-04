Тихий союзник женского организма: как один препарат защищает от болезней и лечит бесплодие

Гормональная контрацепция помогает лечить бесплодие — гинеколог Ерофеева

Гормональная контрацепция не вредит репродуктивному здоровью, а напротив, помогает лечить некоторые виды бесплодия и гормональные нарушения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева.

По словам специалиста, убеждение, что гормональные контрацептивы делают женщину бесплодной, не имеет научных подтверждений. На практике препараты этого типа часто назначают для восстановления работы яичников, стабилизации цикла и снижения воспалительных процессов в организме.

"Гормональная контрацепция – это препараты короткого действия, которые полностью выводятся из организма в течение суток. Они не накапливаются и не могут повлиять на возможность забеременеть в будущем. Напротив, при некоторых формах гормонального бесплодия такие средства помогают восстановить овуляцию и наладить работу яичников", — пояснила Ерофеева.

Она добавила, что современные контрацептивы выполняют не только защитную, но и лечебную функцию. Они уменьшают кровопотерю, устраняют болезненные ощущения, снижают выраженность предменструального синдрома. К тому же доказано, что при длительном и правильном применении гормональная контрацепция снижает вероятность онкологических заболеваний, связанных с женской репродуктивной системой.

"У таких препаратов широкий спектр лечебных эффектов — от нормализации менструального цикла до снижения риска опухолей яичников и эндометрия. Контрацепция помогает женщине жить без хронических болей, улучшает самочувствие и защищает от многих проблем, которые мешают вести полноценную жизнь", — отметила Ерофеева.

При этом врач подчеркнула, что подбирать средство самостоятельно категорически нельзя. Только опытный гинеколог может учесть возраст, гормональный статус, состояние сосудов и другие индивидуальные особенности. По словам Ерофеевой, именно специалист определяет оптимальный тип и дозировку препарата, чтобы контрацепция была максимально эффективной.