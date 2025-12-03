Перекусы — это не слабость: как организм запускает защитный режим, о котором мало кто знает

Трудно понять, почему внезапно накатывает голод, даже если человек старается питаться правильно. Это ощущение приходит резко, будто тело само принимает решение — и тянет к холодильнику, не оставляя времени на раздумья. В итоге многие объясняют переедание слабостью характера, хотя причина гораздо глубже.
Организм не любит долгие перерывы в приёмах пищи. Если человек пропускает обед или придерживается жёстких ограничений, тело воспринимает это как тревожный сигнал. Гормон голода грелин начинает активно вырабатываться, постепенно усиливая аппетит и формируя навязчивое желание перекусить к вечеру. Чем дольше человек не ест, тем выше уровень этого гормона и тем сложнее контролировать поведение.
Подобные эпизоды не имеют отношения к слабой силе воли. Это естественная реакция организма, который пытается защититься от дефицита энергии. Когда грелин достигает своего пика, любые попытки "перетерпеть" приводят только к ещё более сильному "жору" поздним вечером.
"Многие сталкиваются с пищевыми срывами после голодовок или строгих ограничений", — рассказала диетолог Виктория Говорушко.
Если в рационе недостаточно белка, чувство сытости держится недолго. В отличие от быстрых углеводов, белковые продукты долго перевариваются и стабилизируют уровень сахара в крови. Это помогает избежать резких скачков голода и облегчает контроль над количеством пищи.
"Поможет только животный белок — мясо, рыба, яйца и молочные продукты", — пояснила Говорушко.
Такой подход не отменяет овощи и цельные злаки, но именно белковая составляющая влияет на работу гормонов насыщения. Добавляя животный белок в каждый приём пищи, человек уменьшает вероятность вечерних срывов и перекусов на эмоциях. Об этом сообщает "Радио 1".
Питание в спешке не позволяет мозгу вовремя зафиксировать момент насыщения. Сигнал от желудка поступает в мозг примерно через двадцать минут. Если человек ест слишком быстро, он легко съедает больше нормы.
"Питание на бегу не даёт ощущения насыщенности", — отметила диетолог Ирина Писарева.
В результате пища усваивается хуже, кишечник перегружается, а человек через короткое время снова испытывает голод. Это формирует порочный круг, в котором перекусы становятся всё чаще.
К вечеру многие сталкиваются не только с физиологическим, но и эмоциональным голодом. Часто его описывают как привычку "заедать" тревогу, усталость, скуку, раздражение. Такие состояния легко спутать с реальной потребностью организма в энергии.
"Голод ощущается как пустота и урчание в животе", — объяснила врач- эндокринолог Эльвина Бинатова.
Если игнорировать эмоции, а не распознавать их, человек чаще выбирает калорийные продукты, стремясь быстро получить комфорт. При этом тело нуждается не в пище, а в отдыхе или расслаблении.
Особенность пищевого поведения — влияние искусственных подсластителей. В диетических газировках используются вещества, создающие сладкий вкус без калорий. Мозг ожидает поступления энергии, но не получает её, что сбивает природную регуляцию голода.
"Они дают вкус сладости, но не дают энергии", — рассказал ученый Антон Белкин.
Из-за этого человек может испытывать более частые приступы голода и стремиться восполнить "недополученную" энергию за счёт лишних перекусов.
Есть разные подходы к управлению голодом, и они работают по-разному в зависимости от причины:
Такое сравнение показывает: наиболее устойчивый результат даёт сочетание регулярного питания и достаточного потребления белка.
Перед формированием рациона специалисты советуют учитывать особенности каждого метода. Это помогает подобрать систему, которая будет работать долго и без вреда.
Плюсы белкового подхода:
Минусы при неправильном применении:
Плюсы отказа от быстрых перекусов:
Минусы:
Чаще всего из-за высокого уровня грелина после долгих перерывов в еде. К вечеру гормон голода достигает пика, и тело буквально толкает человека к еде.
Животный белок — мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Он дольше переваривается и помогает долго сохранять сытость.
Да. Подсластители дают сладкий вкус без энергии, мозг ждёт калории, но не получает их, и это может провоцировать переедание.
Постоянное желание перекусить не является признаком слабой воли. Оно связано с гормонами, реакциями мозга, эмоциями и образом питания. Регулярные приёмы пищи, достаточное количество белка и осознанный подход к выбору продуктов помогают снизить тягу к срывам и сделать питание более стабильным и комфортным.
