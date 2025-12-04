Когда магнитные бури становятся личным испытанием: кому особенно тяжело в дни солнечной активности

Многие считают, что солнечные вспышки влияют только на метеозависимых людей, вызывая головные боли и усталость. Однако специалисты предупреждают: воздействие магнитных бурь и вспышек на Солнце может быть гораздо глубже и шире. Некоторые группы населения особенно чувствительны к таким явлениям — именно им стоит быть внимательнее к самочувствию. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии и плазмы с поверхности звезды. Они сопровождаются интенсивным электромагнитным излучением и воздействуют на магнитное поле Земли. Когда такие потоки достигают нашей планеты, начинается магнитная буря, которая способна влиять не только на технику и спутники, но и на живые организмы.
"Солнечные вспышки происходят регулярно, и даже при средней мощности они могут отражаться на самочувствии некоторых людей", — пояснил Сергей Пулинец.
По словам учёного, 23 сентября зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, что означает сильное, но не экстремальное событие. Несмотря на это, его эффект ощущается людьми с повышенной чувствительностью к изменениям геомагнитного фона.
Сергей Пулинец отметил, что под воздействие солнечных вспышек попадают "уязвимые слои населения" - не только метеозависимые люди, но и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
К этой категории относятся:
пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца);
люди с неврологическими нарушениями;
пациенты, страдающие психическими расстройствами;
лица с эпилепсией - у них повышается риск приступов при резких изменениях магнитного поля.
"Во время вспышек может меняться активность электрических процессов в нервной системе, что вызывает обострение у людей с хроническими заболеваниями", — уточнил эксперт.
Таким образом, солнечные возмущения способны оказывать не только психологическое, но и физиологическое воздействие. Особенно это заметно у тех, чей организм уже ослаблен.
При изменениях магнитного поля Земли организм пытается адаптироваться, но не всегда успевает сделать это быстро. Возникают такие симптомы, как:
головная боль и головокружение;
скачки артериального давления;
ощущение усталости, тревожности или раздражительности;
нарушение сна;
ухудшение концентрации.
У людей с нарушениями в работе сосудов и нервной системы эти реакции выражены сильнее. Особенно у пожилых, метеозависимых и тех, кто принимает сердечные препараты.
Механизм воздействия солнечной активности на человека до конца не изучен, но есть несколько научных объяснений. Изменение геомагнитного поля влияет на биоэлектрические процессы в организме, которые регулируют работу сердца и мозга.
Кроме того, наблюдается изменение вязкости крови и нарушение передачи нервных импульсов, что особенно опасно для людей с гипертонией или заболеваниями нервной системы. При психических расстройствах это может привести к эмоциональной нестабильности, раздражительности и даже паническим атакам.
"Вспышки на Солнце нельзя назвать прямой причиной болезни, но они способны усугублять уже имеющиеся состояния", — подчеркнул Сергей Пулинец.
Учёные рекомендуют людям из группы риска соблюдать ряд мер в периоды повышенной солнечной активности:
Следить за самочувствием. Измерять давление, пульс и уровень сахара.
Минимизировать стресс и физические нагрузки. В такие дни желательно больше отдыхать и не переутомляться.
Пить больше воды. Это помогает поддерживать нормальное кровообращение и снижает нагрузку на сердце.
Избегать кофеина и алкоголя. Эти вещества усиливают реакцию сосудов.
Принимать лекарства строго по назначению врача. Особенно при хронических заболеваниях сердца и сосудов.
Тем, кто чувствует ухудшение самочувствия, стоит заранее консультироваться с врачом, особенно если наблюдаются скачки давления или головные боли.
Солнечные вспышки могут провоцировать обострение неврологических и психических заболеваний. По наблюдениям специалистов, в такие периоды увеличивается количество обращений к неврологам и психиатрам.
При эпилепсии может возрастать частота приступов, поэтому врачи рекомендуют строго соблюдать режим сна и не пропускать приём препаратов. Людям с тревожными или депрессивными состояниями важно избегать переутомления и информационного перегруза.
"Периоды магнитных бурь — это время, когда важно сохранять эмоциональное равновесие и не поддаваться панике. Даже простые дыхательные практики помогают снизить уровень стресса", — добавил эксперт.
Плюсы:
солнечные вспышки помогают изучать процессы в космосе и улучшать системы наблюдения;
в периоды умеренной активности усиливается фотосинтез, что положительно влияет на растения и климатические процессы.
Минусы:
повышенная нагрузка на организм у метеозависимых и хронически больных людей;
риск перебоев в работе электроники и спутниковых систем;
обострение психических и неврологических заболеваний.
Как узнать о приближении магнитной бури?
Прогнозы солнечной активности публикуются обсерваториями и метеослужбами за 1-2 дня до события.
Кому стоит особенно следить за прогнозом?
Пациентам с заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы и людям с эпилепсией.
Можно ли защититься от влияния вспышек?
Полностью — нет, но снижение стресса, режим сна и сбалансированное питание помогают легче переносить такие периоды.
Как долго длится воздействие солнечной вспышки?
От нескольких часов до трёх суток, в зависимости от интенсивности потока и геомагнитных возмущений.
Стоит ли принимать лекарства заранее?
Только по рекомендации врача. Самолечение может привести к ухудшению состояния.
В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.