Чашка утром, тишина вечером: когда кофе помогает, а когда превращается во врага организма

Утренний приём кофе признан оптимальным для бодрости — диетолог Антон Поляков

10:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди начинают утро с чашки кофе, считая этот ритуал идеальным способом проснуться и настроиться на рабочий день. Однако не всем известно, что эффективность кофе во многом зависит от времени его употребления. Специалисты всё чаще подчёркивают: правильный выбор момента помогает улучшить самочувствие и избежать побочных эффектов.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кофе в горах

Почему утренний кофе работает лучше всего?

"Первой половине дня достаётся особая роль в работе организма. Просыпаясь, человек сталкивается с естественным подъёмом уровня кортизола — гормона, который помогает мобилизовать силы, активизировать обмен веществ и постепенно включать тело в дневной ритм.", — диетолог Антон Поляков.

Утренний кофе помогает улучшить концентрацию, снизить сонливость и стабилизировать настроение. Многим достаточно одной чашки, чтобы почувствовать прилив энергии, улучшение реакций и лёгкое повышение работоспособности. В это время метаболизм лучше справляется с переработкой кофеина, и напиток реже вызывает скачки давления или неприятные ощущения.

После обеда эффект кофе значительно меняется. Кофеин в этот период дольше выводится из организма и может негативно влиять на ночной сон. Особенно это касается людей с повышенной чувствительностью к стимуляторам. Даже одна чашка выпитого днём кофе способна задерживать засыпание, ухудшать глубину сна и вызывать утреннюю разбитость.

К вечеру употребление кофе нежелательно для большинства людей. Снижается активность нервной системы, а организм начинает готовиться к отдыху. Кофеин мешает естественным процессам расслабления, и даже если уснуть удаётся, качество сна заметно падает.

Сколько кофе можно пить без вреда для здоровья?

Специалисты рекомендуют ограничивать употребление напитка небольшими порциями. Оптимальным вариантом считается одна чашка в день. Максимально допустимый объём — две чашки, если человек хорошо переносит кофеин и не испытывает негативных реакций.

Особенность усвоения кофеина напрямую связана с генетикой. Некоторые люди перерабатывают его быстрее, другие — медленнее. Именно поэтому одни могут пить кофе вечером без последствий, а другим достаточно половины чашки, чтобы почувствовать тревожность и учащённое сердцебиение. Современные генетические тесты позволяют определить, к какой группе относится человек, и корректировать свои привычки с учётом метаболических особенностей.

Важно учитывать и общее состояние здоровья. Людям с заболеваниями печени, нарушениями сердечного ритма и гипертонией стоит отказаться от напитка или заменить его более мягкими аналогами. Кофеин способен повышать давление и усиливать нагрузку на сосуды, из-за чего он противопоказан тем, у кого уже есть склонность к подобным нарушениям.

Кофе в сочетании с большим количеством сахара, сливок и сиропов превращается из полезного напитка в источник избыточных калорий. Такие добавки существенно увеличивают нагрузку на организм и способствуют набору веса, снижая пользу классического чёрного кофе.

Потенциальные риски: почему избыток кофеина опасен?

Кофе действует на нервную и сердечно-сосудистую системы, поэтому его чрезмерное употребление может вызывать нежелательные реакции. В умеренных количествах напиток стимулирует деятельность мозга, улучшает внимание и помогает преодолеть усталость. Но если кофеина слишком много, эффект резко меняется.

Кофеин способен провоцировать спазмы сосудов, что особенно опасно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такие реакции увеличивают потребность сердца в кислороде и могут создавать условия для ишемии. При хроническом злоупотреблении возрастает риск аритмий и скачков давления.

У чувствительных людей кофе вызывает тревогу, раздражительность, тремор, нарушение сна и ускоренное сердцебиение. Эти симптомы часто приводят к снижению работоспособности, что делает употребление напитка контрпродуктивным.

Распространённым заблуждением остаётся мнение, что растворимый кофе не отличается от молотого. На самом деле такие смеси нередко производят из низкокачественного сырья. Они могут содержать добавки, повышающие калорийность, усиливающие вкус и увеличивающие нагрузку на организм. Частое употребление подобных напитков ухудшает состояние кожи и способствует набору веса. Об этом сообщает издание Известия.

Полезные альтернативы кофе на каждый день

Некоторые люди стремятся уменьшить количество кофеина, но не готовы полностью отказаться от привычного ритуала утреннего бодрствования. В таких случаях подойдут мягкие стимуляторы или вспомогательные средства, поддерживающие уровень энергии.

