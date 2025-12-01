Когда пот превращается в крик организма: опасный симптом, который все принимают за норму

Постоянная повышенная потливость может быть признаком гормональных сбоев или нарушений терморегуляции, а не просто особенностью организма. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.
По словам врача, повышенная потливость не всегда является патологией. Чаще всего это естественная реакция организма на интоксикацию, когда через кожу выводятся токсины. В таких случаях пот помогает нормализовать состояние, особенно при повышенной температуре.
Терапевт отметила, что важно различать естественную потливость во время болезни и постоянное чрезмерное потоотделение, не связанное с простудой или жаром. Последнее может указывать на гормональные сбои или нарушения терморегуляции, и в таких случаях необходима консультация специалиста.
"Причин повышенной потливости много, но основная — интоксикация. Когда поднимается температура, организм реагирует, он пытается токсины убрать через кожу. Кожа, как и слизистые, помогает очищать тело, активируется жидкость, и пот начинает выделяться сильнее. Но если потливость постоянная, а не во время болезни, тогда это повод серьезно заняться здоровьем", — объяснила Лапа.
Она добавила, что при интоксикации важно пить больше жидкости, а при необходимости врач назначит сорбенты, которые помогут организму очиститься от токсинов и избыточных белков, вырабатываемых в процессе защитных реакций. Если потливость не проходит, это повод для детальной диагностики.
