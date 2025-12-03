Когда красота висит на одном уколе: обратимые, но пугающие последствия неудачного ботокса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ошибки в дозировке ботокса вызывают птоз и слабость мышц — косметолог Миронова
Здоровье » Красота

Неправильное введение ботокса может привести к временному птозу, а у отдельных людей препарат вовсе не дает эффекта. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, косметолог и бьюти-эксперт Василина Миронова.

Косметолог
Фото: https://www.freepik.com
Косметолог

По словам специалиста, ботокс является медицинским препаратом, и у него есть свои противопоказания. К ним относятся тяжелые хронические заболевания — онкология, аутоиммунные патологии и сахарный диабет, особенно в декомпенсированной форме. Миронова подчеркнула, что аллергия на ботулотоксин встречается крайне редко, а риск тяжелых реакций минимален.

"Самое серьезное осложнение после инъекций — это птоз, когда, например, опускается бровь или лоб слегка нависает над глазами. Такое состояние полностью обратимо, так как действие ботулотоксина сохраняется всего несколько месяцев. При необходимости можно использовать специальные препараты-антидоты, которые помогают ускорить восстановление", — пояснила косметолог.

Она добавила, что иногда из-за превышения дозы мышцы могут быть чрезмерно расслаблены, особенно если инъекция сделана в зону жевательной мышцы. В этом случае пациент может ощущать слабость или затруднение при жевании.

"Если сильно переборщить с дозировкой, мышца может потерять тонус, и человеку становится тяжело жевать. Но это состояние также обратимо: применяются мезотерапевтические коктейли или физиотерапия, которые способствуют выведению токсина и восстановлению работы мышц", — отметила Миронова.

Косметолог подчеркнула, что ботулотоксин изначально применялся в медицине, а косметология стала лишь одним из направлений его использования. Препарат помогает при неврологических нарушениях, мигренях и мышечных спазмах, когда необходимо расслабить перенапряженные зоны и снять боль. В эстетике же ботокс используется для коррекции мимических морщин и повышенной мимической активности, но решение о процедуре всегда остается за пациентом и должно приниматься после консультации со специалистом.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
