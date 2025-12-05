Сладкая оболочка с техногенным наполнением: жвачка выделяет микропластик уже в первые минуты

Жевательная резинка выделяет микропластики при жевании — ct24

Жевательная резинка давно считается привычным продуктом, который многие используют ежедневно — для свежести дыхания, снижения стресса или просто по привычке. До недавнего времени мало кто задумывался о том, что она может быть источником мелких пластиковых частиц, которые человек непроизвольно проглатывает. Новые исследования показали: при жевании в слюну выделяются микропластики, количество которых удивляет даже специалистов. Эти данные стали важным сигналом для тех, кто изучает влияние пластика на организм. Об этом сообщает ct24.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с жевательной резинкой

Почему жевательная резинка оказалась в центре внимания

Интерес учёных к микропластикам растёт, так как этот тип загрязнителя присутствует в воде, воздухе, продуктах питания и упаковке. До недавнего времени жевательная резинка не рассматривалась как значимый источник таких частиц. Однако анализ её состава и эксперименты по моделированию процесса жевания показали, что подобные предположения требуют пересмотра.

Современная жевательная резинка зачастую содержит синтетическую основу — полимеры, имеющие нефтяное происхождение. Они используются для придания продукту эластичности и устойчивости к длительному жеванию. Хотя на упаковке редко указывается точный состав, известно, что большинство синтетических резин включает полиолефины и другие пластики, которые широко применяются в пищевой промышленности.

Натуральные варианты используются реже. В них применяют природные смолы, но, как показывают исследования, даже эти продукты могут выделять микропластики. Исследовательские группы, которые анализировали десять различных видов жевательной резинки, обратили внимание на то, что в процессе жевания в слюну переходят частицы размером в десятки микрометров. Это говорит о том, что жевательная резинка, независимо от происхождения, может способствовать попаданию пластика в организм.

Учёных особенно заинтересовала скорость выделения частиц, а также количество микропластика, которое может проглатываться человеком в течение года. Анализ показал, что жевательная резинка — потенциально значимый источник микропластиков наряду с пищевой упаковкой, бытовыми изделиями и загрязнением, связанным с производством и переработкой пластмасс.

Как проходил эксперимент и что именно измеряли

Чтобы оценить количество микропластика, исследователи разработали методику, позволяющую исключить влияние индивидуальных особенностей жевания. Один человек пережёвывал по образцам каждой марки в одинаковых условиях, чтобы обеспечить сопоставимость данных. Каждые тридцать секунд отбирали образцы слюны, фиксируя изменение концентрации частиц в динамике. Второй тест длился двадцать минут и был направлен на определение общей скорости высвобождения частиц.

Образцы анализировались двумя способами: подсчётом окрашенных микропластиков под микроскопом и измерением их состава методом инфракрасной спектроскопии. Оба метода подтвердили присутствие различных полимеров, характерных для жевательной резинки. В частности, выявлялись полиэтилен, полипропилен и другие виды полимеров, использующиеся в потребительских товарах.

Средние показатели оказались выше ожидаемых: исследователи обнаружили, что на грамм продукта может приходиться сотни микропластических частиц. При этом масса стандартного кусочка жевательной резинки варьируется от двух до шести граммов, что даёт потенциально тысячи частиц с одного образца.

Большинство из них выделяется в первые минуты жевания, что позволяет говорить о влиянии механического истирания поверхности, а не о реакции слюны с материалом. С увеличением времени жевания количество освобождаемого микропластика снижается, поскольку основной слой резины постепенно истирается.

Что известно о влиянии микропластика на организм

Хотя научное сообщество активно изучает вопрос, данных о влиянии микропластика на здоровье человека пока недостаточно. Однако исследования на животных и клеточных моделях показывают, что пластик может взаимодействовать с тканями, накапливаться в определённых областях и вызывать воспалительные реакции. Вопрос о том, как именно микропластик действует на организм человека, остаётся открытым.

