Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гранатная рябина показала высокую урожайность
Мороз загустил жидкость ГУР и усилил шум насоса по данным AutomotiveGlory
Алексей Учитель назвал сценарии главной проблемой российского кино
Ким Кардашьян обвинили в чипировании мозгов американцев
Соусы со сливками сворачиваются из-за резкого нагрева — кулинары
В Санкт-Петербурге в 2025 году вырос спрос на промпт-инженеров
Владельцы добавляют лекарства в аптечку питомца для ЧС — кинолог Голубев
Воздух в системе отопления вызывает охлаждение нижней части радиаторов — Malatec
В Антарктиде нашли останки динозавров возрастом 71 млн лет

Свадьба, смех и внезапный хруст: случайный шаг превратил жениха в главного героя ночи

Во Владивостоке мужчине со свадьбы вправили вывих плеча — Восток-Медиа
Здоровье

Истории, происходящие на дежурствах врачей, редко бывают одинаковыми, но иногда среди привычных вызовов встречаются по-настоящему яркие эпизоды. Так произошло во Владивостоке, где обычная смена травматологов превратилась в событие, которое до сих пор вспоминают с теплотой. Пациент, попавший в отделение прямо со своей свадьбы, оставил след не только в медицинской карте, но и в памяти всей команды.

Травма
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Травма

Необычный пациент среди обычного дежурства

Сотрудники травмпункта на Уткинской давно привыкли к тому, что поток пациентов бывает самым разным: от бытовых травм до ситуаций, связанных с гололёдом или падениями на улице. Но появление жениха в праздничном костюме стало неожиданностью даже для опытных специалистов. Мужчина прибыл после весёлого торжества, где неудачное движение привело к смещению плечевой кости. Состояние шока было усилилось тем, что под кожей отчётливо выступала кость, и это сильно испугало пациента. Тем не менее в отделении подобные случаи встречаются регулярно, особенно в зимний период, когда люди чаще получают вывихи.

"Пациенты приходят абсолютно со всем в травмпункт. Но за 2 года работы жениха вижу впервые", — вспоминает травматолог-ортопед Атоян Варсеник.

Врачи подчёркивают, что эмоциональная реакция пациентов вполне понятна: вывих плеча относится к травмам, которые визуально выглядят пугающе. Однако для специалистов это рутинная ситуация, требующая слаженности действий и аккуратности. Медики уверяют, что в такие моменты важно не только быстро оценить состояние человека, но и помочь ему успокоиться, чтобы дальнейшие манипуляции проходили максимально безопасно.

Во время консультации врачи уделяют внимание не только физическому состоянию, но и эмоциональному комфорту пациента. Медики уверены, что страх часто усиливает болевые ощущения, поэтому так важно установить доверительный контакт.

Команда, которая работает как единый механизм

Особое место в этой истории занимает работа коллектива. Смена, в которую попал жених, вспоминает эпизод как трогательный и живой момент профессиональной практики. Каждый сотрудник, от регистратуры до процедурного кабинета, выполнял свою часть работы, создавая атмосферу уверенности и поддержки. Даже несмотря на то, что пациент пошутил о своём страхе, когда в кабинет вошёл физически крепкий травматолог Алексей Данилов, ситуация оставалась полностью под контролем.

Пациент отметил, что появление врача вызвало у него забавную мысль: "Вот сейчас точно оторвут руку". Однако страх быстро исчез, потому что специалист действовал настолько аккуратно, что само вправление прошло практически незаметно для пострадавшего. В медицине сила рук действительно важна, но главное — точность движений, понимание биомеханики и умение работать бережно, особенно когда речь идёт о суставах.

Такие навыки формируются годами практики. В травматологии важна не только техника, но и способность быстро оценить угол смещения, расслабить мышцы пациента и выбрать подходящий способ манипуляции. Именно поэтому даже сложные случаи чаще всего решаются без осложнений и без необходимости применять наркоз.

