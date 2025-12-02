Мозг глохнет от перегрузки: когда организм включает аварийный режим без предупреждения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Неврологические нарушения всё чаще становятся причиной обращения людей к врачам, и эта тенденция формируется не только в России, но и по всему миру. Увеличение стрессовой нагрузки, изменение образа жизни и рост хронических заболеваний напрямую отражаются на состоянии нервной системы. Именно поэтому специалисты всё чаще поднимают тему ранней диагностики и профилактики таких расстройств.

Лицо в стрессе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лицо в стрессе

Рост неврологических заболеваний: глобальный тренд

За последние годы количество пациентов с жалобами на нарушения работы нервной системы выросло практически во всех возрастных группах. Наиболее часто люди обращаются с симптомами, которые многие склонны списывать на усталость или недосып, хотя за ними могут скрываться серьёзные заболевания. Речь идёт о головокружениях, болевых синдромах, снижении концентрации внимания и эпизодических нарушениях движений. Подобные проявления нередко сигнализируют о перебоях в работе мозга или периферических нервов.

"Игнорировать неврологические заболевания крайне опасно. Частые головные боли, онемение конечностей, снижение двигательной активности — все эти симптомы могут указывать на нарушения мозгового кровообращения, что приводит к дефициту питания и кислорода. Подобное состояние, сохраняющееся в течение суток, может быть признаком инсульта и требует обращения за неотложной медицинской помощью. При длительной динамике оно угрожает жизни человека", — подчеркнул врач-невролог Иван Кужба.

По официальным данным, ежегодно в России регистрируется более 400 тысяч случаев инсульта. Это заболевание является одной из ведущих причин стойкой утраты трудоспособности, а его последствия напрямую зависят от скорости оказания медицинской помощи. Поэтому многие специалисты подчёркивают необходимость своевременного реагирования на тревожные симптомы.

Факторы риска и наиболее распространённые диагнозы

Одной из частых патологий, с которой сталкиваются пациенты, является энцефалопатия. Она развивается из-за хронических нарушений кровоснабжения мозга, что может быть связано с гипертонией, атеросклерозом или сахарным диабетом. Такие состояния распространены среди людей среднего и старшего возраста, но всё чаще выявляются и у молодых пациентов. Специалисты объясняют это изменениями образа жизни: малоподвижность, повышенный уровень стресса, зависимость от гаджетов и нарушение режима сна.

"Серьезной патологией, вызывающей нарушения в работе мозга, является энцефалопатия. Заболевание может развиваться на фоне гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета. Помимо головных болей и головокружения насторожить должны шум в ушах, ухудшение памяти, резкая смена настроения, неустойчивая походка. Кроме того, перенесшие коронавирусную инфекцию нередко сталкиваются с ее неврологическими проявлениями в виде воспалительных заболеваний", — отметил специалист.

Отдельного внимания требуют расстройства вегетативной нервной системы. Они проявляются у людей любого возраста и часто становятся следствием многозадачности, эмоционального напряжения и хронического переутомления. Такие состояния сопровождаются тревожностью, скачками артериального давления, нарушениями сна и быстрым утомлением.

"Многозадачность и хронический стресс, характерные для жизни большинства современных людей, приводят к расстройствам вегетативной нервной системы. Повышенная тревожность вызывает соматические и функциональные нарушения, повышающие артериальное давление и негативно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы", — рассказал врач.

Заболевания позвоночника и малоподвижность

Другая частая причина обращения к специалистам — заболевания позвоночника. Остеохондроз, протрузии и радикулопатии возникают у людей, которые длительное время проводят в одной позе: перед компьютером, за рулём автомобиля или в других статичных положениях.

"Еще одна распространенная неврологическая проблема — заболевания позвоночника. Длинные статичные нагрузки приводят к остеохондрозам и радикулитам. А некоторые патологии… связаны с нехваткой физической активности и сидячим образом жизни. Это негативно отражается на состоянии сосудов, кровоснабжающих головной мозг. Курение и пристрастие к спиртному лишь усугубляют ситуацию", — подчеркнул специалист.

Недостаточная подвижность нарушает кровоток, ослабляет мышечный корсет и провоцирует защемление нервов. Всё это отражается не только на состоянии спины, но и на общем самочувствии человека.

Сравнение: стрессовые и сосудистые неврологические нарушения

При анализе распространённых причин неврологических жалоб важно различать их происхождение. Стрессовые нарушения и сосудистые заболевания имеют разные механизмы развития.

Стрессовые расстройства:

  1. Возникают из-за эмоционального напряжения.
  2. Чаще проявляются вегетативными симптомами.
  3. Не всегда связаны с физическими изменениями в мозге.
  4. Хорошо поддаются коррекции образа жизни.

Сосудистые нарушения:

  1. Развиваются на фоне гипертонии, атеросклероза, диабета.
  2. Может возникать хроническая ишемия мозга.
  3. Требуют регулярного медицинского контроля.
  4. Нередко сопровождаются стойкими когнитивными изменениями.

Такое сравнение помогает лучше понять, почему разные группы пациентов нуждаются в индивидуальных подходах и почему врачам важно выявить первопричину симптомов.

Советы по снижению рисков неврологических заболеваний

Для поддержания здоровья нервной системы важно соблюдать несколько правил. Они подходят как людям с существующими симптомами, так и тем, кто хочет заниматься профилактикой. Врачебные рекомендации включают умеренную физическую активность, нормализацию режима сна, отказ от курения, контроль давления и уровня сахара. Полезную роль играют витамины группы B, SPA-процедуры и полноценное питание.

Последовательная стратегия:

  1. нормализация образа жизни;
  2. умеренная физическая нагрузка;
  3. управление стрессом;
  4. регулярные профилактические осмотры.

Такая схема помогает снизить нагрузку на сосуды, улучшает общее самочувствие и снижает вероятность осложнений, сообщает  "Вести Подмосковья".

Популярные вопросы о неврологических заболеваниях

Какие первые признаки нарушений мозгового кровообращения?
Наиболее частые — внезапные головные боли, онемение лица или конечностей, нарушение речи, шаткость походки.

Как выбрать подходящую физическую активность?
Лучше ориентироваться на щадящие нагрузки: плавание, растяжку, пешие прогулки. При заболеваниях позвоночника следует избегать ударных видов спорта.

Что лучше для профилактики — витамины или физическая активность?
Оба направления важны, но ведущую роль играет движение. Витамины работают как поддержка, но не заменяют активный образ жизни.