Одним из популярных вариантов является янтарная кислота. Это натуральное вещество участвует в энергетических процессах организма, стимулирует обмен веществ и помогает клеткам противостоять повреждениям. Оно может слегка повышать тонус, улучшать состояние кожи и снижать усталость.

Другой распространённой альтернативой становятся травяные настои. Мята, мелисса, имбирь, каркаде и розмарин способны мягко активизировать организм, не вызывая резких скачков давления. Такие напитки прекрасно подходят тем, кто следит за качеством сна и стремится уменьшить зависимость от кофеина.

Тёплая вода с лимоном, напитки на основе цикория и какао также помогают заменить привычный кофе, не снижая энергии в течение утра. Они поддерживают пищеварение, уменьшают нагрузку на сосуды и подходят людям с хроническими заболеваниями.

Исследования о влиянии кофе: что известно сегодня?

Современная наука продолжает изучать влияние кофе на организм. Ряд исследований показывает, что умеренное употребление напитка может приносить пользу. Например, регулярная чашка кофе способна снижать риск некоторых хронических заболеваний благодаря содержанию антиоксидантов.

Интерес вызывает исследования риска развития фибрилляции предсердий. Некоторые данные предполагают, что умеренное потребление кофе способно снижать вероятность появления данного нарушения сердечного ритма. Это объясняется особенностями воздействия кофеина и антиоксидантов на сердечную мышцу.

Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма. Кофе, полезный для одного человека, может нанести вред другому. Возраст, привычки, сопутствующие заболевания — все эти факторы влияют на реакцию на напиток. Поэтому рекомендации по дозировке и частоте употребления должны быть гибкими.

Утренний кофе vs кофе днём и вечером

Чтобы оценить разницу, удобно сравнить влияние напитка в разное время суток.

По утрам кофе:

помогает проснуться;

улучшает концентрацию;

действует мягче благодаря естественному подъёму кортизола;

снижает сонливость и повышает активность.

В дневные часы кофе:

даёт более резкое стимулирующее воздействие;

может вызвать напряжение и тревогу;

чаще приводит к нарушению сна;

хуже переносится людьми с чувствительной нервной системой.

Кофе вечером:

нарушает процесс засыпания;

ухудшает качество сна;

увеличивает нагрузку на нервную систему;

создаёт предпосылки для ночного беспокойства.

Плюсы и минусы употребления кофе

У напитка есть свои сильные стороны.

Плюсы: помогает взбодриться и улучшает работоспособность.

помогает взбодриться и улучшает работоспособность. Плюсы: содержит антиоксиданты.

содержит антиоксиданты. Плюсы: улучшает настроение и концентрацию.

улучшает настроение и концентрацию. Плюсы: поддерживает обмен веществ.

Существуют и отрицательные стороны.

Минусы: повышает давление у чувствительных людей.

повышает давление у чувствительных людей. Минусы: может привести к нарушению сна.

может привести к нарушению сна. Минусы: вызывает зависимость при частом употреблении.

вызывает зависимость при частом употреблении. Минусы: усиливает тревожность.

Как правильно пить кофе?

Пейте кофе только утром или в первой половине дня. Ограничьтесь одной чашкой, максимум — двумя. Не добавляйте много сахара и сливок, чтобы не повышать калорийность. Следите за качеством напитка и выбирайте молотый кофе вместо растворимого. Избегайте кофе при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях. Проверьте особенности метаболизма с помощью генетических тестов. Не пейте кофе на голодный желудок, чтобы избежать раздражения слизистой. Делайте перерывы, чтобы не развилась зависимость.

Вопросы о правильном употреблении кофе

Можно ли пить кофе каждый день?

Да, но в умеренном количестве и преимущественно утром.

Сколько чашек кофе безопасно?

Одна — оптимально, две допускаются при хорошей переносимости.

Можно ли пить кофе вечером?

Нежелательно: это ухудшает сон и вызывает напряжение нервной системы.

Какой кофе вреднее — растворимый или натуральный?

Растворимый чаще содержит добавки и производится из более низкого сырья.

Почему некоторые люди плохо переносят кофе?

Из-за индивидуальных особенностей метаболизма кофеина и состояния нервной системы.

Правильный выбор времени и дозировки делает кофе полезным помощником, а не источником проблем. Такой подход позволяет сохранить бодрость, поддержать здоровье и наслаждаться любимым напитком без вреда для организма.