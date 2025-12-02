От кофеина до свободы: что происходит с организмом после отказа от кофе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Регулярное употребление кофе может вызывать легкую форму привыкания, но отказаться от напитка можно без серьезных последствий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники "МедПлюс" Василий Шуров.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

По словам врача, кофеин действительно способен вызывать кратковременный синдром отмены, но он не представляет угрозы и обычно проходит за несколько дней. В это время возможны усталость, снижение работоспособности и трудности с концентрацией, однако такие проявления не требуют медикаментозного вмешательства.

"Абстиненция от кофе длится буквально 3–4 дня. В этот период человек может ощущать слабость и разбитость, хуже сосредотачиваться. Но серьезной зависимости от кофе не описано. Это, скорее, психологическая привязанность к состоянию бодрости, которое лишь временно маскирует усталость", — пояснил Шуров.

Он отметил, что злоупотребление кофеином, особенно при употреблении энергетиков, может быть особенно вредным для подростков. Такие напитки сбивают естественные биоритмы и нередко становятся причиной нарушений сна и кратковременного ухудшения самочувствия. Специалист рекомендует снижать потребление кофе постепенно, заменяя его безопасными альтернативами.

"Полезно перейти на цикорий — он не содержит кофеин и обладает мягким тонизирующим эффектом. Можно использовать безкофеиновый кофе или натуральные чаи. Постепенное сокращение порций помогает отказаться от напитка без стресса и сохранить стабильный уровень энергии", — заключил Шуров.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
