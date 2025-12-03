Одна ошибка — и риск для малыша: какие анализы сдать до беременности, чтобы всё прошло безопасно

Женщинам рекомендуют проверять ферритин перед беременностью — гинеколог Бахметьева

Подготовка к беременности начинается намного раньше, чем появится положительный тест, и требует продуманного подхода от обоих партнёров. Грамотно подобранные обследования помогают оценить состояние здоровья, снизить риски и заранее предотвратить возможные осложнения. Именно поэтому специалисты настаивают на комплексной диагностике за несколько месяцев до планирования.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина

Почему подготовка к беременности должна быть комплексной?

"Планирование беременности — это не только желание стать родителями, но и этап, когда важно оценить ресурсы организма.", — акушер-гинеколог Мария Бахметьева.

Изменения, которые происходят в теле будущей матери, требуют стабильной работы всех систем. Недостаток витаминов, гормональные нарушения, инфекции или скрытые заболевания способны усложнить течение беременности или повлиять на развитие малыша.

Один из первых шагов — корректировка образа жизни. Отказ от курения и алкоголя помогает улучшить состояние сосудов и нормализовать гормональный фон. Полноценный сон и умеренная физическая нагрузка поддерживают нервную систему и готовят организм к предстоящей нагрузке. Сбалансированное питание обеспечивает поступление необходимых макро- и микронутриентов.

Важную роль играет профилактический приём фолиевой кислоты, витамина D и препаратов йода, которые назначаются врачом. Эти элементы участвуют в формировании нервной системы плода, поддерживают работу щитовидной железы и препятствуют дефицитам, опасным для беременности.

Проверка состояния здоровья до зачатия помогает своевременно обнаружить скрытые проблемы — от анемии до гормональных нарушений, что значительно повышает шанс на благополучное течение беременности.

Какие анализы необходимо сдать женщине перед зачатием?

Первый этап диагностики включает стандартные общеклинические анализы. Общий анализ крови позволяет оценить уровень гемоглобина и выявить воспалительные процессы. Биохимическое исследование помогает проверить функционирование печени, почек и обмен веществ.

Если у женщины есть признаки анемии, врач может назначить анализ крови на ферритин и витамины группы B. Эти показатели позволяют установить причины снижения гемоглобина и подобрать корректирующее лечение. Важно выявить нарушения заранее, так как анемия осложняет беременность и может привести к кислородному голоданию плода.

Следующий шаг — проверка иммунитета к вирусам. Если женщина не помнит, делала ли прививки от кори и краснухи, необходимо сдать анализ на антитела IgG. При недостаточном уровне проводится вакцинация — это предупреждает риск инфицирования во время беременности.

Важной частью подготовки является УЗИ органов малого таза. Оно позволяет оценить состояние матки и яичников, исключить кисты, полипы и другие заболевания. Дополнительно проводится УЗИ или маммография молочных желёз в зависимости от возраста и рекомендаций врача.

Отдельное внимание уделяется профилактике рака шейки матки. ПАП-тест и тестирование на ВПЧ позволяют выявить ранние изменения, которые без лечения могут прогрессировать. Своевременная диагностика обеспечивает безопасность будущей беременности.

К осмотру также относится посещение стоматолога. Лечение кариеса и устранение очагов воспаления необходимы до наступления беременности, так как хронические инфекции способны отрицательно влиять на развитие плода. Об этом сообщает издание Известия.

Обследования, которые важно пройти обоим партнёрам

Здоровье будущего ребёнка зависит не только от матери, но и от состояния организма отца. Поэтому диагностика должна быть совместной.

Ключевые анализы включают обследование на инфекции, передающиеся половым путём. ПЦР-диагностика позволяет определить наличие скрытых инфекций, которые часто протекают бессимптомно, но могут влиять на репродуктивное здоровье и повышать риск осложнений у женщины.

Важно сдать анализы крови на гепатиты B и C, сифилис и ВИЧ. Эти инфекции требуют особого контроля и своевременной профилактики.

Отдельное значение имеет определение группы крови и резус-фактора. При отрицательном резус-факторе у женщины необходимо уточнить резус-принадлежность партнёра. Это позволяет своевременно предотвратить возможный резус-конфликт и избежать осложнений.

Консультация терапевта завершает подготовительный этап. Врач оценивает общее состояние здоровья, назначает дополнительные обследования при необходимости и помогает разработать безопасный план беременности при наличии хронических заболеваний.

Совместная диагностика снижает риски и создаёт оптимальные условия для будущего ребёнка.

Базовые обследования vs расширенная диагностика

Подготовка к беременности может быть стандартной или углублённой в зависимости от анамнеза пары.

Базовые анализы включают:

общий и биохимический анализ крови;

анализ мочи;

УЗИ органов малого таза;

ПАП-тест и диагностику ВПЧ;

анализы на инфекции;

определение резус-фактора.

Расширенная диагностика применяется, если:

есть хронические заболевания;

наблюдаются нарушения цикла;

были осложнения в прошлых беременностях;

есть подозрение на гормональные сбои;

у партнёров выявлены инфекции или иммунные несоответствия.

В углублённую диагностику могут входить гормональные панели, консультации узких специалистов, генетические исследования и дополнительные УЗИ. Такой подход позволяет выявить редкие нарушения и подготовиться к особым условиям ведения беременности.

Сравнение показывает: базовый набор подходит большинству пар, но в отдельных случаях расширенные исследования необходимы.

Плюсы и минусы раннего обследования перед зачатием

Раннее обследование имеет множество преимуществ.

Плюсы: снижение риска осложнений.

снижение риска осложнений. Плюсы: возможность корректировать здоровье до беременности.

возможность корректировать здоровье до беременности. Плюсы: выявление скрытых инфекций.

выявление скрытых инфекций. Плюсы: подготовка к здоровой беременности и родам.

Есть и ограничения.

Минусы: необходимость времени и дисциплины.

необходимость времени и дисциплины. Минусы: дополнительные финансовые затраты.

дополнительные финансовые затраты. Минусы: возможная тревожность из-за обилия обследований.

Как правильно подготовиться к зачатию?

Начните подготовку за 3-6 месяцев до планируемой беременности. Пересмотрите образ жизни: исключите вредные привычки, наладьте сон и питание. Начните приём фолиевой кислоты и витамина D по рекомендации врача. Сдайте базовые анализы крови и мочи. Проверьте иммунитет к кори и краснухе. Пройдите УЗИ малого таза и молочных желёз. Выполните ПАП-тест и диагностику ВПЧ. Обследуйтесь на инфекции вместе с партнёром. Определите группу крови и резус-фактор. Посетите терапевта и стоматолога.

Вопросы о подготовке к беременности

Когда лучше начинать обследование?

За 3-6 месяцев до планируемого зачатия.

Нужны ли анализы партнёру?

Да, инфекции и резус-фактор проверяются обоими.

Обязательно ли сдавать ПАП-тест?

Да, это предотвратит риск осложнений и выявит ранние изменения.

Можно ли забеременеть без подготовки?

Можно, но подготовка снижает количество рисков.

Стоит ли принимать витамины заранее?

Да, особенно фолиевую кислоту и витамин D по назначению врача.

Комплексный подход к подготовке помогает паре создать благоприятные условия для зачатия и безопасного течения беременности. Забота о здоровье до наступления беременности — важный вклад в будущее ребёнка и спокойствие будущих родителей.