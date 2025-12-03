Невербальный код лжи: что на самом деле выдает неискреннего человека

Распознать ложь можно по изменениям речи и жестов — психолог Бенетт

Повысившийся тон, замедленная речь или неосознанные жесты могут выдать обман даже у самого уверенного собеседника. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

По словам специалиста, распознать ложь можно, если внимательно наблюдать за поведением человека и замечать, как меняется его манера общения в разных ситуациях. Эксперт советует обращать внимание не только на слова, но и на общий эмоциональный фон, интонацию, ритм речи, мимику и жестикуляцию. Сравнение обычного, "естественного" поведения человека с тем, как он отвечает в момент сомнений или напряжения, позволяет уловить несоответствия.

"Когда человек обманывает, у него может меняться интонация, скорость речи, появляются движения, которые он не контролирует. Мозг в этот момент занят тем, чтобы продумать детали истории, и энергии на контроль мимики и тела просто не остается. Поэтому человек может неосознанно изменить позу, сделать непривычный жест или начать говорить быстрее — именно такие мелочи часто выдают ложь", — пояснила Бенетт.

Она отметила, что каждый человек проявляет неискренность по-разному: кто-то начинает говорить быстрее или громче, кто-то, наоборот, сбавляет темп, избегает взгляда собеседника, меняет позу или делает лишние движения. По словам эксперта, именно поэтому важно не искать универсальные "симптомы" лжи, а наблюдать за конкретным человеком и его реакциями в разных ситуациях. Со временем становятся заметны повторяющиеся детали поведения — своеобразные паттерны, по которым можно судить о неискренности.

"Если мы замечаем, что при обмане человек делает один и тот же жест — например, касается лица, скрещивает руки или ноги, — этот сигнал становится для нас личным маркером. Когда он повторится в будущем, можно предположить, что человек снова неискренен. Люди, как правило, действуют по одним и тем же моделям, и если определенные реакции проявлялись раньше, велика вероятность, что они повторятся и еще", — подчеркнула Бенетт.

Психолог добавила, что интерпретировать невербальные сигналы нужно комплексно. По ее словам, одни признаки, такие как направление взгляда или изменение позы, не дают достоверного основания судить о лжи, однако в сочетании с другими реакциями и изменением привычной манеры поведения они позволяют заметить неискренность гораздо точнее.