Эксперты сходятся во мнении, что потенциальная опасность зависит от размера частиц и их химической структуры. Частицы в десятки микрометров могут проходить через пищеварительный тракт, а более мелкие — в том числе нанопластики — способны проникать через ткани и накапливаться в органах. Поэтому учёные подчеркивают необходимость более масштабных исследований, чтобы определить реальные риски.

Особую тревогу вызывает тот факт, что человек воздействию микропластика подвергается постоянно и из множества источников: питьевой воды, морепродуктов, пластиковых контейнеров, бытовой пыли. Жевательная резинка становится дополнительным звеном в этой цепочке, что усиливает потребность в стандартах и исследованиях.

Сравнение: синтетическая и натуральная жевательная резинка

Популярное представление о безопасности натуральных продуктов не всегда оправдано. В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что даже жевательная резинка на основе природных смол способна выделять микропластики. Причина заключается в её составе: помимо растительных компонентов, многие продукты содержат добавки, стабилизаторы и ароматизаторы, которые могут включать полимерные элементы.

Синтетические виды, ожидаемо, показали высокие значения микропластика, но результаты натуральных вариантов оказались сопоставимыми. Это говорит о том, что происхождение основы не является гарантией отсутствия пластиковых частиц. Фактически, главную роль играет механическое воздействие во время жевания.

Такое сравнение важно для потребителей, предпочитающих натуральные продукты. Оно подчёркивает, что при выборе жевательной резинки основывать решение нужно не только на составе, но и на понимании общих принципов производства.

Плюсы и минусы жевательной резинки с точки зрения безопасности

Жевательная резинка остаётся популярным продуктом, который имеет свои преимущества: помогает освежить дыхание, снижает стресс, способствует концентрации и уменьшает потребность в перекусах. Однако информация о микропластике помогает формировать реалистичное представление о возможных рисках.

Преимущества жевательной резинки сохраняются, но при этом важно учитывать дополнительные данные о составе. Механическое истирание поверхности делает продукт источником пластиковых частиц, особенно при кратковременном и интенсивном жевании. Длительное использование одного кусочка, как показали эксперименты, может снизить количество выделяемых частиц.

Ограничения связаны с тем, что человек проглатывает микропластики, не замечая этого, и при регулярном употреблении жевательной резинки суммарные значения могут быть значительными. Это не означает необходимость полного отказа, но подчеркивает важность осознанности.

Плюсы: доступность, привычность, снижение стресса, помощь при концентрации.

Минусы: выделение микропластика, влияние на нагрузку организма, отсутствие полной информации о составе.

Советы по снижению воздействия микропластика из жевательной резинки

Чтобы уменьшить потенциальное попадание микропластика, специалисты рекомендуют подходить к выбору продукта осознанно. Нужно обращать внимание на состав: чем меньше искусственных добавок, тем ниже вероятность образования пластиковых частиц. При этом предпочтение стоит отдавать маркам, использующим прозрачную маркировку.

Важную роль играет время жевания. Исследования показывают, что длительное пережёвывание одного кусочка приводит к меньшему выделению частиц в сравнении с частой заменой. Это позволяет поддерживать привычку без увеличения потенциального воздействия микропластика.

Также стоит уделять внимание утилизации жевательной резинки. Если она выбрасывается на улицу, это становится дополнительным источником микропластика в окружающей среде. Правильное избавление от использованного продукта помогает снизить нагрузку на экосистемы.

Популярные вопросы о микропластике из жевательной резинки

Насколько опасны микропластики из жевательной резинки?

Исследования продолжаются. Пока недостаточно данных о влиянии на организм, но учёные считают необходимым учитывать потенциальные риски. Отличаются ли показатели у натуральной и синтетической жевательной резинки?

По наблюдениям, оба типа могут выделять микропластики, хотя первоначально ожидалось иное. Можно ли избежать микропластика полностью?

Полностью исключить контакт сложно, но осознанный выбор продуктов и длительное жевание одного кусочка могут снизить воздействие.