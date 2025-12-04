Пока на мышах — результаты ошеломляют, но переход к людям может открыть неожиданную правду о старении

Вакцина SenoVax может ускорить старение организма, заявил иммунолог Волчков

Исследования в области продления жизни всё чаще выходят за рамки теории, однако новые разработки вызывают серьёзные опасения у специалистов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Врач держит вакцину

Об этом сообщает иммунолог Павел Волчков, который считает, что экспериментальная вакцина SenoVax от Immorta Bio может иметь эффект, противоположный заявленному.

Как устроена SenoVax и что обещают её создатели

Биотехнологическая компания Immorta Bio заявляет, что разработала вакцину, способную бороться со стареющими клетками — теми, что накапливаются с возрастом и провоцируют хронические заболевания. Разработчики утверждают, что препарат должен стимулировать иммунную систему на их выборочное уничтожение.

Компания подала международную патентную заявку на технологию, опубликованную под названием "Вакцина против старения". В её описании говорится, что цель — снизить общий уровень клеточного старения и тем самым продлить здоровье организма. Пока препарат испытывали только на грызунах, и, по заявлениям компании, лабораторные результаты показывали увеличение продолжительности жизни животных более чем вдвое, рассказывает Газета.Ru.

Почему учёные сомневаются в безопасности подхода

Павел Волчков отмечает, что идея направить иммунитет против стареющих клеток вызывает фундаментальные вопросы. Он указывает, что человеческий организм в значительной степени состоит из клеток, переживших множество циклов обновления, и провести границу между "старой" и "слишком старой" клеткой крайне сложно.

"Мы примерно на 99% состоим из старых клеток. И не совсем понятно, какие именно клетки должна уничтожать эта вакцина, где ученые проводят границу между старыми и, возможно, очень старыми клетками?"- сказал Волчков.

Иммунолог подчёркивает, что механизм старения связан прежде всего с уменьшением потенциала стволовых клеток. Именно они постепенно теряют способность обновлять ткани, а нестарые клетки — накапливаться. Если же дополнительно уничтожать клетки, которые организм ещё использует, это может усилить нагрузку на стволовой пул, ускоряя его истощение.

Риски ускоренного старения вместо замедления

Волчков считает, что вмешательство подобного типа способно привести к противоположному эффекту. Он объясняет, что вынужденное удаление большого числа функциональных клеток заставляет стволовые клетки работать интенсивнее, быстрее расходуя свой ресурс.

"И если мы начнем эффективнее убивать старые клетки, это приведёт к ускорению исчерпания потенциала стволовых клеток. Если предположить, что эта вакцина работает, то она может и ускорить старение", — заметил Волчков.

Эксперт предполагает, что при условии эффективности вакцины разрушение избранных клеток будет происходить быстрее, чем организм способен адекватно их заменять. Такие процессы, по его словам, могут не тормозить старение, а становится его катализатором.

Что известно об испытаниях и перспективах

Несмотря на заявления Immorta Bio, до применения SenoVax на людях ещё далеко. Все исследования пока ограничены лабораторными экспериментами на грызунах. Компания подала документы на начало клинических испытаний, но эксперт отмечает, что переход на испытания на людях требует подтверждения безопасности, которой в текущей фазе пока нет.

SenoVax остаётся одним из самых обсуждаемых проектов в сфере долголетия, однако реакция научного сообщества демонстрирует глубокие сомнения: вмешательство в механизмы клеточного старения требует предельной осторожности, а цена ошибки может быть слишком высокой.