Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лабиринт Ариадны на Сицилии предлагает уникальный опыт прогулки — Good Trekking
Сбалансированная еда снижает тягу к сладкому — диетолог Лорен О'Коннор
Аккумуляторные хранилища превращаются в прибыльный инструмент заработка — Energate
Жених Анфисы Чеховой пришёл на премьеру с бывшей женой
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Физическая активность снижает влияние стресса на организм — Savoy Wellness
Переход мошенников к схемам с обратными звонками выявили эксперты кибербезопасности
Низкую вероятность запрета показа роскоши в соцсетях указал инвестор Скуйбеда
Добровольность сдачи детской биометрии в школах подтвердил Виталий Милонов

Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз

В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Здоровье

Неожиданные медицинские истории всегда вызывают широкий общественный отклик, особенно когда речь идёт о ситуациях, которые кажутся невозможными на первый взгляд. Информация о необычном случае с молодой девушкой из Москвы стала именно таким поводом для обсуждения, затронув вопросы здоровья, интимной гигиены и реальных рисков, связанных с нарушением правил безопасного секса. Инцидент привлёк внимание не только из-за своей редкости, но и из-за последствий, с которыми столкнулась пациентка. Об этом сообщает EADaily.

врач в больнице
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
врач в больнице

Необычная находка врачей

История, которую распространили СМИ, описывает визит молодой женщины в медицинское учреждение после того, как она начала испытывать выраженный дискомфорт. Девушка жаловалась на боли внизу живота, которые усилились за несколько дней. Врачи провели стандартный осмотр и диагностические процедуры, но то, что они обнаружили, оказалось куда менее типичным, чем обычные воспалительные процессы или нарушения цикла. У пациентки внутри находился использованный контрацептив, который оказался там после полового контакта девять дней назад.

Пациентка, как сообщается, не заметила, что средство осталось внутри, и продолжала вести обычный образ жизни. За этот период в организме развился инфекционный процесс, что отразилось на её самочувствии и стало причиной обращения к врачам. По данным канала, позднее анализы показали, что девушка беременна, что сделало ситуацию ещё более обсуждаемой в медиапространстве.

"Москвичка пожаловалась врачам на сильный дискомфорт и боли внизу живота. Медики обследовали девушку и сделали необычную находку — использованный презерватив внутри неё. Оказалось, что за девять дней до этого у неё был половой контакт", — сообщает подробности ТК.

Случай подчёркивает, что даже при использовании контрацептивов важно соблюдать базовые правила: проверять, что средство извлечено, следить за собственным состоянием и обращаться к врачам при первых признаках дискомфорта. В реальной медицинской практике подобные ситуации встречаются редко, однако врачи регулярно напоминают, что неправильное использование защитных средств может приводить к неожиданным последствиям.

Как подобные ситуации влияют на здоровье

Оставление инородного предмета в организме, включая использованный презерватив, создаёт благоприятные условия для размножения бактерий. Это может приводить к воспалению слизистой, неприятным ощущениям, повышению температуры и даже более серьёзным осложнениям, если пациент вовремя не обращается за помощью. В данном случае девушка испытывала боль, которая усилилась ближе к моменту визита к специалистам.

Подобные инциденты нередко сопровождаются развитием бактериального вагиноза или локальной инфекции. Если вовремя обратиться за помощью, осложнения устраняются достаточно быстро, но отсутствие лечения может привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза. Именно поэтому медики настаивают на регулярных профилактических осмотрах и внимательном отношении к своему телу после интимной близости.

"В результате у пациентки началась инфекция и некоторые нарушения. Позднее анализы показали, что она — беременна".

Эти данные подчёркивают, что даже при использовании барьерного метода защиты вероятность зачатия сохраняется, если средство применяется некорректно. Факторов, влияющих на эффективность, много: размеры изделия, условия использования, соблюдение инструкции, а также отсутствие повреждений.

Почему барьерная контрацепция может дать сбой

Барьерные методы, включая презервативы, считаются одними из самых доступных и распространённых способов защиты. Однако их эффективность напрямую зависит от правильности использования. Неподходящий размер, неаккуратное надевание, отсутствие проверки целостности и даже неправильное хранение могут снижать уровень защиты.

