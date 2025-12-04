Когда клятва Гиппократа уступает религии: медицину трясёт от скандалов с мигрантами

В российских больницах набирает обороты тревожная тенденция: всё чаще пациенты сталкиваются с врачами-мигрантами, чьи профессиональные и культурные стандарты вызывают вопросы. Люди жалуются не только на языковой барьер, но и на религиозные ограничения, из-за которых врач отказывается выполнять свои обязанности.

Об этом сообщает издание Царьград, отмечая, что случаи подобного рода фиксируются в разных регионах страны. Пациенты рассказывают о врачах, которые во время приёма останавливаются для молитвы, избегают прикосновений к пациенткам или вовсе прекращают осмотр. Всё это происходит на фоне дефицита медицинских кадров, который заставляет учреждения активно нанимать специалистов из других стран.

Врач отказался осматривать женщин

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов рассказал о серии жалоб из одной из подмосковных поликлиник, где большинство медиков составляют мигранты. Пациентки обратились с заявлениями, что врачи отказываются осматривать их в полном объёме: ограничиваются опросом, не проводят прослушивание грудной клетки даже при явных признаках болезни.

По словам Кабанова, одна из пациенток спросила врача, почему он не выполняет процедуру полностью. Тот ответил, что "не может прикасаться к чужой женщине из-за религиозных запретов". "Это бред, конечно! — заявил Кирилл Кабанов. — Если бы перед ним сидела молодая девушка, он, скорее всего, забыл бы о своих требованиях". Представитель СПЧ добавил, что по данному факту будет направлено заявление с требованием уволить не только врача, но и главного врача учреждения, допустившую подобное.

Намаз вместо рентгена

Новый эпизод произошёл в Гатчине в конце ноября. В местной межрайонной больнице рентгенолог прервал приём пациентов, чтобы совершить намаз. В это время помощи ждали дети, приехавшие с соревнований по рукопашному бою. "После того как травматолог направил на рентген, врач заявил, что ему нужно помолиться, и все должны подождать", — сообщил очевидец в городском паблике.

Такие инциденты обычно заканчиваются стандартной проверкой и напоминанием о недопустимости подобных действий. Однако в Гатчинской ЦРБ решили поступить иначе. В официальном ответе руководство признало факт самовольного отлучения рентгенолога и назвало это нарушением трудовой дисциплины. При этом администрация подчеркнула уважение к праву сотрудников на свободу вероисповедания.

Поиск баланса между правом и долгом

Как пишет "Царьград", больница заявила о намерении выработать компромиссное решение: пересмотреть графики дежурств с учётом религиозных потребностей персонала и установить "чёткие правила замещения" на время проведения молитвенных обрядов.

Тем не менее подобные меры вызывают споры. Пациенты опасаются, что компромиссы могут привести к снижению качества медицинской помощи, особенно в экстренных ситуациях. Эксперты подчёркивают: право на вероисповедание не должно ставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, а медработники, независимо от происхождения, обязаны соблюдать профессиональные стандарты и этику.