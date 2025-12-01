Простуда под градусом: чем заканчивается попытка лечить болезнь алкоголем

Алкоголь не лечит простуду и ухудшает состояние — терапевт Чернышова

Алкоголь не лечит простуду и способен усугубить состояние больного, провоцируя обезвоживание и ослабление иммунитета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По словам терапевта, убеждение, что алкоголь помогает при простуде, не имеет научных оснований. Напротив, спиртные напитки оказывают на организм противоположное действие, усиливая симптомы болезни и замедляя выздоровление.

"Алкоголь при простуде не помогает и даже вредит. Он ослабляет иммунную систему, усиливает обезвоживание и повышает уровень интоксикации, который и без того присутствует при вирусных заболеваниях. В результате состояние человека ухудшается, а не улучшается", — отметила Чернышова.

Врач добавила, что единственная реальная польза алкоголя — его антисептические свойства при наружном применении. Спирт можно использовать для обработки рук или поверхностей, но не как внутреннее средство от болезни.

"Многие считают, что алкоголь способен согреть, но это опасное заблуждение. На холоде организм сужает сосуды, чтобы сохранить тепло, а алкоголь, наоборот, расширяет их, ускоряя потерю тепла. Это может привести к переохлаждению и даже стать угрозой жизни", — пояснила терапевт.

Чернышова напомнила, что эффективность алкоголя в борьбе с простудой неоднократно проверялась в научных исследованиях, в том числе зарубежных. Ни одно из них не показало положительного эффекта: люди, которые принимали спиртное во время болезни, выздоравливали точно так же, как и те, кто получал плацебо. По словам врача, единственный результат, на который может рассчитывать человек, выпивший во время болезни, — это похмелье, а не выздоровление.