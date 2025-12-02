Покалывание по утрам — не безобидный сигнал: популярная поза сна медленно блокирует кровоток

Ночная поза "тираннозавра" усиливает покалывание в руках — физиотерапевт Шеридан

Утренняя дрожь в пальцах, ломота в плечах и ощущение, будто руки "отлежаны", знакомы многим, кто просыпается в одном и том же положении. Сначала кажется, что достаточно немного размять кисти и повернуть плечи, чтобы неприятность прошла, но симптомы возвращаются вновь и вновь.

Всё чаще эксперты говорят, что привычная поза сна может незаметно причинять вред нервной системе. Об этом сообщает HuffPost US.

Почему привычка спать "как тираннозавр" становится проблемой

Некоторые позы сна выглядят безобидно, но оказывают неожиданное влияние на здоровье. Одна из таких — поза, получившая в соцсетях название "тираннозавр": человек лежит, свернувшись калачиком, прижимая руки к груди. В таком положении суставы и мышцы находятся в длинном статичном напряжении, а нервы — под постоянным давлением. Сначала это проявляется лёгким покалыванием, но со временем ощущения становятся интенсивнее.

В публикации на HuffPost US специалист по сну доктор Радж Дасгупта объясняет механизм возникновения дискомфорта. Он отмечает, что при сильном сгибании рук увеличивается риск сдавливания нервов в области локтя или запястья, вследствие чего замедляется кровоток. Нарушение циркуляции вызывает онемение, покалывание или ощущение "ватных" кистей. Если это происходит регулярно, организм начинает реагировать более выраженными симптомами.

"Когда вы спите, согнув и прижав руки к груди, вы рискуете сдавить нервы в локтях или запястьях. Это может замедлить кровообращение и вызвать онемение или покалывание в руках".

Дасгупта добавляет, что постоянное напряжение в плечах при этой позе приводит к ограничению подвижности и ощущению жёсткости утром. Физиотерапевт Киран Шеридан подтверждает эту тенденцию, отмечая, что многие его пациенты приходят с жалобами на онемение после сна.

"Это ваше тело говорит вам, что ваша нервная система работает неправильно", — подчеркнул он.

Если человек начинает терять силу хвата или чувствует острую боль, это может сигнализировать о повреждении нервов, а промедление лишь усугубляет проблему.

Чем опасна поза с прижатыми руками

Когда человек долго лежит с согнутыми локтями, давление создаётся не только на нервы, но и на мягкие ткани. Со временем это может привести к воспалению, снижению чувствительности и ухудшению моторики. Постоянное сдавливание усугубляет ночные нарушения кровотока, что влияет на восстановление мышц и функционирование суставов.

Онемение по утрам — первое предупреждение. При регулярном повторении позы ухудшается питание тканей, увеличивается нагрузка на шейно-плечевой отдел и мышцы лопаток. Это может стать причиной хронической боли или изменений в осанке. Именно поэтому врачи рекомендуют обращать внимание на повторяющиеся неприятные ощущения сразу, а не ждать серьёзных осложнений.

Как изменить позу во время сна

Эксперты уверяют: вред от "позы тираннозавра" можно свести к минимуму, если скорректировать положение тела. Главная цель — сделать привычное сгибание рук менее удобным и предотвратить полное прижатие локтей к груди. Это не требует жестких фиксаций или покупки специальных устройств, достаточно простых корректировок.

Метод с полотенцем

Хирург-ортопед Мэтью Беннетт предлагает мягкий способ, который помогает удерживать руки в более расслабленной позиции. Он рекомендует обернуть локоть полотенцем и свободно зафиксировать его эластичным бинтом. Это создаёт мягкий барьер, который не позволяет сильно сгибать руку, но при этом не мешает спать.

Варианты для тех, кто спит на боку

Тем, кто чаще лежит на боку, Киран Шеридан советует использовать небольшую подушку или сложенное полотенце между грудью и руками, чтобы предотвратить полное прижимание конечностей. Подушка для тела также помогает удерживать руки в нейтральном положении, а саму позу — более стабильной. Такой способ снижает давление на локти и улучшает положение плеч.

Если вы спите на спине

Для тех, кто спит на спине, важно следить, чтобы руки находились вдоль тела или лежали на подушке у бёдер. Такое положение сохраняет лёгкое, естественное разгибание в локтях. Нельзя класть руки под себя или под подушку, так как это усиливает сдавливание.

"Раскрыв руки, выпрямляя их, вы улучшаете кровообращение, уменьшаете сдавливание нервов и ускоряете восстановление мышц", — заключает Киран Шеридан.

Сравнение: вредные и безопасные позы для рук во время сна

Сильно согнутые руки ухудшают кровообращение, прямые — улучшают приток крови. Прижатые к груди локти создают давление на нервы, положение вдоль тела снижает нагрузку. Поза "калачиком" увеличивает напряжение плеч, поза с подушкой поддерживает суставы. Скрещенные руки приводят к утреннему онемению, расслабленные — уменьшают риск повреждений. Глубокое сгибание способствует боли в запястьях, ограниченная гибкость препятствует травмам.

Плюсы и минусы корректировки позы сна

Изменение привычной позы требует времени, но преимущества очевидны. Улучшается кровообращение, снижается напряжение в плечах и уменьшается риск повреждения нервов. Сон становится более глубоким, а утренняя усталость — менее выраженной. Единственный минус — необходимость адаптации, поскольку первые ночи могут быть непривычными. Однако со временем организм быстро перестраивается на более безопасный вариант.

Советы для здорового сна без онемения

Положение тела

Старайтесь избегать сильного сгибания рук.

Используйте дополнительные подушки для стабилизации позы.

Проверяйте, что плечи расслаблены.

Условия сна

Выбирайте матрас средней жёсткости.

Подбирайте подушку, поддерживающую шейный отдел.

Избегайте сна "на животе" — он усиливает нагрузку на шею и плечи.

Поддержка нервной системы

Выполняйте лёгкую вечернюю растяжку.

Добавьте массаж предплечий и плеч.

Следите за уровнем гидратации.

Популярные вопросы о покалывании в руках после сна

1. Если руки немеют только по утрам — это опасно?

Да, если симптом повторяется ежедневно, он указывает на возможное сдавливание нервов.

2. Помогают ли ортопедические подушки?

Да, они уменьшают нагрузку на шею и плечи, что снижает риск онемения.

3. Можно ли полностью избавиться от утреннего покалывания?

В большинстве случаев — да. Достаточно изменить позу и укрепить мышцы шеи и плеч.