В ту ночь сотрудники травмпункта действовали особенно слаженно. Медики подчёркивают, что сплочённость команды — ключевой фактор успешной помощи. На фоне постоянного потока пациентов важна чёткая координация: один врач готовит инструменты, второй проводит диагностический осмотр, третий занимается фиксацией и оформлением. Такой подход минимизирует время ожидания и позволяет пациентам быстрее вернуться к привычным делам.

Как медики помогают пережить травму

История свадебного вывиха стала поводом вспомнить о том, как важно сохранить спокойствие в неожиданных ситуациях. Врачи уверяют, что пациенты часто попадают к ним в состоянии стресса: из-за падений, неловких движений, активного отдыха или погодных условий. Хотя травмы бывают разными, подход остаётся неизменным — сочетание профессионализма и психологической поддержки.

С медицинской точки зрения вывих плеча требует последовательности действий. После первичного осмотра делают рентген, чтобы исключить переломы, и только затем приступают к вправлению. Процедура занимает считанные минуты, но важны внимательность и плавность каждого движения, чтобы не повредить связки и не усилить боль.

Своевременное обращение позволяет избежать осложнений. Если оставить вывих без лечения, можно столкнуться с нарушением кровоснабжения или повреждением нервов. Кроме того, неправильное вправление в домашних условиях нередко приводит к усугублению состояния. Поэтому специалисты напоминают: при первых признаках серьёзной травмы лучше не рисковать и обращаться к врачу, сообщает vostokmedia.com.

Вывих, ушиб и растяжение — в чём разница

Чтобы лучше понимать происходящее, полезно сравнить три наиболее распространённые травмы верхних конечностей.

Вывих отличается от ушиба тем, что суставные поверхности смещаются относительно друг друга. В отличие от растяжения, при вывихе ограничение подвижности выражено сильнее, а боль проявляется резко и мешает любому движению. При ушибах ткани повреждаются без смещения суставов, а при растяжении страдают связки.

Это различие важно, потому что методы лечения отличаются: при ушибах чаще достаточно льда и покоя, а при вывихах требуется обязательное вмешательство специалиста.

Советы по восстановлению после вывиха

Восстановление после вывиха плеча требует аккуратности. Чтобы вернуть подвижность и избежать повторных травм, стоит придерживаться нескольких рекомендаций.

  1. Соблюдать режим фиксации, который назначил врач.
  2. Не снимать повязку раньше времени.
  3. Постепенно вводить упражнения на растяжку и укрепление мышц.
  4. Избегать резких движений в течение нескольких недель.
  5. Использовать охлаждающие или противовоспалительные средства по назначению специалиста.
  6. При необходимости обращаться к физиотерапевту.

Популярные вопросы о травмах плеча

Почему вывих плеча так часто встречается?
Плечевой сустав обладает большой подвижностью, что делает его менее устойчивым и более уязвимым к повреждениям.

Можно ли вправить вывих самостоятельно?
Нет. Неправильное движение может привести к повреждению сосудов и нервов, поэтому процедуру должен выполнять только специалист.

Сколько времени занимает восстановление?
Зависит от тяжести травмы, но в среднем — от двух недель до полутора месяцев.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Популярное
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг

Инспекторы ГИБДД используют разные психологические приёмы, чтобы управлять разговором. Узнайте, как сохранять спокойствие и контролировать ситуацию.

Инспекторы ДПС используют разные тактики общения с водителями — автоэксперты
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которых лучше не впускать на участок
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Последние материалы
Владельцы добавляют лекарства в аптечку питомца для ЧС — кинолог Голубев
Воздух в системе отопления вызывает охлаждение нижней части радиаторов — Malatec
В Антарктиде нашли останки динозавров возрастом 71 млн лет
При неуплате штрафов приставы могут списать авто в счёт долга
Трёхточечная техника помогает скорректировать форму бровей
Одуванчик поднимает кальций из глубоких слоёв почвы на поверхность
Во Владивостоке мужчине со свадьбы вправили вывих плеча — Восток-Медиа
Сын Алёны Водонаевой раскритиковал мать за яркие цвета в одежде
АвтоВАЗ планирует наладить производство и открыть дилерский центр Lada в Иране
Разные формы стрелок помогают сбалансировать пропорции лица
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.