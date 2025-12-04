Обычная вода становится полезнее чая, если добавить один компонент — он запускает обмен и улучшает тонус

Витамин C помогает улучшить внешний вид кожи — диетолог Прест

6:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Простое утро может начаться с удивительно полезного ритуала — стакана воды с лимоном. Этот напиток не требует усилий, но способен принести организму ощутимую пользу. Об этом сообщает журнал Prevention.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет воду

Польза воды с лимоном

Лимон — источник витаминов и минералов, необходимых для нормального обмена веществ.

"Лимоны богаты витамином C. Одна унция лимонного сока обеспечивает около 13% суточной нормы этого витамина, а также содержит немного калия, тиамина, витамина B6 и фолатов", — объясняет доктор наук, диетолог Мелисса Энн Прест.

Кроме того, лимонная вода способствует поддержанию водного баланса, а значит, помогает всем системам организма функционировать оптимально.

"Если добавление лимона помогает выпивать больше жидкости — это отличная привычка. Любое средство, стимулирующее питьевой режим, работает на пользу", — отмечает Прест.

Подавляет чувство голода

Лимонная вода помогает избежать резких скачков сахара в крови и внезапного чувства голода.

"Пектин в составе лимона стабилизирует уровень сахара, а достаточное увлажнение снижает тягу к перекусам", — говорит натуропат Лора Невилл.

Если хочется сладкого после еды, попробуйте тёплую воду с соком половины лимона и щепоткой цедры — лёгкая кислинка поможет обмануть аппетит.

Заряжает энергией

"Витамин C в лимоне усиливает усвоение железа, а витамины группы B участвуют в производстве энергии", — объясняет Невилл.

Недостаток железа часто вызывает усталость, поэтому стакан лимонной воды утром может стать естественным "энергетиком”.

Защищает клетки и сосуды

"Доказано, что рацион, богатый фруктами и овощами, снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", — подчёркивает Прест.

Антиоксидантные свойства витамина C помогают бороться с оксидативным стрессом и преждевременным старением клеток.

Улучшает состояние кожи

Витамин C также способствует выработке коллагена, поддерживая упругость кожи и уменьшая проявление мелких морщин.

"Антиоксидантное действие витамина C помогает улучшить внешний вид кожи, но не стоит полагаться только на лимонную воду", — предупреждает Прест.

Помогает при вздутии и улучшает пищеварение

Регулярное употребление лимонной воды способствует нормальной работе кишечника.

"Достаточное количество жидкости поддерживает моторику и помогает избежать вздутия", — поясняет Прест.

Лимон также содержит калий, который регулирует баланс натрия и может снижать отёки, вызванные избыточной солью.

Поддерживает снижение веса

Исследования Университета Джонса Хопкинса показывают, что поддержание водного баланса важно для метаболизма и контроля аппетита.

"Гидратация помогает телу корректно воспринимать сигналы голода и повышает эффективность тренировок", — отмечает Прест.

Стакан лимонной воды по утрам помогает запустить обмен веществ и достигнуть суточной нормы жидкости.

Снижает риск образования камней в почках

"Цитрат, содержащийся в лимоне, препятствует процессам, ведущим к образованию камней в почках", — объясняет Прест.

Тем, кто склонен к мочекаменной болезни, специалисты рекомендуют пить до 3-4 литров воды в день. Добавление лимона делает этот объём более приятным и эффективным для профилактики.

Возможные побочные эффекты

"Для большинства людей лимонная вода безопасна, но при чрезмерном употреблении кислота может вызвать изжогу или раздражение слизистой", — предупреждает диетолог Кери Ганс.

Также лимонная кислота может ослабить зубную эмаль, поэтому специалисты советуют пить напиток через трубочку и не чистить зубы сразу после.

Как приготовить лимонную воду

"Всё просто: выжмите половину лимона на 250 мл воды — и напиток готов", — рекомендует Ганс.

Можно добавлять больше лимона для насыщенного вкуса или разбавить водой. Летом напиток хорош с кубиками льда, зимой — в тёплом виде.

"Чтобы разнообразить вкус, добавляйте мяту, огурец, клубнику или кусочек имбиря — всё, что помогает пить больше воды и поддерживать привычку", — советует Ганс.

Сравнение: лимонная, обычная и минеральная вода

Лимонная вода — источник витамина C и лёгкий стимулятор пищеварения. Обычная вода — оптимальна для ежедневного употребления без риска кислотного воздействия. Минеральная вода — восполняет микроэлементы, но при регулярном применении требует контроля содержания натрия.

Плюсы и минусы лимонной воды

Плюсы:

укрепляет иммунитет;

улучшает пищеварение;

поддерживает кожу и сосуды;

помогает пить больше жидкости.

Минусы:

высокая кислотность может раздражать желудок;

при чрезмерном употреблении — риск разрушения эмали.

Чтобы избежать побочных эффектов, используйте свежий лимон, а не концентрат, и не пейте напиток натощак, если есть гастрит или рефлюкс.

Советы шаг за шагом

Начните утро со стакана тёплой воды с лимоном. Пейте напиток через трубочку, чтобы защитить зубы. Добавляйте мяту, ягоды или имбирь для разнообразия вкуса. Не заменяйте лимонной водой всю жидкость — чередуйте с обычной. Следите за реакцией организма: при изжоге делайте перерыв. Храните свежие лимоны в холодильнике — лучше использовать их, а не готовые концентраты. Завершайте день стаканом воды без добавок — это поможет поддерживать баланс pH.

Популярные вопросы о воде с лимоном

Можно ли пить лимонную воду каждый день?

Да, если нет проблем с желудком. Один-два стакана в день безопасны и полезны.

Можно ли пить лимонную воду на голодный желудок?

Если нет повышенной кислотности или гастрита — можно. При дискомфорте лучше пить после еды.

Помогает ли лимонная вода похудеть?

Косвенно — да. Она ускоряет обмен веществ и уменьшает аппетит, но без изменений в питании и активности результат будет минимальным.