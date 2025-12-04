Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрая зарядка Атома дала 80 процентов за 30 минут — Автостат
Подкормка герани рисовой водой зимой помогает сохранить цвет листьев
Стресс и адаптация признаны основной причиной скулёжа щенков
Банк может отказать в объединении ипотечных квартир — Луценко
Путин готов к диалогу даже с недружественными странами — депутат Колесник
РЖД модернизировали плацкарт для комфортных поездок по России
Микройога улучшают гибкость суставов и усиливает кровообращение — Гаута
Объёмные наращивания уходят в прошлое в пользу натуральности
Алюминиевая фольга ускоряет удаление пригоревшего налёта с дверцы духовки — Malatec

Любимый смузи под подозрением: почему сочетание банана и молока не всегда полезно

Одновременный приём банана и молока вызывает вздутие желудка врачи
Здоровье

Смузи и молочные коктейли с бананом кажутся идеальным вариантом для быстрого и полезного завтрака. Однако нутрициологи предупреждают: привычное сочетание этих продуктов может не только не приносить пользы, но и создавать нагрузку на желудок. Разное время переваривания и особенности состава делают дуэт банана и молока не самым удачным выбором для ежедневного рациона.

Пшённый смузи с бананом и миндальным молоком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пшённый смузи с бананом и миндальным молоком

Почему сочетание банана и молока вызывает споры

На первый взгляд, оба продукта полезны: банан богат калием, клетчаткой и витаминами, а молоко содержит белок, кальций и аминокислоты. Но при совместном употреблении они начинают конкурировать за ферменты пищеварения.

Банан содержит крахмал и пищевые волокна, требующие для расщепления щелочной среды. Молоко же богато лактозой, которую организм переваривает с помощью фермента лактазы в кислой среде. Когда эти процессы происходят одновременно, пища задерживается в желудке, провоцируя брожение, вздутие и тяжесть.

"Банан и молоко перевариваются с разной скоростью, и их смешивание может вызывать ощущение дискомфорта, особенно у людей с чувствительным желудком", — отмечают диетологи.

Кроме того, при нарушении переваривания снижается усвоение питательных веществ - организм получает меньше витаминов и минералов, чем при раздельном приёме этих продуктов.

Что происходит с пищеварением

После употребления банана с молоком в желудке начинается замедление ферментативных процессов. Это может проявляться через 30-40 минут в виде чувства тяжести, урчания, вздутия или газообразования.

Для людей с непереносимостью лактозы эффект усиливается: молоко не успевает перерабатываться, лактоза остаётся в кишечнике и вызывает неприятные ощущения. При этом усвоение банана тоже замедляется — организм тратит больше энергии на переработку пищи, и ощущение усталости приходит быстрее.

Аюрведический взгляд: нарушение баланса

В аюрведе сочетание банана и молока относят к "тяжёлым" комбинациям, нарушающим баланс пищеварительного огня — агни. Считается, что такой микс способствует образованию слизи и токсинов (ама), особенно у людей с медленным обменом веществ.

Вместо бодрости после коктейля человек может чувствовать вялость, сонливость и заторможенность. Если употреблять напиток регулярно, возможны высыпания на коже и проблемы с перевариванием молочных белков.

С точки зрения восточной медицины, банан относится к "охлаждающим" продуктам, а молоко — к "тяжёлым и влажным". Вместе они создают дисбаланс в теле, перегружая систему пищеварения.

Современные исследования: подтверждение и нюансы

Современные исследования подтверждают, что сочетание банана и молока действительно может вызывать вздутие и газообразование у некоторых людей. Это связано не только с ферментами, но и с индивидуальной микрофлорой кишечника.

При этом важно понимать: реакция организма индивидуальна. Люди с высокой ферментативной активностью лактазы могут не ощущать негативных последствий вовсе. Тем не менее, диетологи советуют не злоупотреблять этим сочетанием — особенно на ночь.

"Если обмен веществ замедлен, например, вечером, такой напиток переваривается дольше и может нарушить сон из-за тяжести в желудке", — поясняют нутрициологи.

Когда и как можно употреблять банан и молоко

Чтобы снизить нагрузку на организм, продукты рекомендуется употреблять раздельно - с интервалом в 1-2 часа. Это позволяет сохранить пользу каждого из них без дискомфорта.

Тем, кто не хочет отказываться от любимых смузи, специалисты советуют заменять банан другими фруктами, которые легче сочетаются с молоком:

  • ягоды (черника, клубника, малина);

  • киви - содержит ферменты, улучшающие пищеварение;

  • яблоко или груша - богаты пектином, но не перегружают желудок.

Также можно готовить коктейли на основе растительного молока (овсяного, миндального или кокосового) — они легче усваиваются и не вызывают брожения.

Плюсы и минусы сочетания банана и молока

Плюсы:

  • высокая питательность — сочетание белка и углеводов даёт энергию;

  • удобство — напиток можно приготовить за пару минут;

  • вкус и сытость — коктейль подходит для перекуса.

Минусы:

  • тяжесть в желудке у людей с чувствительным пищеварением;

  • риск газообразования и вздутия;

  • снижение усвоения питательных веществ;

  • нежелателен при непереносимости лактозы.

В результате сочетание может подойти не всем: оно полезно при высокой физической активности, но нежелательно при замедленном обмене веществ и заболеваниях ЖКТ.

Советы по безопасному употреблению

  1. Не пейте бананово-молочные коктейли натощак. Лучше употреблять их после лёгкого завтрака.

  2. Не сочетайте напиток с другими белковыми продуктами (например, яйцами или сыром).

  3. Пейте коктейль в первой половине дня, когда метаболизм наиболее активен.

  4. Используйте растительное молоко, если есть проблемы с перевариванием лактозы.

  5. Разделяйте приём банана и молока по времени, если ощущаете тяжесть.

Популярные вопросы о сочетании банана и молока

Почему банан с молоком вызывает тяжесть?
Из-за разного времени переваривания и необходимости разных ферментов.

Можно ли пить такой коктейль на ночь?
Не рекомендуется: обмен веществ замедляется, и пища усваивается дольше.

Что добавить вместо банана в молочный коктейль?
Ягоды, киви, яблоки или овсяные хлопья — они легче перевариваются.

Полезен ли банан с растительным молоком?
Да, с овсяным или миндальным молоком такой напиток усваивается лучше.

Можно ли сочетать банан и молоко при занятиях спортом?
Да, но желательно употреблять коктейль после тренировки, когда организму нужны углеводы и белок.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Экономика и бизнес
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Гордон назвала характер Кудрявцевой фекалиями: что разрушило их дружбу
Гордон назвала характер Кудрявцевой фекалиями: что разрушило их дружбу
Последние материалы
Путин готов к диалогу даже с недружественными странами — депутат Колесник
Одновременный приём банана и молока вызывает вздутие желудка врачи
РЖД модернизировали плацкарт для комфортных поездок по России
Микройога улучшают гибкость суставов и усиливает кровообращение — Гаута
Объёмные наращивания уходят в прошлое в пользу натуральности
Алюминиевая фольга ускоряет удаление пригоревшего налёта с дверцы духовки — Malatec
В мире может возникнуть дефицит сахара из-за моды на биотопливо
Для соуса равиоли используют сливки, чеснок и пармезан — madeleinekitchen
Грязный снег стал источником инфекций у домашних собак — Питомцы Mail
Первые династии закрепили культ Гора как царский стандарт — Science&Vie
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.