Напитки, которые могут испортить вам здоровье: какие скрытые угрозы, о которых молчат все

Питание и здоровье тесно связаны, и важно не только то, что мы едим, но и как правильно употребляем жидкости. Нутрициолог Ольга Панова поделилась рекомендациями о том, какой температуре напитков следует отдавать предпочтение, чтобы избежать негативного воздействия на организм.
"Летнее время не подходит для ледяных напитков, так как они могут вызвать дискомфорт в желудке. А зимой не стоит перегружать организм холодной водой, когда он сам нуждается в согревании", — пояснила Панова.
Тем не менее, кипяток не является оптимальным вариантом. Слишком горячие напитки могут усугубить хронические заболевания, а также вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Очень горячие напитки могут повредить слизистую оболочку желудка и пищевода. Регулярное употребление кипятка может не только раздражать слизистую, но и способствовать развитию воспалений, таких как гастрит, а также усугублять симптомы хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. К тому же резкие перепады температур могут повлиять на работу пищеварительной системы.
С другой стороны, ледяная вода, особенно в жаркую погоду, может резко повлиять на работу желудка. Она замедляет пищеварение, а в некоторых случаях может вызвать спазмы или даже болевые ощущения в животе. Это связано с тем, что холодная вода может приводить к сужению кровеносных сосудов в органах пищеварения, что замедляет процесс переваривания пищи.
"Оптимальной для здоровья является вода температуры около 30-40 градусов Цельсия, то есть теплая, но не горячая. Она помогает поддерживать нормальное функционирование пищеварительной системы, не провоцирует воспалений и легко усваивается организмом.", — подчеркивает Ольга Панова.
Теплая вода способствует лучшему кровообращению, а также помогает улучшить обмен веществ. Она не перегружает желудок и кишечник, а также способствует лучшему усвоению питательных веществ, что особенно важно в холодное время года.
Осенью и зимой многие предпочитают согреваться с помощью горячих напитков, таких как кофе, чай и различные напитки с пряностями. Однако они могут не только приносить удовольствие, но и наносить вред организму.
К примеру, кофе, несмотря на свои бодрящие свойства, может способствовать обезвоживанию организма. Это происходит из-за того, что кофе имеет мочегонный эффект, который вызывает частое мочеиспускание и, как следствие, потерю жидкости. Поэтому после чашки кофе рекомендуется пить стакан воды, чтобы компенсировать потерю жидкости.
Кроме того, горячие напитки, такие как кофе или чай, в морозную погоду могут вызвать резкий перепад температур в полости рта и повреждения зубной эмали. Это может быть особенно опасно для тех, кто склонен к проблемам с зубами. Об этом сообщает "Известия".
"Пить горячие напитки через трубочку, чтобы избежать прямого контакта с зубами и минимизировать возможный вред.", — советует диетолог Марият Мухина.
При выборе напитков важно учитывать их температуру, так как она может существенно повлиять на наше здоровье. Давайте рассмотрим, как разные напитки действуют на организм в зависимости от их температуры.
Теплая вода (30-40°C): является наилучшим вариантом для поддержания нормального функционирования организма. Она увлажняет слизистую оболочку желудка, улучшает обмен веществ, способствует нормализации пищеварения и поддерживает работу кишечника.
Кипяток (100°C): может быть вреден, так как слишком горячая вода может раздражать слизистую оболочку желудка и пищевода, провоцируя воспаления или усугубляя уже существующие заболевания ЖКТ.
Холодные напитки (ниже 10°C): могут замедлить процесс пищеварения, вызывать спазмы желудка, нарушать работу пищеварительной системы, особенно если пить их в больших количествах в холодное время года.
Теплые напитки (30-40°C): поддерживают комфортную температуру тела, не вызывают стресс для организма и способствуют нормализации работы всех систем организма.
Солевые растворы (температура около 30°C): безопасны и полезны для организма. Они эффективно увлажняют слизистую оболочку носа, помогают поддерживать водно-электролитный баланс и не вызывают побочных эффектов.
Сладкие напитки (холодные или горячие): хотя они могут быть вкусными, частое их употребление может способствовать набору лишнего веса, повышению уровня сахара в крови и другим негативным последствиям для здоровья.
Горячий кофе: обладает стимулирующим эффектом, но может вызывать обезвоживание из-за своих мочегонных свойств. Лучше пить его в умеренных количествах и после этого употребить воду.
Горячий чай: отличается меньшим воздействием на уровень жидкости в организме и является более мягким напитком, полезным для поддержания общего здоровья. Чай с травами и специями, как имбирный или мятный, могут дополнительно помочь при простудных заболеваниях.
Молоко с корицей: имеет успокаивающее действие, помогает организму согреться, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет. Это отличный напиток перед сном.
Горячий шоколад: обладает более насыщенным вкусом, но из-за высокого содержания сахара может не быть лучшим выбором для частого употребления. Он хорош для особых случаев, но не является идеальным для регулярного потребления.
Осень — это время, когда хочется пить что-то горячее и согревающее. Вот несколько популярных напитков, которые помогут не только согреться, но и наслаждаться вкусом:
Для здоровья наиболее полезна теплая вода (30-40°C). Она способствует лучшему пищеварению, увлажняет слизистую оболочку желудка и не вызывает раздражения, как кипяток, или замедления пищеварения, как холодная вода.
Кипяток может травмировать слизистую оболочку желудка и пищевода, вызывая их раздражение, а также усугублять хронические заболевания ЖКТ. Для защиты здоровья рекомендуется пить воду, остывшую до комфортной температуры.
Зимой организм нуждается в согревании, и холодные напитки могут нагрузить его, замедляя обмен веществ и нарушая нормальную работу пищеварительной системы. Кроме того, холодные напитки могут вызывать спазмы в желудке.
Ледяная вода в жаркую погоду может вызывать спазмы в желудке, а также замедлять пищеварение, что делает этот напиток не лучшим выбором для организма, нуждающегося в поддержании нормальной температуры.
В холодное время года лучше пить теплые напитки, такие как чай с лимоном и медом, имбирный чай, молоко с корицей или горячий сбитень. Эти напитки помогают согреться, поддерживают иммунитет и не перегружают организм.
Температура напитков действительно важна для общего самочувствия. При выборе напитка для себя всегда стоит учитывать его температуру, чтобы не навредить организму. Теплая вода остается лучшим выбором, особенно в холодное время года, когда организму требуется поддержка для нормального функционирования.
