Невидимый пассажир в каждой квашне: нарушенная ферментация превращает заготовки в источник токсина

Вспышки отравлений фиксируются в странах Азии

Нередко внимание людей привлекают ферментированные продукты, которые традиционно считаются полезными для микрофлоры и обмена веществ. Квашеная капуста, кимчи, йогурт и мисо входят в рацион многих, кто стремится поддерживать здоровье кишечника и разнообразить питание. Однако вместе с пользой существуют и скрытые риски. Среди ферментируемых ингредиентов, содержащих большое количество крахмалистых основ, иногда встречается токсин, способный привести к тяжёлым отравлениям. Речь идёт о бонгкрековой кислоте, продукте жизнедеятельности определённых бактерий, который не изменяет вкус пищи и устойчив к нагреву. Об этом сообщает spektrum. de.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Микромир под микроскопом

Как формируется скрытая угроза в ферментированных продуктах

Бонгкрековая кислота — один из токсинов, который может образовываться в продуктах, содержащих большое количество углеводов и подвергшихся брожению или длительному хранению в условиях повышенной влажности. Такой токсин появляется при развитии штамма Burkholderia gladioli pathovar cocovenenans, который активно разрастается на сырье, богатом крахмалом, особенно если нарушены правила хранения или брожения.

Ферментация предполагает рост микроорганизмов, которые дают продукту вкус, кислотность и полезные свойства. Когда же в среде оказываются нежелательные бактерии, она может превращаться в источник токсических соединений. В бытовых условиях проблемы часто возникают тогда, когда ингредиенты хранятся слишком долго, неравномерно ферментируются или подвергаются неблагоприятным температурным изменениям.

В ряде случаев заражение происходит с кукурузой, рисовой мукой или продуктами из сладкого картофеля. Такие ингредиенты активно используются в странах Юго-Восточной Азии в традиционных домашних рецептах. Если они подвергаются недостаточному контролю на этапах брожения, создаются условия для образования опасного вещества.

Почему случаи отравления особенно тяжёлые

Бонгкрековая кислота отличается высокой устойчивостью: ни кипячение, ни длительное приготовление при высоких температурах не способны её разрушить. Это означает, что даже тщательно приготовленная пища остаётся опасной, если токсин уже сформировался. Он не влияет на цвет, запах или вкус блюда, что делает проблему трудно выявляемой заранее.

Исторически один из наиболее известных примеров связан со вспышкой болезни в Китае, где группа людей употребила кислый суп, приготовленный из ферментированной кукурузной лапши. Небольшого количества токсина оказалось достаточно, чтобы вызвать резкое ухудшение состояния. Аналогичные ситуации происходили и в других странах, где используются продукты домашнего брожения или плохо контролируемые технологии приготовления.

Особенность токсина заключается в том, что он поражает митохондрии — важнейшие структуры клеток, ответственные за энергетический обмен. Когда процесс синтеза АТФ прекращается, органы испытывают кислородное голодание, что вызывает метаболический сбой. В результате быстро наступает угнетение функций жизненно важных систем, что объясняет высокую смертность при подобных отравлениях.

Даже минимальная концентрация бонгкрековой кислоты способна вызвать серьёзное отравление. Это делает проблему особенно опасной в регионах без развитых систем контроля качества продуктов, где домашнее приготовление и хранение остаются основным способом переработки сырья.

Где чаще всего встречаются случаи заражения

Первоначально бонгкрековая кислота была обнаружена в темпе — продукте из ферментированной сои, который активно используется в Индонезии. В некоторых вариантах приготовления, помимо соевых бобов, использовалась кокосовая мякоть, создававшая благоприятную среду для развития Burkholderia gladioli. Со временем было выявлено, что бактерия может размножаться и в других крахмалистых средах.

Наиболее частые вспышки отравлений исторически наблюдались в Азии: Индонезия, Китай, Тайвань. Однако последние годы показывают, что география проблем расширяется. Были зарегистрированы случаи в Африке, связанных с напитками на основе кукурузной муки, а затем появились данные и из Северной Америки, где отравление привело к тяжёлым осложнениям и летальному исходу.

