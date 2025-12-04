Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Те, кто работает во время учёбы, получают больше: ранний опыт превращается в пропуск к интересным вакансиям

Опыт работы во время учёбы в вузе повышает конкурентоспособность — HR-эксперт Булкина
Осваивать профессию, не дожидаясь получения диплома, становится нормой для тех, кто рассчитывает на устойчивое положение на рынке труда.

Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы
Об этом сообщает издание MosTimes, приводя комментарий HR-эксперта Елены Булкиной, которая объясняет, почему работодатели ценят опыт даже у студентов.

Почему работодатели делают ставку на опыт

Булкина отмечает, что в текущей экономической ситуации компании стремятся снижать издержки и искать сотрудников, способных приносить пользу с первых дней работы. Она указывает, что дефицит сильных кадров заставляет работодателей выбирать тех, кто уже доказал свою эффективность.

"Нужны опытные специалисты. Нужны те люди, которые уже могут и сейчас начать приносить пользу и добывать свои достаточно высокие гонорары", — подчеркнула консультант.

Она обращает внимание, что высокий спрос на подготовленных сотрудников формирует жёсткую конкуренцию среди новичков. Поэтому отсутствие практики становится серьёзным препятствием, независимо от оценок в дипломе или учебных достижений.

Практика во время обучения как основа конкурентоспособности

Специалист подчёркивает, что начинать работать по специальности стоит сразу после поступления в университет. По её словам, ранняя практика позволяет накопить навыки, которые невозможно получить только в аудитории. Она поясняет, что такой подход помогает студенту лучше понимать содержание учебных дисциплин и связь между теорией и реальными задачами.

Булкина также отмечает, что работа во время учёбы формирует профессиональную идентичность.

"Это двойная польза, не только дополнительный заработок, но и понимание того, зачем ты изучаешь те или иные дисциплины. Понимание самого себя, насколько тебе нравится выбранная специальность и специализация", — отметила Елена Булкина.

Она считает, что именно практическая деятельность показывает, подходит ли выбранная специализация и насколько комфортно человек чувствует себя в рабочей среде.

Опыт как преимущество на старте карьеры

По словам эксперта, наличие профессионального опыта к моменту выпуска делает молодого специалиста значительно более привлекательным для работодателя. Она указывает, что такой выпускник может претендовать на более интересные и перспективные вакансии, поскольку обладает не только знаниями, но и подтверждёнными достижениями.

Булкина подчёркивает, что ранний старт в профессии становится фактором, формирующим устойчивую карьерную траекторию. Этот опыт позволяет студенту входить в рынок труда не с нуля, а с накопленной базой компетенций, что заметно усиливает его позиции.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
