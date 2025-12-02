Бабушкин метод согревания ведёт к ампутации: почему растирание снегом страшнее самого мороза

Растирание спиртом при обморожении вредит тканям — фельдшер Карасёва

Резкое похолодание и новогодняя суета превращают обычную прогулку в потенциальный риск для здоровья. Всё чаще люди оказываются на морозе без помощи, иногда теряют сознание и остаются лежать на улице.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на холоде

Об этом сообщает ИА RuNews24. ru со ссылкой на фельдшера скорой медицинской помощи Ольгу Карасёву, которая напомнила, какие шаги действительно помогают при обморожении и переохлаждении.

Что происходит с организмом на морозе

Обморожение — это повреждение тканей из-за длительного воздействия низких температур, когда сосуды спазмируются, кровоток замедляется и клетки начинают погибать. При этом человек не сразу понимает масштаб проблемы: кожа может онеметь, а боль появится позже. Карасёва подчёркивает, что при тяжёлом переохлаждении на кону оказываются не только конечности, но и жизнь пострадавшего, поэтому первые действия рядом стоящих людей критически важны.

Фельдшер обращает внимание, что мороз особенно опасен в ситуациях, когда человек упал, не смог подняться и уснул на улице. В подобном состоянии пострадавший уже не контролирует, сколько времени проводит на холоде и как стремительно охлаждается организм. Именно поэтому прохожим важно не проходить мимо, а помочь человеку попасть в тёплое место и вызвать специалистов.

Первые шаги помощи при обморожении

По словам эксперта, в первую очередь пострадавшего нужно перенести в тёплое помещение или хотя бы укрытое от ветра пространство. Это необходимо, чтобы остановить дальнейшее охлаждение и дать организму шанс постепенно восстановиться. Уже на этом этапе можно аккуратно укутать человека в сухую и тёплую одежду или плед, избегая резких воздействий на кожу.

Одно из главных заблуждений связано с растиранием обмороженных участков. "Растирать или натирать место обморожения спиртовыми или маслянистыми растворами нельзя. Эти методы могут навредить тканям. Вместо этого рекомендуется аккуратно укутать поражённые участки тёплой тканью или одеялом", — посоветовала фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасёва. По её словам, грубое механическое воздействие на уже повреждённые ткани усугубляет травму и может привести к глубоким дефектам кожи.

Согревание должно быть медленным и бережным, без резких перепадов температур. Карасёва объясняет, что волдыри при обморожении появляются не сразу, и их наличие говорит о более серьёзной степени поражения. Если пузыри уже образовались, любое растирание кожи категорически недопустимо, так как это повышает риск разрыва и инфицирования.

Как оценить тяжесть и когда обращаться к врачам

Фельдшер советует обязательно измерить температуру тела, если есть возможность. Падение температуры укажет на общее переохлаждение организма, а не только локальное обморожение кожи. В таком состоянии человек нуждается не только в местном согревании, но и в более тщательном наблюдении, так как страдают жизненно важные системы.

Отдельное внимание Карасёва уделяет оценке самих поражённых участков. Она отмечает, что характер волдырей и время их появления помогают врачу определить степень обморожения и выбрать тактику лечения. При любом сомнении в глубине поражения, при выраженной боли, нарушении чувствительности или общем тяжёлом состоянии затягивать с медицинской помощью нельзя.

Эксперт подчёркивает, что при тревожных признаках следует обратиться в травматологическое отделение или вызвать бригаду скорой помощи. По её словам, чем раньше пациент попадает к специалисту, тем выше вероятность сохранить ткани и избежать тяжёлых последствий. Спокойствие окружающих и соблюдение простых рекомендаций становятся теми самыми факторами, от которых зависит исход для пострадавшего.