Обычная вода становится полезнее чая, если добавить один компонент — он запускает обмен и улучшает тонус

Простое утро может начаться с удивительно полезного ритуала — стакана воды с лимоном. Этот напиток не требует усилий, но способен принести организму ощутимую пользу. Об этом сообщает журнал Prevention.
Лимон — источник витаминов и минералов, необходимых для нормального обмена веществ.
"Лимоны богаты витамином C. Одна унция лимонного сока обеспечивает около 13% суточной нормы этого витамина, а также содержит немного калия, тиамина, витамина B6 и фолатов", — объясняет доктор наук, диетолог Мелисса Энн Прест.
Кроме того, лимонная вода способствует поддержанию водного баланса, а значит, помогает всем системам организма функционировать оптимально.
"Если добавление лимона помогает выпивать больше жидкости — это отличная привычка. Любое средство, стимулирующее питьевой режим, работает на пользу", — отмечает Прест.
Лимонная вода помогает избежать резких скачков сахара в крови и внезапного чувства голода.
"Пектин в составе лимона стабилизирует уровень сахара, а достаточное увлажнение снижает тягу к перекусам", — говорит натуропат Лора Невилл.
Если хочется сладкого после еды, попробуйте тёплую воду с соком половины лимона и щепоткой цедры — лёгкая кислинка поможет обмануть аппетит.
"Витамин C в лимоне усиливает усвоение железа, а витамины группы B участвуют в производстве энергии", — объясняет Невилл.
Недостаток железа часто вызывает усталость, поэтому стакан лимонной воды утром может стать естественным "энергетиком”.
"Доказано, что рацион, богатый фруктами и овощами, снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", — подчёркивает Прест.
Антиоксидантные свойства витамина C помогают бороться с оксидативным стрессом и преждевременным старением клеток.
Витамин C также способствует выработке коллагена, поддерживая упругость кожи и уменьшая проявление мелких морщин.
"Антиоксидантное действие витамина C помогает улучшить внешний вид кожи, но не стоит полагаться только на лимонную воду", — предупреждает Прест.
Регулярное употребление лимонной воды способствует нормальной работе кишечника.
"Достаточное количество жидкости поддерживает моторику и помогает избежать вздутия", — поясняет Прест.
Лимон также содержит калий, который регулирует баланс натрия и может снижать отёки, вызванные избыточной солью.
Исследования Университета Джонса Хопкинса показывают, что поддержание водного баланса важно для метаболизма и контроля аппетита.
"Гидратация помогает телу корректно воспринимать сигналы голода и повышает эффективность тренировок", — отмечает Прест.
Стакан лимонной воды по утрам помогает запустить обмен веществ и достигнуть суточной нормы жидкости.
"Цитрат, содержащийся в лимоне, препятствует процессам, ведущим к образованию камней в почках", — объясняет Прест.
Тем, кто склонен к мочекаменной болезни, специалисты рекомендуют пить до 3-4 литров воды в день. Добавление лимона делает этот объём более приятным и эффективным для профилактики.
"Для большинства людей лимонная вода безопасна, но при чрезмерном употреблении кислота может вызвать изжогу или раздражение слизистой", — предупреждает диетолог Кери Ганс.
Также лимонная кислота может ослабить зубную эмаль, поэтому специалисты советуют пить напиток через трубочку и не чистить зубы сразу после.
"Всё просто: выжмите половину лимона на 250 мл воды — и напиток готов", — рекомендует Ганс.
Можно добавлять больше лимона для насыщенного вкуса или разбавить водой. Летом напиток хорош с кубиками льда, зимой — в тёплом виде.
"Чтобы разнообразить вкус, добавляйте мяту, огурец, клубнику или кусочек имбиря — всё, что помогает пить больше воды и поддерживать привычку", — советует Ганс.
Лимонная вода — источник витамина C и лёгкий стимулятор пищеварения.
Обычная вода — оптимальна для ежедневного употребления без риска кислотного воздействия.
Минеральная вода — восполняет микроэлементы, но при регулярном применении требует контроля содержания натрия.
Плюсы:
укрепляет иммунитет;
улучшает пищеварение;
поддерживает кожу и сосуды;
помогает пить больше жидкости.
Минусы:
высокая кислотность может раздражать желудок;
при чрезмерном употреблении — риск разрушения эмали.
Чтобы избежать побочных эффектов, используйте свежий лимон, а не концентрат, и не пейте напиток натощак, если есть гастрит или рефлюкс.
Начните утро со стакана тёплой воды с лимоном.
Пейте напиток через трубочку, чтобы защитить зубы.
Добавляйте мяту, ягоды или имбирь для разнообразия вкуса.
Не заменяйте лимонной водой всю жидкость — чередуйте с обычной.
Следите за реакцией организма: при изжоге делайте перерыв.
Храните свежие лимоны в холодильнике — лучше использовать их, а не готовые концентраты.
Завершайте день стаканом воды без добавок — это поможет поддерживать баланс pH.
Да, если нет проблем с желудком. Один-два стакана в день безопасны и полезны.
Если нет повышенной кислотности или гастрита — можно. При дискомфорте лучше пить после еды.
Косвенно — да. Она ускоряет обмен веществ и уменьшает аппетит, но без изменений в питании и активности результат будет минимальным.
