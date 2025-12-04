Привычные продукты теряют ореол безобидности: быстрый тест показывает скрытые остатки после готовки

Разработан новый метод анализа ПАУ в продуктах — SeoulTech

Обычные продукты питания, которые многие считают безопасными, постепенно привлекают внимание исследователей из-за скрытых загрязнителей, образующихся в процессе приготовления пищи или под воздействием окружающей среды. Эти соединения встречаются гораздо чаще, чем принято думать, а их своевременное обнаружение напрямую связано с качеством проверки пищевой безопасности. Новое исследование предлагает быстрый и экологичный подход, способный улучшить контроль за содержанием потенциально опасных химических веществ. Об этом сообщает Сеульский национальный университет науки и технологий.

Почему исследование загрязняющих веществ в продуктах становится всё важнее

Современный рацион всё чаще включает продукты, подвергающиеся термической обработке: жарку, запеканию, копчению. Именно эти процессы могут приводить к образованию полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) — группы органических соединений, некоторые из которых обладают канцерогенными свойствами. ПАУ могут образовываться при сильном нагреве, попадать в пищу из воздуха или с поверхностей, а также сохраняться в продуктах, выращенных в загрязненной среде. Эти соединения часто незаметны визуально, и их концентрация может варьироваться в зависимости от способа приготовления пищи.

Проблема осложняется тем, что многие традиционные методы анализа ПАУ требуют длительной подготовки образцов, использования большого количества химических реагентов и специализированного лабораторного оборудования. Это делает рутинные проверки ресурсозатратными и менее доступными для широкого применения. Одновременно растёт потребность в быстром и надёжном тестировании продуктов — как свежих овощей и фруктов, так и обработанных товаров.

Оптимизация методов проверки становится важной не только для производителей, но и для государственных органов, контролирующих безопасность пищевой промышленности. Наличие эффективного способа обнаружения загрязнителей позволяет вовремя исключать проблемные партии продуктов и снижать нагрузку на органы здравоохранения. В условиях роста интереса к здоровому питанию такие исследования получают особое значение, помогая защитить потребителей от скрытых рисков.

Новый подход QuEChERS: как работает усовершенствованная методика

Исследовательская группа из SeoulTech сфокусировалась на использовании метода QuEChERS — технологии, разработанной для ускорения и упрощения экстракции органических соединений из пищевых образцов. Метод получил своё название благодаря ключевым преимуществам: он быстрый, лёгкий в применении, экономичный и надёжный. Эти свойства делают его особенно удобным для регулярного анализа широкого спектра продуктов.

Основная идея подхода заключается в минимизации количества химических реагентов и сокращении времени подготовки образцов. Исследователи использовали ацетонитрил для извлечения ПАУ, после чего очищали образцы при помощи различных комбинаций сорбентов. Важно, что метод показал стабильность результатов на разных типах пищевых матриц, что подтверждает его универсальность.

Рабочие характеристики метода оказались высокими: пределы обнаружения ПАУ находились в диапазоне от тысячных долей микрограмма на килограмм, а показатели извлечения оставались стабильными даже при изменении концентраций. Линейность калибровочных кривых с R² выше 0,99 показала, что методика подходит для точного количественного анализа. Такая точность обычно достигается только более сложными и дорогостоящими методами экстракции.

"Этот метод не только упрощает аналитический процесс, но и демонстрирует высокую эффективность обнаружения по сравнению с традиционными методами. Его можно применять для анализа широкого спектра пищевых продуктов", — отмечает профессор Джун-Гу Ли.

Результаты исследования и их значение для отрасли

Команда исследователей протестировала восемь видов ПАУ, включая бензо[a]пирен, хризен, бензо[b]флуорантен и другие соединения, которые обычно рассматриваются как индикаторы загрязненности пищевых продуктов. Газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией дала возможность точно измерить концентрации ПАУ, а стабильные показатели извлечения подтвердили надежность технологии QuEChERS.

Метод позволил обнаруживать соединения даже в низких концентрациях, что особенно важно в контексте предотвращения хронического воздействия на человека. В то время как традиционные методы могут требовать значительных временных затрат, использование QuEChERS делает анализ менее трудоемким и более экологичным. Снижение количества отходов и уменьшение использования растворителей делает этот подход привлекательным не только для научных лабораторий, но и для крупных пищевых предприятий.

"Наше исследование может улучшить ситуацию в сфере здравоохранения за счёт обеспечения населения безопасными продуктами питания. Оно также позволяет сократить использование и выбросы опасных химических веществ при лабораторных исследованиях", — заключает профессор Джун-Гу Ли.

Снижение экологической нагрузки становится важным фактором при выборе методов анализа. Новый подход показывает, что возможно сочетать точность, скорость и устойчивость, не жертвуя качеством результатов. Это открывает путь к широкому внедрению метода в систему контроля пищевой безопасности.

Сравнение метода QuEChERS и традиционных способов анализа

Различия между методами особенно заметны на практике. Традиционные технологии экстракции включают несколько этапов подготовки, требуют больших объёмов растворителей и значительного времени. Помимо высокого уровня затрат, такие методы сложнее масштабировать и применять для большого количества образцов.

В отличие от них, QuEChERS позволяет проводить анализ быстрее и с минимальными трудностями. Он требует меньше реагентов, сокращает риск ошибок при подготовке образцов и повышает стабильность результатов. Метод легче адаптировать под различные продукты — от овощей и фруктов до круп и готовых блюд.

Благодаря этой универсальности технология становится привлекательной для предприятий, заинтересованных в регулярном мониторинге качества продукции. В условиях ужесточения стандартов безопасности такая гибкость играет важную роль.

Плюсы и минусы метода QuEChERS в сфере анализа ПАУ

Для более полного понимания возможностей технологии полезно оценить её достоинства и ограничения.

Использование QuEChERS заметно снижает время обработки образцов и позволяет проводить больше анализов при тех же ресурсах.

Плюсы: высокая скорость, экологичность, низкий расход реагентов, стабильность результатов.

Минусы: необходимость калибровки оборудования и использования дополнительного этапа очистки при сложных матрицах.

Традиционные методы обеспечивают высокую точность, но требуют значительных затрат.

Плюсы: хорошо изученная техника, гибкость при работе с трудными образцами.

Минусы: высокая стоимость, длительная подготовка, значительные отходы.

QuEChERS становится оптимальным выбором, когда требуется быстрый и точный анализ и важно снизить экологическую нагрузку.

Советы по контролю качества продуктов питания

Повышение личной безопасности потребителей возможно за счёт простых, но действенных рекомендаций.

Выбирать продукты, подвергшиеся минимальной термической обработке. Следить за правильным хранением и избегать повторного разогрева жареной пищи. Отдавать предпочтение фруктам и овощам из надёжных источников. Использовать более щадящие методы приготовления: тушение, запекание при умеренной температуре. Избегать чрезмерного обугливания продуктов при жарке или гриле.

Популярные вопросы о загрязнителях в продуктах и методе QuEChERS

Почему ПАУ считаются опасными?

Некоторые из них обладают канцерогенными свойствами и могут накапливаться в организме при длительном воздействии. Можно ли полностью избежать попадания ПАУ в продукты?

Полностью — нет, но можно снизить риски, используя щадящие методы приготовления и выбирая качественные продукты. Подходит ли QuEChERS для массового контроля продукции?

Да, метод легко масштабируется и позволяет быстро анализировать большое количество образцов.