Несмотря на географическое расширение, проблема остаётся редкой. Она возникает преимущественно в условиях нарушенного хранения, кустарного производства или длительного брожения ингредиентов. При промышленном изготовлении ферментированных продуктов соблюдение санитарных норм минимизирует риск, что делает такие товары безопасными.

Как Burkholderia gladioli распространяется и почему она опасна

Burkholderia gladioli широко распространена в почве и может существовать в симбиозе с растениями и грибами. Этот микроорганизм известен как возбудитель заболеваний растений и способен вызывать гниение корней. Однако патогенный штамм B. cocovenenans отличают элементы ДНК, которые позволяют ему синтезировать крайне токсичную кислоту.

Бактерия предпочитает условия с умеренной температурой и пониженной кислотностью. При ферментации крахмалистых продуктов, особенно если они хранятся без вентиляции или подвергаются колебаниям температуры, создаются оптимальные условия для её размножения. Проблема усугубляется тем, что токсин не поддаётся разрушению даже при продолжительной термической обработке.

Эта особенность делает бонгкрековую кислоту одной из наиболее опасных среди бактериальных токсинов пищевого происхождения. Она действует системно, влияет на энергетический обмен клеток и наносит значительный урон организму даже в минимальных дозах.

Сравнение рисков: домашняя ферментация и промышленное производство

Ферментированные продукты давно ассоциируются с пользой: они улучшают микробиоту, поддерживают иммунитет и дополняют рацион ценными веществами. Однако условия их приготовления влияют на степень риска.

Домашняя ферментация обеспечивает гибкость рецептов, доступность и натуральность. Она позволяет создавать блюда без добавок и контролировать количество соли, специй и ингредиентов. Но в таком формате нет систем контроля температуры, кислотности и стерильности. Это повышает вероятность неравномерного брожения и условия для развития посторонних микроорганизмов.

Промышленное производство, напротив, включает многоступенчатые проверки, применение сертифицированных культур бактерий и строгий мониторинг параметров. Такой подход обеспечивает стабильный продукт и исключает условия, при которых мог бы развиться опасный штамм. Именно поэтому риски при покупке ферментированных продуктов в магазинах крайне низки.

Плюсы и минусы ферментированных продуктов

Ферментированные продукты продолжают оставаться популярными благодаря своим полезным свойствам. Они положительно влияют на пищеварение, укрепляют микробиоту и могут улучшать усвоение отдельных веществ. Но важно помнить о потенциальных условиях риска.

Преимущества основуются на естественных механизмах брожения, которые создают благоприятную среду для полезных бактерий и делают продукты более доступными для усвоения. Ферментация позволяет уменьшить содержание некоторых антинутриентов и улучшить вкус.

При нарушении процедур хранения или ферментации повышается вероятность появления нежелательных микроорганизмов. Такие ситуации редки, но они случаются в случае неправильной обработки сырья.

Плюсы: польза для микрофлоры, улучшение пищеварения, доступность, натуральность.

Минусы: риск ошибок хранения, возможность роста посторонних бактерий, зависимость от соблюдения технологии.

Советы по безопасной ферментации и хранению

Для минимизации рисков стоит следовать нескольким простым рекомендациям. Важно соблюдать чистоту оборудования, тщательно промывать сырьё и использовать корректные пропорции соли. Контроль температуры и времени брожения помогает исключить появление нежелательных микроорганизмов.

При домашнем приготовлении лучше избегать длительного хранения продуктов в тёплых и влажных местах. Ферментированную пищу стоит хранить в холодильнике и использовать стерильные контейнеры. Таким образом создаются условия, которые снижают вероятность развития опасных штаммов.

Промышленные продукты традиционно проходят проверку качества, но при покупке стоит обращать внимание на срок годности и целостность упаковки. Адекватные условия хранения остаются важной частью безопасности.

Популярные вопросы о бонгкрековой кислоте и ферментированных продуктах

Насколько велика вероятность отравления?

Случаи встречаются редко и в основном связаны с ошибками ферментации или длительным хранением крахмалистых продуктов. Можно ли обезвредить токсин приготовлением?

Нет. Он устойчив к нагреванию и сохраняется даже при длительном кипячении. Опасны ли продукты из супермаркета?

Нет. В промышленных условиях риск минимален благодаря контролю безопасности.