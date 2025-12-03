Днём — овсянка и салаты, ночью — охота на сладкое — вечерний жор сигналит, что телу не хватает ключевого

Сбалансированная еда снижает тягу к сладкому — диетолог Лорен О'Коннор

Кажется, что весь день вы держались молодцом — ели овсянку, салаты, полезные перекусы. Но стоит наступить вечеру, и рука сама тянется к чипсам или сладостям. Ночное переедание — не просто вредная привычка, а сигнал организма: что-то в рационе или ритме дня пошло не так. Разобраться, как справиться с вечерними приступами голода, помогают специалисты по питанию. Об этом сообщает журнал Prevention.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ест

Почему тянет есть вечером

Ночные перекусы часто связаны не с настоящим голодом, а с усталостью, стрессом или неправильным распределением калорий в течение дня.

"Проблема не столько во времени, сколько в качестве еды", — отмечает основательница Food Addiction Reset, Ph. D. Джоан Ифленд.

Если в течение дня человек ест слишком мало или нерегулярно, вечером срабатывает компенсаторный механизм: мозг требует быстро восполнить энергию — чаще всего с помощью сахара или жира.

Установите чёткое время последнего приёма пищи

Психологически проще соблюдать конкретное правило, чем абстрактное "не есть перед сном".

"В моей семье мы ужинаем в шесть, и я ввела для всех правило: после семи — никакой еды", — рассказывает журналистка проведшая эксперимент по отказу от ночных перекусов Джуди Каутски.

Установите собственный "кухонный комендантский час” — например, за три часа до сна. Со временем организм адаптируется и перестанет подавать ложные сигналы голода.

Ешьте регулярно и с балансом нутриентов

Перерывы более 4-5 часов между приёмами пищи ведут к резкому падению сахара в крови. Это почти гарантированно вызывает вечерний "жор”.

"Составьте чёткий график приёмов пищи, чтобы поддерживать стабильный уровень глюкозы и избежать переедания вечером", — советует диетолог, владелица Nutri Savvy Health Лорен О'Коннор.

Если без перекусов не обойтись, выбирайте полезные комбинации: яблоко с ложкой арахисовой пасты, горсть орехов с йогуртом или цельнозерновой хлеб с творогом. Главное — не превышать 150-200 ккал за перекус.

Уберите соблазны из поля зрения

Красивая упаковка сладостей на столе — мощный стимул. Даже если вы не голодны, мозг "запоминает” эти сигналы и к вечеру толкает к еде.

"Если обработанные продукты постоянно на виду, они запускают цепочку желаний, которые потом приводят к перееданию", — подчёркивает Джоан Ифленд.

Держите печенье и снеки подальше, а на виду оставляйте фрукты, орехи или воду с лимоном.

Добавляйте белок и клетчатку

Белок и пищевые волокна дольше перевариваются, давая чувство сытости и снижая тягу к сладкому.

"Когда организм получает всё необходимое, постоянное желание перекусить исчезает", — объясняет Лорен О'Коннор.

Хорошие источники — яйца, творог, рыба, бобовые, овощи, цельные крупы. Постарайтесь включать их в каждый приём пищи.

Готовьте ужин заранее

Если к вечеру вы слишком устали, чтобы готовить, велика вероятность, что на помощь придёт фастфуд. Решение простое — планирование. Суп в мультиварке или заготовленные овощи помогут избежать соблазна купить пиццу по пути домой.

"Начало вечера с обработанных продуктов провоцирует потерю контроля", — предупреждает Джоан Ифленд.

Подготовленный ужин снижает стресс и помогает придерживаться здорового режима.

Найдите замену сладкому

Полный отказ от десерта не всегда нужен. Иногда достаточно заменить сладости фруктом или кусочком сыра.

"Если тянет на сладкое, возьмите яблоко или ягоды. Это удовлетворит желание без вреда для фигуры", — советует Лорен О'Коннор.

Главное — не превращать фрукт "на десерт” в очередной бесконтрольный перекус.

Используйте "сигналы стопа"

Механический приём, который отлично работает — чистка зубов сразу после ужина.

"Когда я начинала этот эксперимент, сразу после еды шла чистить зубы. После этого перекусы перестали тянуть — просто не хотелось снова всё портить", — рассказывает Джуди Каутски.

Свежесть во рту — отличный психологический барьер от спонтанных походов к холодильнику.

Сравнение: голод или привычка?

Иногда человек путает физический голод с эмоциональной реакцией.

Физиологический голод возникает постепенно, сопровождается урчанием в животе и проходит после полноценного приёма пищи. Эмоциональный голод приходит внезапно, требует "определённого” продукта (обычно сладкого или солёного) и не утоляется даже после еды.

Разобравшись, какой тип у вас преобладает, легче выработать стратегию — от коррекции питания до психотерапии.

Плюсы и минусы отказа от ночных перекусов

Плюсы:

улучшение сна и пищеварения;

снижение калорийности рациона;

уменьшение отёков и тяжести утром.

Минусы:

возможная раздражительность в первые дни;

необходимость пересмотреть дневное меню;

риск "срывов”, если ограничения слишком жёсткие.

Главное — не доводить себя до голода днём, иначе любые запреты вечером будут обречены на провал.

Советы шаг за шагом

Составьте чёткий график питания. Уберите из дома соблазнительные продукты. Планируйте ужин заранее. После еды чистите зубы. Найдите увлекательное занятие вечером — чтение, прогулку, хобби. Ложитесь спать в одно и то же время: нехватка сна усиливает чувство голода. Если проблема сохраняется, обратитесь к специалисту — иногда переедание связано с тревожностью или гормональными сбоями.

Популярные вопросы о ночных перекусах

Почему я хочу есть именно вечером?

Часто из-за пропусков приёмов пищи днём или эмоционального стресса. Вечером снижается самоконтроль и активизируются центры удовольствия мозга.

Можно ли есть перед сном, если я тренируюсь вечером?

Да, но лучше выбирать лёгкий белковый перекус — йогурт, творог или яйцо. Главное, чтобы между едой и сном прошло не менее 1,5-2 часов.

Как быстро перестать есть ночью?

Начните с малого: уберите еду с видных мест, установите время последнего приёма пищи, наладьте сон. Через 2-3 недели привычка ослабнет.