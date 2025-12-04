Холод бьёт по щитовидке первым — несколько простых привычек защищают её от сезонных сбоев

С наступлением холодов щитовидная железа испытывает дополнительную нагрузку: снижается уровень солнечного света, растёт потребность в энергии и меняется характер питания. Всё это требует особого внимания к эндокринной системе. Эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова объяснила, почему именно зимой возрастает риск гормональных сбоев и как поддержать здоровье щитовидной железы с помощью питания, витаминов и образа жизни.

Почему зимой щитовидная железа работает с перегрузкой

Зимой организму приходится приспосабливаться к короткому дню и низким температурам. Эти факторы напрямую влияют на активность щитовидной железы и обмен веществ.

Недостаток солнца

Солнечный свет — основной источник витамина D, необходимого для нормального функционирования железы. Его дефицит повышает риск развития гипотиреоза и снижает уровень жизненной энергии.

"Из-за сокращения светового дня и дефицита витамина D в осенне-зимний период увеличивается вероятность нарушений работы щитовидной железы", — поясняет эндокринолог Анастасия Самойлова.

Повышенные энергозатраты

Чтобы согреться, организм усиливает выработку тепла, а значит — возрастает потребность в гормоне тироксине, который регулирует скорость обменных процессов.

Изменение питания

Зимой растёт потребление калорийной пищи, особенно блюд с насыщенными жирами и быстрыми углеводами. Это повышает уровень холестерина и глюкозы, увеличивает массу тела и создаёт дополнительную нагрузку на эндокринную систему.

Что помогает щитовидной железе зимой

Витамин D — основа гормонального равновесия

Витамин D поддерживает активность щитовидных гормонов, укрепляет иммунитет и способствует усвоению кальция.

Рекомендуемая профилактическая дозировка — 1000-2000 МЕ в сутки, однако перед приёмом лучше сдать анализ крови и определить индивидуальную норму.

"Зимой важно компенсировать нехватку солнечного света с помощью витамина D, чтобы поддерживать стабильную работу эндокринной системы", — советует Самойлова.

Йод и селен — главные микроэлементы

Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, а селен защищает ткани от окислительного стресса.

Продукты-лидеры: морская рыба, морепродукты, ламинария, бразильские орехи, яйца и морская соль. Регулярное их употребление помогает естественно поддерживать гормональный баланс.

Борьба со стрессом

Хроническое напряжение снижает уровень тиреоидных гормонов и тормозит обмен веществ.

"Длительный стресс разрушает баланс эндокринной системы. Йога, дыхательные практики и прогулки на свежем воздухе помогают восстановить нервное равновесие", — уточняет врач.

Физическая активность

Три тренировки в неделю по 30 минут — оптимальный минимум. Лучше выбирать умеренные кардионагрузки (ходьба, плавание, велосипед) и растяжку. Физическая активность усиливает микроциркуляцию, помогает регулировать вес и улучшает настроение.

Правильное питание и тёплые напитки

Белок, омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и клетчатка — основа зимнего рациона. Полезно включать в меню красное мясо для профилактики железодефицита, а также чай с лимоном, имбирём и мёдом — для поддержки иммунитета и пищеварения.

Сравнение: летний и зимний режим для щитовидной железы

Летом железа работает в более щадящем режиме благодаря солнцу и лёгкому рациону. Зимой увеличивается потребность в энергии и гормонах, а уровень витамина D снижается. Вывод: зимой необходимо скорректировать питание, добавить витамины и следить за уровнем микроэлементов, чтобы сохранить баланс.

Плюсы и минусы зимнего витаминного курса

Плюсы:

компенсирует дефицит витаминов D, селена и йода;

поддерживает энергию и метаболизм;

улучшает состояние кожи, волос и настроения.

Минусы:

избыток витаминов (особенно D и йода) может быть вреден, поэтому приём следует согласовать с врачом;

самостоятельный выбор добавок повышает риск передозировки.

Советы шаг за шагом: как поддержать щитовидную железу зимой

Проверяйте уровень витамина D и тиреоидных гормонов. Сдайте анализ крови, чтобы определить индивидуальные потребности. Добавьте в рацион морепродукты и бразильские орехи. Они снабжают организм йодом и селеном. Пейте больше тёплой воды и травяных чаёв. Это помогает поддерживать метаболизм. Занимайтесь физкультурой трижды в неделю. Кардионагрузки и растяжка стимулируют обмен веществ. Следите за уровнем стресса. Осваивайте техники дыхания или лёгкую медитацию. Не перегревайтесь и не переохлаждайтесь. Перепады температуры создают нагрузку на эндокринную систему.

Когда нужно обратиться к врачу

Некоторые симптомы могут указывать на сбой в работе щитовидной железы:

хроническая усталость и слабость;

чувствительность к холоду;

внезапное изменение веса;

ухудшение памяти, зрения и концентрации;

сухость кожи, ломкость волос, отёчность лица.

"Такие проявления требуют консультации эндокринолога и обследования. Только врач сможет определить, есть ли нарушения функции железы и как их корректировать", — подчёркивает Самойлова.

Популярные вопросы о здоровье щитовидной железы зимой

Можно ли восполнить витамин D только солнцем?

Зимой — нет. Солнечного излучения недостаточно, поэтому нужно добавить витамин в виде добавок по рекомендации врача.

Есть ли продукты, вредные для щитовидной железы?

Избегайте избытка сои, фастфуда и слишком солёной пищи — они мешают усвоению йода.

Можно ли принимать йод самостоятельно?

Нет. При некоторых заболеваниях избыток йода может ухудшить состояние. Нужно пройти обследование.

Помогают ли травы и фиточаи?

Могут быть полезным дополнением, если нет противопоказаний, но не заменяют лечение и диагностику.