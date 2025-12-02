Мозг глохнет от перегрузки: когда организм включает аварийный режим без предупреждения

Неврологические нарушения всё чаще становятся причиной обращения людей к врачам, и эта тенденция формируется не только в России, но и по всему миру. Увеличение стрессовой нагрузки, изменение образа жизни и рост хронических заболеваний напрямую отражаются на состоянии нервной системы. Именно поэтому специалисты всё чаще поднимают тему ранней диагностики и профилактики таких расстройств.
За последние годы количество пациентов с жалобами на нарушения работы нервной системы выросло практически во всех возрастных группах. Наиболее часто люди обращаются с симптомами, которые многие склонны списывать на усталость или недосып, хотя за ними могут скрываться серьёзные заболевания. Речь идёт о головокружениях, болевых синдромах, снижении концентрации внимания и эпизодических нарушениях движений. Подобные проявления нередко сигнализируют о перебоях в работе мозга или периферических нервов.
"Игнорировать неврологические заболевания крайне опасно. Частые головные боли, онемение конечностей, снижение двигательной активности — все эти симптомы могут указывать на нарушения мозгового кровообращения, что приводит к дефициту питания и кислорода. Подобное состояние, сохраняющееся в течение суток, может быть признаком инсульта и требует обращения за неотложной медицинской помощью. При длительной динамике оно угрожает жизни человека", — подчеркнул врач-невролог Иван Кужба.
По официальным данным, ежегодно в России регистрируется более 400 тысяч случаев инсульта. Это заболевание является одной из ведущих причин стойкой утраты трудоспособности, а его последствия напрямую зависят от скорости оказания медицинской помощи. Поэтому многие специалисты подчёркивают необходимость своевременного реагирования на тревожные симптомы.
Одной из частых патологий, с которой сталкиваются пациенты, является энцефалопатия. Она развивается из-за хронических нарушений кровоснабжения мозга, что может быть связано с гипертонией, атеросклерозом или сахарным диабетом. Такие состояния распространены среди людей среднего и старшего возраста, но всё чаще выявляются и у молодых пациентов. Специалисты объясняют это изменениями образа жизни: малоподвижность, повышенный уровень стресса, зависимость от гаджетов и нарушение режима сна.
"Серьезной патологией, вызывающей нарушения в работе мозга, является энцефалопатия. Заболевание может развиваться на фоне гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета. Помимо головных болей и головокружения насторожить должны шум в ушах, ухудшение памяти, резкая смена настроения, неустойчивая походка. Кроме того, перенесшие коронавирусную инфекцию нередко сталкиваются с ее неврологическими проявлениями в виде воспалительных заболеваний", — отметил специалист.
Отдельного внимания требуют расстройства вегетативной нервной системы. Они проявляются у людей любого возраста и часто становятся следствием многозадачности, эмоционального напряжения и хронического переутомления. Такие состояния сопровождаются тревожностью, скачками артериального давления, нарушениями сна и быстрым утомлением.
"Многозадачность и хронический стресс, характерные для жизни большинства современных людей, приводят к расстройствам вегетативной нервной системы. Повышенная тревожность вызывает соматические и функциональные нарушения, повышающие артериальное давление и негативно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы", — рассказал врач.
Другая частая причина обращения к специалистам — заболевания позвоночника. Остеохондроз, протрузии и радикулопатии возникают у людей, которые длительное время проводят в одной позе: перед компьютером, за рулём автомобиля или в других статичных положениях.
"Еще одна распространенная неврологическая проблема — заболевания позвоночника. Длинные статичные нагрузки приводят к остеохондрозам и радикулитам. А некоторые патологии… связаны с нехваткой физической активности и сидячим образом жизни. Это негативно отражается на состоянии сосудов, кровоснабжающих головной мозг. Курение и пристрастие к спиртному лишь усугубляют ситуацию", — подчеркнул специалист.
Недостаточная подвижность нарушает кровоток, ослабляет мышечный корсет и провоцирует защемление нервов. Всё это отражается не только на состоянии спины, но и на общем самочувствии человека.
При анализе распространённых причин неврологических жалоб важно различать их происхождение. Стрессовые нарушения и сосудистые заболевания имеют разные механизмы развития.
Стрессовые расстройства:
Сосудистые нарушения:
Такое сравнение помогает лучше понять, почему разные группы пациентов нуждаются в индивидуальных подходах и почему врачам важно выявить первопричину симптомов.
Для поддержания здоровья нервной системы важно соблюдать несколько правил. Они подходят как людям с существующими симптомами, так и тем, кто хочет заниматься профилактикой. Врачебные рекомендации включают умеренную физическую активность, нормализацию режима сна, отказ от курения, контроль давления и уровня сахара. Полезную роль играют витамины группы B, SPA-процедуры и полноценное питание.
Последовательная стратегия:
Такая схема помогает снизить нагрузку на сосуды, улучшает общее самочувствие и снижает вероятность осложнений, сообщает "Вести Подмосковья".
Какие первые признаки нарушений мозгового кровообращения?
Наиболее частые — внезапные головные боли, онемение лица или конечностей, нарушение речи, шаткость походки.
Как выбрать подходящую физическую активность?
Лучше ориентироваться на щадящие нагрузки: плавание, растяжку, пешие прогулки. При заболеваниях позвоночника следует избегать ударных видов спорта.
Что лучше для профилактики — витамины или физическая активность?
Оба направления важны, но ведущую роль играет движение. Витамины работают как поддержка, но не заменяют активный образ жизни.
