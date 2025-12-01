Когда еда перестает быть личным делом: к чему приведет идея мирового рациона

Единые мировые стандарты питания не учитывают ни климатические, ни физиологические, ни экономические особенности разных стран, поэтому применять их без адаптации недопустимо. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
Ранее Международная комиссия EAT-Lancet представила доклад о переходе на "планетарную диету" — систему питания, основанную преимущественно на растительных продуктах, с сокращением потребления мяса, рыбы и молочных продуктов.
Белоусова отметила, что подобные рекомендации — лишь видоизмененная версия старых норм ВОЗ, разработанных для стран с высоким уровнем ожирения и болезней обмена веществ. По ее словам, в российских условиях такая модель питания не только нереалистична, но и может спровоцировать дефицит жизненно важных веществ.
"Ограничение продуктов животного происхождения приведет к дефициту белка, аминокислот и кальция. Это особенно опасно для женщин, детей, подростков и пожилых людей. При этом потребительская корзина россиян не рассчитана на ежедневное употребление большого количества свежих фруктов и овощей, особенно зимой", — подчеркнула диетолог.
Эксперт напомнила, что в России уже зафиксированы белковые дефициты, а мясо и рыба включены в государственные приоритеты продовольственной политики. В последние годы, по ее словам, усилия властей направлены именно на развитие мясной и рыбной промышленности, чтобы сделать белковую пищу более доступной.
"ВОЗ по-прежнему рекомендует морскую рыбу не реже двух раз в неделю для профилактики атеросклероза и остеопороза. А если мы одновременно ограничим мясо, рыбу и молочные продукты, то получим прямую дорогу к дефициту кальция и нарушению обмена веществ. Это противоречит не только логике рационального питания, но и здравому смыслу", — отметила Белоусова.
Она также напомнила, что еще в 2013 году в мировой диетологии была признана "реабилитация" молочных жиров — научно доказано, что умеренное употребление молочных продуктов не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По словам эксперта, такие продукты остаются важнейшим источником кальция, особенно для женщин в менопаузе.
Диетолог подчеркнула, что рацион должен формироваться с учетом климатических и физиологических особенностей разных стран и народов. По словам Белоусовой, невозможно составить универсальные рекомендации, которые одинаково подошли бы всем: жители северных регионов и, например, тропических стран имеют совершенно разные потребности и возможности. Она добавила, что подходить к питанию нужно рационально, обеспечивая организм всеми необходимыми веществами.
