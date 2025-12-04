Новая волна вируса накрыла Россию: что делать при первых симптомах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Штамм А(H3N2), или "гонконгский" грипп, протекает по типичному сценарию заболевания, но требует внимательного отношения и своевременного обращения к врачу. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Нос заложен
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Нос заложен

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте числа респираторных инфекций в стране, при этом в большинстве случаев врачи выявляют штамм А(H3N2), известный как "гонконгский" грипп.

По словам Беляевой, "гонконгский" грипп представляет собой одну из разновидностей вируса гриппа и по своим проявлениям мало отличается от других штаммов. Заболевание сопровождается классическими симптомами — повышением температуры, слабостью, болью в горле, кашлем, насморком и общей интоксикацией организма. 

"Это один из разновидностей штаммов гриппа. Существенных отличий от других вариантов у него нет — и по симптоматике, и по возможным осложнениям он протекает примерно одинаково. Опасность в том, что болезнь может быстро распространяться и вызывать осложнения у людей с хроническими заболеваниями", — пояснила она.

Врач подчеркнула, что главную роль в профилактике играет соблюдение базовых мер гигиены и поддержание иммунитета в хорошем состоянии. Она рекомендовала следить за чистотой рук и поверхностей, избегать переохлаждений и уделять внимание общему самочувствию.

"Чтобы снизить риск заражения, важно регулярно мыть руки, обрабатывать часто используемые предметы, проветривать помещения и, при необходимости, носить маску в транспорте или людных местах. Полноценное питание, достаточный сон и прогулки на свежем воздухе помогают организму лучше противостоять вирусам", — отметила специалист.

Беляева добавила, что при первых признаках заболевания не стоит заниматься самолечением. По ее словам, при отсутствии медицинского контроля грипп может перейти в более тяжелые формы — бронхит, ангину или воспаление легких, особенно у людей с ослабленным здоровьем.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
