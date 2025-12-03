Собственный жир становится лекарством: клетки запускают восстановление костей в зонах хрупкости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Идея о том, что собственные жировые клетки человека могут восстанавливать повреждённые позвонки, ещё недавно казалась фантастикой. Однако новые эксперименты демонстрируют, что скрытый потенциал адипоцитарных стволовых клеток способен менять подходы к лечению хрупких костей. Исследователи из Японии представили данные, которые приближают медицину к менее травматичным и более эффективным методам терапии. Об этом сообщает профильное издание Bone & Joint Research.

Модель позвоночника
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Модель позвоночника

Почему учёные обратили внимание на жировые стволовые клетки

Стволовые клетки жировой ткани уже давно рассматриваются как перспективный ресурс: их легко получить, они практически не создают нагрузки на организм донора и обладают высокой способностью к дифференцировке. В отличие от костного мозга, забор жировой ткани не требует сложных процедур и может быть безопасен для пожилых пациентов, что делает такой подход привлекательным для практической медицины.

Эти клетки способны превращаться в различные типы тканей, а при формировании в трёхмерные сфероиды их регенеративные свойства значительно усиливаются. Исследователи обратились к этой технологии, чтобы понять, можно ли запустить восстановление костных структур в условиях, аналогичных остеопоротическим переломам позвонков у людей.

Остеопороз как растущая проблема здравоохранения

Остеопороз постепенно становится одной из ключевых возрастных патологий. Снижение плотности костей делает организм уязвимым к переломам, причём наиболее распространёнными считаются остеопоротические компрессионные переломы позвонков. Они не только резко ухудшают качество жизни, но и нередко приводят к длительной утрате подвижности.

В Японии, где доля пожилого населения стабильно растёт, прогнозы показывают: число пациентов с остеопорозом может превысить 15 миллионов. Поэтому поиск малоинвазивных решений, способных укрепить костную ткань и ускорить восстановление позвонков, становится задачей первостепенной важности.

Как именно жировые стволовые клетки запускают восстановление костей

Основой исследования стали стволовые клетки жировой ткани (СКЖТ), которые обладают мультипотентностью — способностью превращаться в разные типы клеток. Когда клетки собирают в компактные трёхмерные структуры, они демонстрируют более выраженный потенциал регенерации. При направленной дифференцировке такие сфероиды усиливают активность генов, связанных с формированием костной ткани.

Участники проекта сформировали костные сфероиды из СКЖТ и объединили их с β-трикальцийфосфатом — материалом, который уже давно используется при реконструкции костей как поддерживающая структура. Далее эту комбинацию применили для лечения лабораторных крыс с моделированными переломами позвоночника.

Результаты показали значительное усиление прочности костных элементов и улучшение их структуры, что подтверждали и морфологические данные, и анализ генетической активности.

Что показали первые эксперименты на животных

Команда Университета Метрополитен в Осаке под руководством студента Юты Савады и доктора Синдзи Такахаси провела серию тестов, которые стали ключевым этапом исследования. После введения сфероидов и β-трикальцийфосфата у животных наблюдалось ускоренное восстановление повреждённых участков, а костные структуры становились более устойчивыми.

Исследователи отметили заметную активность генов, участвующих в созревании и ремоделировании костной ткани. Это означает, что терапия не просто восполняет дефект, а помогает организму активировать собственные механизмы заживления.

"Это исследование выявило потенциал сфероидов костной дифференциации с использованием адипоцитарных стволовых клеток для разработки новых методов лечения переломов позвоночника", — сказал Юта Савада.

"Этот простой и эффективный метод позволяет лечить даже сложные переломы и может ускорить процесс заживления", — добавил доктор Синдзи Такахаси.

Какие перспективы открывает технология СКЖТ в лечении костных заболеваний

Поскольку клетки получаются из жировой ткани, нагрузка на организм минимальна. Это создаёт перспективу разработки малоинвазивных методик лечения хрупких костей, которые особенно востребованы в гериатрической практике. В отличие от хирургических вмешательств, такой подход потенциально может применяться амбулаторно и иметь меньше рисков.

Уже сейчас исследователи предполагают, что технология может стать основой для новых терапевтических стратегий — от восстановления позвонков до лечения различных форм остеопороза.

Сравнение: жировые стволовые клетки и традиционные методы восстановления костей

Жировые стволовые клетки обеспечивают естественную поддержку регенерации, могут активировать собственные механизмы организма и дают основу для мягких малоинвазивных процедур. Традиционные методы, такие как хирургическая фиксация, фармакотерапия и костные трансплантаты, работают эффективно, но имеют ограничения: высокую инвазивность, риск осложнений и длительный период восстановления. Поэтому клеточные технологии рассматриваются как перспективное направление, дополняющее или частично заменяющее классические подходы.

Плюсы и минусы клеточной терапии на основе СКЖТ

Преимущества:

  • минимальная нагрузка на организм донора;
  • высокий потенциал дифференцировки;
  • возможность малоинвазивного применения;
  • активация естественных процессов регенерации.

Недостатки:

  • технология требует долгосрочных клинических испытаний;
  • недостаточно данных о влиянии на тяжёлые формы остеопороза;
  • стоимость будущей терапии может быть высокой;
  • остаются вопросы о масштабируемости метода для пациентов.

Советы по поддержанию здоровья костей в контексте исследования

  1. Сохранять регулярную физическую активность, включая силовые нагрузки для стимуляции костного ремоделирования.

  2. Уделять внимание уровню витамина D и кальция.

  3. Ограничивать факторы, усиливающие потерю костной массы: курение, низкую подвижность, дефицит белка.

  4. Следить за состоянием позвоночника и проходить профилактические обследования после 60 лет.

  5. Рассматривать новые методы терапии только под наблюдением специалистов.

Популярные вопросы о стволовых клетках жировой ткани

  1. Могут ли СКЖТ полностью заменить хирургическое лечение переломов?
    Нет, но в перспективе они могут стать дополнением или альтернативой в отдельных случаях.

  2. Безопасно ли использовать собственные жировые клетки?
    С точки зрения донорской нагрузки — да, но безопасность терапии оценивается только клиническими исследованиями.

  3. Поможет ли такая технология при тяжёлых формах остеопороза?
    Первые результаты многообещающие, но требуется долгосрочная оценка на людях.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
