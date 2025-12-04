Когда магнитные бури становятся личным испытанием: кому особенно тяжело в дни солнечной активности

Вспышки на Солнце могут влиять на здоровье уязвимых людей Сергей Пулинец

Многие считают, что солнечные вспышки влияют только на метеозависимых людей, вызывая головные боли и усталость. Однако специалисты предупреждают: воздействие магнитных бурь и вспышек на Солнце может быть гораздо глубже и шире. Некоторые группы населения особенно чувствительны к таким явлениям — именно им стоит быть внимательнее к самочувствию. Об этом рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

Что представляет собой солнечная вспышка

Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии и плазмы с поверхности звезды. Они сопровождаются интенсивным электромагнитным излучением и воздействуют на магнитное поле Земли. Когда такие потоки достигают нашей планеты, начинается магнитная буря, которая способна влиять не только на технику и спутники, но и на живые организмы.

"Солнечные вспышки происходят регулярно, и даже при средней мощности они могут отражаться на самочувствии некоторых людей", — пояснил Сергей Пулинец.

По словам учёного, 23 сентября зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, что означает сильное, но не экстремальное событие. Несмотря на это, его эффект ощущается людьми с повышенной чувствительностью к изменениям геомагнитного фона.

Кто входит в группу риска

Сергей Пулинец отметил, что под воздействие солнечных вспышек попадают "уязвимые слои населения" - не только метеозависимые люди, но и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

К этой категории относятся:

пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца);

люди с неврологическими нарушениями ;

пациенты, страдающие психическими расстройствами ;

лица с эпилепсией - у них повышается риск приступов при резких изменениях магнитного поля.

"Во время вспышек может меняться активность электрических процессов в нервной системе, что вызывает обострение у людей с хроническими заболеваниями", — уточнил эксперт.

Таким образом, солнечные возмущения способны оказывать не только психологическое, но и физиологическое воздействие. Особенно это заметно у тех, чей организм уже ослаблен.

Как реагирует организм на магнитные бури

При изменениях магнитного поля Земли организм пытается адаптироваться, но не всегда успевает сделать это быстро. Возникают такие симптомы, как:

головная боль и головокружение;

скачки артериального давления;

ощущение усталости, тревожности или раздражительности;

нарушение сна;

ухудшение концентрации.

У людей с нарушениями в работе сосудов и нервной системы эти реакции выражены сильнее. Особенно у пожилых, метеозависимых и тех, кто принимает сердечные препараты.

Почему вспышки влияют на здоровье

Механизм воздействия солнечной активности на человека до конца не изучен, но есть несколько научных объяснений. Изменение геомагнитного поля влияет на биоэлектрические процессы в организме, которые регулируют работу сердца и мозга.

Кроме того, наблюдается изменение вязкости крови и нарушение передачи нервных импульсов, что особенно опасно для людей с гипертонией или заболеваниями нервной системы. При психических расстройствах это может привести к эмоциональной нестабильности, раздражительности и даже паническим атакам.

"Вспышки на Солнце нельзя назвать прямой причиной болезни, но они способны усугублять уже имеющиеся состояния", — подчеркнул Сергей Пулинец.

Как снизить влияние солнечных вспышек

Учёные рекомендуют людям из группы риска соблюдать ряд мер в периоды повышенной солнечной активности:

Следить за самочувствием. Измерять давление, пульс и уровень сахара. Минимизировать стресс и физические нагрузки. В такие дни желательно больше отдыхать и не переутомляться. Пить больше воды. Это помогает поддерживать нормальное кровообращение и снижает нагрузку на сердце. Избегать кофеина и алкоголя. Эти вещества усиливают реакцию сосудов. Принимать лекарства строго по назначению врача. Особенно при хронических заболеваниях сердца и сосудов.

Тем, кто чувствует ухудшение самочувствия, стоит заранее консультироваться с врачом, особенно если наблюдаются скачки давления или головные боли.

Влияние на психику и нервную систему

Солнечные вспышки могут провоцировать обострение неврологических и психических заболеваний. По наблюдениям специалистов, в такие периоды увеличивается количество обращений к неврологам и психиатрам.

При эпилепсии может возрастать частота приступов, поэтому врачи рекомендуют строго соблюдать режим сна и не пропускать приём препаратов. Людям с тревожными или депрессивными состояниями важно избегать переутомления и информационного перегруза.

"Периоды магнитных бурь — это время, когда важно сохранять эмоциональное равновесие и не поддаваться панике. Даже простые дыхательные практики помогают снизить уровень стресса", — добавил эксперт.

Плюсы и минусы солнечной активности

Плюсы:

солнечные вспышки помогают изучать процессы в космосе и улучшать системы наблюдения;

в периоды умеренной активности усиливается фотосинтез, что положительно влияет на растения и климатические процессы.

Минусы:

повышенная нагрузка на организм у метеозависимых и хронически больных людей;

риск перебоев в работе электроники и спутниковых систем;

обострение психических и неврологических заболеваний.

Популярные вопросы о влиянии солнечных вспышек

Как узнать о приближении магнитной бури?

Прогнозы солнечной активности публикуются обсерваториями и метеослужбами за 1-2 дня до события.

Кому стоит особенно следить за прогнозом?

Пациентам с заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы и людям с эпилепсией.

Можно ли защититься от влияния вспышек?

Полностью — нет, но снижение стресса, режим сна и сбалансированное питание помогают легче переносить такие периоды.

Как долго длится воздействие солнечной вспышки?

От нескольких часов до трёх суток, в зависимости от интенсивности потока и геомагнитных возмущений.

Стоит ли принимать лекарства заранее?

Только по рекомендации врача. Самолечение может привести к ухудшению состояния.