Секрет упругой кожи и здоровых суставов не в креме: эта добавка творит чудеса изнутри

Здоровье

Коллаген помогает укрепить кожу, волосы, суставы и мышцы, однако его дозировка должна подбираться с учетом состояния здоровья. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

По словам врача, коллаген — это важный структурный белок, который содержится в соединительной ткани и отвечает за ее прочность и эластичность. Он может быть животного или морского происхождения и нередко выпускается в комбинации с другими активными компонентами — хондроитином, глюкозамином, витаминами и растительными экстрактами.

"Коллаген является основным белком соединительной ткани и благотворно влияет на сухожилия, суставы, кожу, волосы и ногти. Он может сочетаться с другими веществами, которые усиливают его действие и улучшают усвоение. Принимать его можно во время еды или отдельно, поскольку различий в усвоении доказательная медицина не выявила", — пояснила Гончарова.

Она отметила, что курс приема обычно составляет от двух до четырех месяцев, но решение о начале использования лучше принимать после консультации врача. Некоторые хронические заболевания, особенно связанные с нарушением обмена веществ или работой почек, требуют индивидуального подбора дозировки белка.

"Коллаген относится к безопасным добавкам, однако существуют состояния, при которых его прием требует осторожности. При заболеваниях почек, нарушениях обмена веществ или других хронических патологиях количество белка в рационе должно контролироваться. Поэтому назначение и дозировку таких средств должен определять врач с учетом общего состояния здоровья пациента", — заключила Гончарова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