Медицинские специалисты подчёркивают, что любое отклонение от инструкции увеличивает риск нежелательной беременности. В некоторых случаях контрацептив может сползти или остаться внутри, особенно если изделие подобрано неверно или используется недостаточно аккуратно. К аналогичным ситуациям приводят недостаточная смазка, слишком активные движения, а также нарушение герметичности изделия.

Кроме того, стоит учитывать, что барьерная контрацепция защищает не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путём. Поэтому корректное использование — важная часть интимной гигиены и профилактики заболеваний.

Сравнение: барьерная контрацепция и альтернативные методы

Контрацептивные средства представлены в большом ассортименте, и у каждого подхода есть свои преимущества и ограничения. Мы рассмотрим основные различия между барьерными методами и альтернативными вариантами.

Барьерные средства работают механически: они препятствуют контакту мужских и женских половых клеток. Гормональные методы действуют иначе — они подавляют овуляцию или изменяют структуру слизистой. Внутриматочные средства обеспечивают долгосрочную защиту и не требуют частого контроля, тогда как презервативы нужно использовать при каждом половом акте.

Важное отличие заключается в уровне защиты от инфекций: презервативы остаются единственным средством, способным одновременно предотвращать и зачатие, и заражение. Гормональные препараты не обладают такой функцией. При этом презервативы доступны, просты в использовании и подходят большинству людей.

У гормональных методов есть свои преимущества: они обладают высокой эффективностью при правильном применении, удобны для тех, кто не хочет использовать барьерные средства регулярно, и помогают регулировать цикл. Однако они требуют консультации врача, имеют противопоказания и могут вызывать побочные эффекты.

Советы по безопасному использованию

Освоение правильных техник помогает избежать ошибок. Мы собрали основные рекомендации, которые подходят большинству пользователей.

  1. Проверяйте срок годности и целостность упаковки перед использованием.
  2. Подбирайте размер изделия, подходящий конкретному партнёру.
  3. Надевайте изделие до начала полового акта, а не в процессе.
  4. Сразу после завершения удерживайте основание презерватива, чтобы оно не сползло.
  5. Утилизируйте средство сразу и убедитесь, что оно не осталось внутри.

Соблюдение этих шагов обеспечивает высокую степень защиты и снижает вероятность повторения ситуаций, подобных той, что обсуждается в СМИ. Кроме того, при использовании дополнительной смазки стоит выбирать средства на водной основе, чтобы избежать повреждения латекса.

Популярные вопросы о безопасном сексе

Как выбрать подходящий тип контрацепции?
Выбор зависит от индивидуальных предпочтений, медицинских противопоказаний и частоты половых контактов. Тем, кто стремится к защите от инфекций, подойдут барьерные методы. Тем, кто хочет долгосрочную защиту, стоит рассмотреть гормональные препараты или внутриматочные средства.

Что делать, если презерватив порвался или остался внутри?
Необходимо аккуратно извлечь изделие и как можно быстрее обратиться за медицинской консультацией. В некоторых случаях специалисты рекомендуют экстренную контрацепцию — она помогает снизить вероятность нежелательной беременности.

Можно ли сочетать разные методы?
Да, комбинированная защита считается наиболее надёжной. Например, использование гормональных средств вместе с презервативом повышает эффективность и снижает риск заражения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Золотые купола дают до 10 кг томатов с куста
Садоводство, цветоводство
Золотые купола дают до 10 кг томатов с куста
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Домашние животные
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Популярное
Озоновая дыра подала сигнал: над Антарктидой исчезает

В 2025 озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Последние материалы
Лабиринт Ариадны на Сицилии предлагает уникальный опыт прогулки — Good Trekking
Сбалансированная еда снижает тягу к сладкому — диетолог Лорен О'Коннор
Аккумуляторные хранилища превращаются в прибыльный инструмент заработка — Energate
Жених Анфисы Чеховой пришёл на премьеру с бывшей женой
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
4 декабря: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Вячеслав Тихонов и противопехотные мины
Физическая активность снижает влияние стресса на организм — Savoy Wellness
Переход мошенников к схемам с обратными звонками выявили эксперты кибербезопасности
Низкую вероятность запрета показа роскоши в соцсетях указал инвестор Скуйбеда
Добровольность сдачи детской биометрии в школах подтвердил Виталий Милонов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.