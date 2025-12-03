Перекусы — это не слабость: как организм запускает защитный режим, о котором мало кто знает

Белок снижает вечерний голод по данным диетолога Виктории Говорушко

Трудно понять, почему внезапно накатывает голод, даже если человек старается питаться правильно. Это ощущение приходит резко, будто тело само принимает решение — и тянет к холодильнику, не оставляя времени на раздумья. В итоге многие объясняют переедание слабостью характера, хотя причина гораздо глубже.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Перекус

Почему постоянно хочется есть

Организм не любит долгие перерывы в приёмах пищи. Если человек пропускает обед или придерживается жёстких ограничений, тело воспринимает это как тревожный сигнал. Гормон голода грелин начинает активно вырабатываться, постепенно усиливая аппетит и формируя навязчивое желание перекусить к вечеру. Чем дольше человек не ест, тем выше уровень этого гормона и тем сложнее контролировать поведение.

Подобные эпизоды не имеют отношения к слабой силе воли. Это естественная реакция организма, который пытается защититься от дефицита энергии. Когда грелин достигает своего пика, любые попытки "перетерпеть" приводят только к ещё более сильному "жору" поздним вечером.

"Многие сталкиваются с пищевыми срывами после голодовок или строгих ограничений", — рассказала диетолог Виктория Говорушко.

Роль белка в управлении аппетитом

Если в рационе недостаточно белка, чувство сытости держится недолго. В отличие от быстрых углеводов, белковые продукты долго перевариваются и стабилизируют уровень сахара в крови. Это помогает избежать резких скачков голода и облегчает контроль над количеством пищи.

"Поможет только животный белок — мясо, рыба, яйца и молочные продукты", — пояснила Говорушко.

Такой подход не отменяет овощи и цельные злаки, но именно белковая составляющая влияет на работу гормонов насыщения. Добавляя животный белок в каждый приём пищи, человек уменьшает вероятность вечерних срывов и перекусов на эмоциях. Об этом сообщает "Радио 1".

Почему перекусы "на бегу" только усиливают голод

Питание в спешке не позволяет мозгу вовремя зафиксировать момент насыщения. Сигнал от желудка поступает в мозг примерно через двадцать минут. Если человек ест слишком быстро, он легко съедает больше нормы.

"Питание на бегу не даёт ощущения насыщенности", — отметила диетолог Ирина Писарева.

В результате пища усваивается хуже, кишечник перегружается, а человек через короткое время снова испытывает голод. Это формирует порочный круг, в котором перекусы становятся всё чаще.

Эмоциональный голод и вечерний "жор"

К вечеру многие сталкиваются не только с физиологическим, но и эмоциональным голодом. Часто его описывают как привычку "заедать" тревогу, усталость, скуку, раздражение. Такие состояния легко спутать с реальной потребностью организма в энергии.

"Голод ощущается как пустота и урчание в животе", — объяснила врач- эндокринолог Эльвина Бинатова.

Если игнорировать эмоции, а не распознавать их, человек чаще выбирает калорийные продукты, стремясь быстро получить комфорт. При этом тело нуждается не в пище, а в отдыхе или расслаблении.

Почему диетическая газировка усиливает аппетит

Особенность пищевого поведения — влияние искусственных подсластителей. В диетических газировках используются вещества, создающие сладкий вкус без калорий. Мозг ожидает поступления энергии, но не получает её, что сбивает природную регуляцию голода.

"Они дают вкус сладости, но не дают энергии", — рассказал ученый Антон Белкин.

Из-за этого человек может испытывать более частые приступы голода и стремиться восполнить "недополученную" энергию за счёт лишних перекусов.

Сравнение способов контроля аппетита

Есть разные подходы к управлению голодом, и они работают по-разному в зависимости от причины:

Белковая поддержка помогает стабилизировать гормоны насыщения и снижает вероятность вечерних срывов. Быстрые перекусы дают мгновенную энергию, но вызывают резкие скачки сахара и провоцируют новое чувство голода. Диетические напитки создают ложное ощущение сладости и могут усиливать аппетит. Приёмы пищи по расписанию уменьшают уровень грелина и помогают держать поведение под контролем.

Такое сравнение показывает: наиболее устойчивый результат даёт сочетание регулярного питания и достаточного потребления белка.

Плюсы и минусы контроля аппетита через питание

Перед формированием рациона специалисты советуют учитывать особенности каждого метода. Это помогает подобрать систему, которая будет работать долго и без вреда.

Плюсы белкового подхода:

длительное чувство сытости;

более стабильный уровень сахара;

снижение тяги к ночным перекусам.

Минусы при неправильном применении:

избыточный белок может перегружать организм;

важно учитывать качество продуктов;

не подходит людям с некоторыми заболеваниями почек.

Плюсы отказа от быстрых перекусов:

меньше скачков аппетита;

нормализация пищевого поведения.

Минусы:

требует самодисциплины;

в стрессе сложнее соблюдать.

Советы по снижению навязчивого голода

Включайте в каждый приём пищи источник животного белка. Ешьте медленно — мозгу нужно время, чтобы уловить сигнал сытости. Пейте чистую воду: иногда жажда маскируется под голод. Избегайте диетических газировок, чтобы не сбивать регуляцию аппетита. Планируйте перекусы заранее — лучше выбирать орехи, йогурт или фрукты. Делайте паузу перед тем, как пойти на кухню: возможно, это не физиологический голод, а эмоции.

Вопросы о постоянном желании перекусить

Почему организм требует еду вечером?

Чаще всего из-за высокого уровня грелина после долгих перерывов в еде. К вечеру гормон голода достигает пика, и тело буквально толкает человека к еде.

Какие продукты лучше всего подавляют аппетит?

Животный белок — мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Он дольше переваривается и помогает долго сохранять сытость.

Влияет ли диетическая кола на голод?

Да. Подсластители дают сладкий вкус без энергии, мозг ждёт калории, но не получает их, и это может провоцировать переедание.

Постоянное желание перекусить не является признаком слабой воли. Оно связано с гормонами, реакциями мозга, эмоциями и образом питания. Регулярные приёмы пищи, достаточное количество белка и осознанный подход к выбору продуктов помогают снизить тягу к срывам и сделать питание более стабильным и комфортным.