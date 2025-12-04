Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима идёт ва-банк: гонконгский штамм захватывает города быстрее, чем люди успевают заметить

Рост заболеваемости гриппом A(H3N2) в России подтвердил Роспотребнадзор
Здоровье

Внезапные скачки температуры, стремительное ухудшение самочувствия и тяжёлый кашель становятся всё более распространёнными симптомами этой зимы в разных регионах страны. Ситуация развивается стремительно, а медицинские службы фиксируют расширение географии заболевания. Пока специалисты связывают происходящее с активным распространением штамма A(H3N2), известного как "гонконгский" грипп.

Иммунитет против вирусов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иммунитет против вирусов

Рост заболеваемости и особенности текущего сезона

Эпидемиологическая кривая в России в последние недели демонстрирует уверенное движение вверх. Медики говорят, что подобная динамика характерна для начала зимнего периода, однако доля подтверждённого гриппа в структуре ОРВИ в этом сезоне значительно выше обычного. В более чем 80% случаев лабораторные исследования выявляют вирус A(H3N2), который уже не впервые провоцирует крупные сезонные подъёмы.

Для штамма характерна высокая контагиозность, а также стремительное развитие симптомов. Многие пациенты отмечают резкое ухудшение состояния буквально в течение суток. При этом в стране уже привито свыше половины населения, и вакцинация остаётся ключевой мерой профилактики тяжёлых форм заболевания.

Службы наблюдения также фиксируют изменение общей картины респираторных инфекций. На 17,8% увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией. Речь не идёт о критическом скачке, но специалисты подчёркивают необходимость сохранять профилактические меры, особенно в период активного распространения сезонных заболеваний.

Гонконгский грипп

Развитие заболевания начинается стремительно: многие пациенты просыпаются утром со слабостью, а к вечеру температура достигает высоких значений. Характерная картина включает жар выше 39°C, сухой навязчивый кашель, выраженную ломоту в теле и резь в глазах.

"В структуре заболеваемости 66% составляют дети. Для сдерживания темпов распространения гриппа и ОРВИ в социальных, медицинских и образовательных учреждениях в соответствии с санитарным законодательством принимаются дополнительные меры", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Такая симптоматика особенно тяжело переносится людьми с хроническими заболеваниями, а также детьми, которые составляют значительную часть заболевших в ряде регионов. У некоторых пациентов отмечаются тошнота, расстройства пищеварения или болезненные ощущения в мышцах. Покраснение глаз, которое наблюдается у многих заболевших, нередко помогает врачам предположить именно грипп, а не обычную простуду.

В целом клиническая картина соответствует предыдущим сезонам циркуляции A(H3N2). Однако специалисты подчеркивают, что каждый эпидемический сезон уникален по интенсивности и сочетанию штаммов. Параллельно с гриппом распространяются коронавирус, парагрипп, риновирусы, бокавирусы и РСВ — респираторно-синцитиальный вирус, который особенно опасен для маленьких детей.

Ситуация в регионах: на примере Свердловской области

В Свердловской области фиксируется заметный рост обращений по поводу респираторных заболеваний. За неделю зарегистрировано около 38 тысяч случаев ОРВИ, значительная часть которых — среди жителей Екатеринбурга. В городе выявлено 19 тысяч заболевших, что подтверждает активное распространение вирусов в крупных населённых центрах.

"В структуре заболеваемости 66% составляют дети…", — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Региональные службы сообщают, что одновременно циркулирует несколько вирусов, каждый из которых способен вызывать различную тяжесть течения заболевания. На Среднем Урале в последние недели также растёт количество случаев РСВ-инфекции, при которой симптомы часто напоминают обычную простуду, но у маленьких детей могут привести к осложнениям.

Период сезонной активности обычно достигает пика в январе-феврале, поэтому медицинские учреждения готовятся к увеличению нагрузки. Оперативные штабы регионов предоставляют рекомендации школам, детским садам и социальным учреждениям, а также напоминают правила профилактики для населения.

Возможные осложнения и меры предосторожности

Грипп, особенно вызванный штаммом A(H3N2), может приводить к серьёзным осложнениям. Несмотря на то что большинство людей выздоравливает без последствий, отдельные пациенты сталкиваются с вирусной или бактериальной пневмонией, обострениями хронических заболеваний, поражением сердечной мышцы и осложнениями со стороны нервной системы.

Медики подчёркивают, что важна своевременная диагностика. При появлении высокой температуры, кашля и боли в мышцах следует обращаться за медицинской помощью, особенно если симптомы развиваются быстро. Самолечение может замедлить выздоровление и увеличить риск осложнений.

Вакцинация остаётся ключевой мерой профилактики. Даже если заражение происходит после прививки, течение болезни обычно проходит мягче, а риск тяжёлых последствий значительно снижается. Совместно с вакцинацией рекомендуются меры, привычные по прошлым сезонам: проветривание помещений, разумное использование масок, соблюдение гигиены рук и отказ от посещения массовых мероприятий при первых признаках недомогания.

Советы: как подготовиться к сезону гриппа

Подготовка к сезону заболеваний помогает снизить вероятность заражения. Хороший иммунитет, качественное питание, витамины и меры профилактики — это базовые шаги, которые доступны каждому.

  1. Проверить наличие необходимых лекарств в домашней аптечке.
  2. Своевременно сделать прививку от гриппа.
  3. Поддерживать уровень влажности дома, используя увлажнители.
  4. Укреплять иммунитет с помощью витаминов и полноценного отдыха.
  5. Применять маски и избегать скоплений людей при повышенной заболеваемости.

Такие шаги позволяют снизить риск инфицирования и повысить устойчивость организма в период сезонной активности.

Популярные вопросы

1. Как отличить грипп A(H3N2) от обычного ОРВИ?
Грипп начинается резко, сопровождается высокой температурой, сильной ломотой в теле и сухим кашлем. ОРВИ обычно развивается плавнее.

2. Можно ли заразиться гриппом после вакцинации?
Да, но прививка обычно защищает от тяжёлых форм и снижает вероятность осложнений.

3. Когда наступает пик заболеваемости?
Чаще всего пик приходится на январь-февраль, но начало сезона может смещаться в зависимости от климатических условий.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
