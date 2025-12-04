Когда ноют колени и тянут плечи, виноват не только возраст — причин больше, чем кажется

Недостаток гормонов щитовидки повышает уязвимость суставов к травм — Герхардт

Боль в суставах знакома многим. После долгой прогулки начинают ныть колени, кисти рук устают после покраски стен, а плечо тянет после сна в неудобной позе. Временами это просто сигнал усталости, но если боль не проходит, сопровождается отёком, жаром или покраснением, стоит задуматься о причинах глубже. Суставы — сложный механизм, и на их состояние влияет не только возраст, но и образ жизни, гормоны, инфекции и даже хронические болезни.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в коленях

1. Возрастные изменения

С годами суставы теряют эластичность: хрящ, выполняющий роль амортизатора, постепенно истончается.

"Боль в суставах — частая жалоба по мере старения. Если нам посчастливится прожить достаточно долго, у большинства появятся её признаки", — отмечает ортопед, доктор медицины, специалист по спортивной медицине из Санта-Моники Майкл Герхардт.

Чаще всего страдают колени и бёдра — основные опорные суставы. Со временем боль может появляться и в плечах из-за повторяющихся движений, например, при подъёме тяжестей.

"Источником боли нередко становятся регулярные подъёмы и вытягивания рук", — добавляет ортопед из медицинского центра Mercy в Балтиморе Грегори Гасбарро.

Когда хрящевой слой стирается настолько, что нарушается подвижность, развивается остеоартрит — наиболее распространённая форма артроза.

2. Последствия старой травмы

Даже зажившая травма может напомнить о себе спустя годы.

"Повреждения связок, сухожилий или переломы создают воспалительный фон, который со временем приводит к хронической боли", — поясняет доктор Герхардт.

Травмы, перенесённые в молодости, повышают риск артрита в зрелом возрасте.

"Разрыв связки колена в двадцать лет может привести к артрозу через десять или двадцать лет", — уточняет Гасбарро.

3. Бурсит

Бурсит — воспаление синовиальной сумки, небольшой полости с жидкостью, которая смягчает трение между костями и мягкими тканями.

"В бурсе сосредоточено множество нервных окончаний, которые реагируют болью на отёк или воспаление", — объясняет Гасбарро.

Причиной могут быть падения, повторяющиеся движения (например, броски или частое вставание с коленей) или последствия других заболеваний. Даже нарушение походки может вызвать бурсит — например, если человек хромает из-за боли в спине.

4. Гипотиреоз

Щитовидная железа регулирует обмен веществ, включая процессы, обеспечивающие смазку и эластичность суставов.

"Когда щитовидка вырабатывает мало гормонов, суставы становятся более уязвимыми к дискомфорту и травмам", — поясняет Герхардт.

Недостаточная выработка гормонов (гипотиреоз) может вызывать скованность, отёчность и ощущение ломоты в суставах.

5. Ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует собственные ткани суставов.

"Тревожно видеть РА у молодых пациентов. Иногда воспаление настолько сильное, что молодые мамы с трудом держат ребёнка", — говорит ревматолог, профессор медицины Университета Южной Калифорнии Оррин Троум,

Типичные симптомы — утренняя скованность, отёчность, симметричная боль в суставах кистей, лихорадка и усталость. Без лечения заболевание может привести к деформации суставов.

6. Инфекционный артрит

Если порез или прокол кожи не был обработан, инфекция может попасть в ближайший сустав.

"Бактерии вроде стафилококков или стрептококков способны вызвать острое воспаление, сопровождающееся болью, отёком, жаром и ознобом", — предупреждает Троум.

Наиболее часто поражаются колени, реже — бёдра, лодыжки и запястья. Лечение включает антибиотики и дренаж жидкости из сустава.

7. Подагра

Подагра — форма артрита, вызванная накоплением мочевой кислоты.

"Чрезмерное потребление белка и алкоголя приводит к избытку мочевой кислоты, которая кристаллизуется в суставах и вызывает воспаление", — объясняет спортивный врач Луга Подеста.

Сначала боль и покраснение появляются в большом пальце ноги, позже могут поражаться колени и локти.

К факторам риска относятся ожирение, гипертония и приём мочегонных препаратов.

8. Болезнь Лайма

Инфекция, передаваемая клещами, поражает суставы, если не лечить её вовремя.

"Клещ впрыскивает бактерии в кровь, и они могут добраться до коленей, шеи, кистей и стоп", — объясняет Подеста.

Первые симптомы — температура, усталость и характерная кольцевая сыпь. Без лечения воспаление суставов становится хроническим, а также могут пострадать сердце и нервная система.

9. Волчанка

Системная красная волчанка — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует суставы, кожу и внутренние органы.

"Если не лечить, волчанка способна поражать все суставы организма", — говорит Троум.

Кроме болей и отёков, возможны сыпь на лице в форме бабочки, выпадение волос, одышка и сухость слизистых. Симптомы индивидуальны и требуют наблюдения ревматолога.

10. Гонорея

Эта инфекция может поражать не только мочеполовую систему, но и суставы.

"Бактерия гонококк иногда вызывает так называемый гонококковый артрит — воспаление одного или нескольких суставов", — отмечает Троум.

У женщин заболевание встречается чаще. Обычно воспаляется один крупный сустав — колено, лодыжка или запястье. Дополнительные признаки — жжение при мочеиспускании, выделения. Своевременное лечение антибиотиками полностью устраняет проблему.

Сравнение: воспалительные и дегенеративные болезни суставов

Воспалительные (аутоиммунные) — ревматоидный артрит, волчанка, подагра. Требуют контроля иммунной активности и противовоспалительной терапии. Дегенеративные — остеоартрит, последствия травм, возрастные изменения. Основное лечение — укрепление мышц, физиотерапия и контроль веса. Инфекционные — развиваются внезапно, лечатся антибиотиками.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы:

предотвращает хронические деформации;

позволяет начать лечение до разрушения хрящей;

уменьшает риск инвалидности.

Минусы:

диагностика может быть длительной и требовать анализов;

симптомы некоторых заболеваний схожи, что затрудняет постановку диагноза.

Советы шаг за шагом: как защитить суставы и снизить боль

При постоянной боли не заниматься самолечением — обратиться к терапевту или ревматологу. Делать анализы крови на воспалительные маркеры и уровень мочевой кислоты. Поддерживать физическую активность — плавание и ходьба снижают нагрузку на суставы. Контролировать вес и отказаться от курения. Пить достаточно воды и ограничить алкоголь. При травмах проходить реабилитацию, не игнорируя боль.

Популярные вопросы о боли в суставах

Как понять, что боль — не просто усталость?

Если она сопровождается отёком, жаром или длится больше недели, это повод обратиться к врачу.

Может ли погода влиять на суставы?

Да, перепады давления и холода усиливают ощущение боли у людей с артритом или травмами.

Можно ли предотвратить артрит?

Полностью — нет, но здоровое питание, контроль веса и регулярное движение снижают риски.

Когда нужно срочно идти к врачу?

Если сустав покраснел, сильно опух или боль не даёт двигаться — это может быть инфекция или острое воспаление.