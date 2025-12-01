Недостаток света и тяжёлая еда бьют по гормонам: зимой щитовидная работает в аварийном режиме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

С наступлением холодов организм испытывает серьёзную нагрузку, а одна из систем, которая особенно остро реагирует на зимний период, — щитовидная железа. В это время она отвечает не только за обмен веществ, но и помогает телу сохранять тепло, адаптироваться к короткому световому дню и справляться с повышенной нагрузкой.

Щитовидная железа

Именно поэтому поддержка эндокринной системы требует особого подхода. Об этом эксклюзивно для "СЭ" рассказала эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова.

Почему зимой щитовидная железа нуждается в особой поддержке

Щитовидная железа — орган, который непосредственно реагирует на изменения внешней среды. Зимой её работа усложняется из-за сочетания факторов, которые влияют на выработку гормонов, обмен веществ и энергетический баланс. Один из них — сокращение светового дня. Солнце является естественным источником витамина D, и его дефицит в осенне-зимний период увеличивает риск дисфункций щитовидной железы.

Не менее значимым фактором становится холод. Низкие температуры заставляют организм расходовать больше энергии для поддержания тепла, а это напрямую влияет на необходимость активного производства тироксина — гормона, участвующего в регулировании метаболизма. Когда тело вынуждено компенсировать теплопотери, давление на эндокринную систему возрастает.

Дополнительную нагрузку создаёт и зимний рацион. В этот период в меню часто появляется более тяжёлая пища с высоким содержанием жиров и быстрых углеводов. Она повышает уровень холестерина и глюкозы в крови, приводя к набору веса, ухудшению чувствительности к гормонам и дополнительному напряжению для щитовидной железы.

Основные факторы, влияющие на щитовидную железу зимой

Чтобы понимать, как обеспечить её поддержку, важно учитывать ключевые причины зимних нарушений.

  • Сокращение светового дня снижает уровень витамина D, повышая вероятность развития нарушений гормонального баланса.
  • Холод требует дополнительной энергии, что усиливает потребность в тироксине.
  • Тяжёлая зимняя пища ухудшает обмен веществ и увеличивает нагрузку на эндокринную систему.

Каждый из этих факторов действует постепенно, но в совокупности способен существенно повлиять на здоровье, особенно если организм уже склонен к дефициту витаминов или гормональным сбоям.

Рекомендации для поддержки щитовидной железы

Эксперт подчёркивает, что помочь эндокринной системе в зимний период можно с помощью простых и последовательных шагов. Они направлены на снижение нагрузки, компенсацию дефицитов и улучшение общего состояния организма.

Витамин D

Зимой его уровень резко падает, и дополнительный приём становится необходимостью. Профилактическая дозировка составляет 1000-2000 МЕ в сутки, но оптимальный вариант лучше определить после обследования. Достаточное количество витамина D поддерживает иммунитет, гормональный баланс и здоровье костной ткани.

Йод и селен

Эти микроэлементы — строительный материал для гормонов щитовидной железы. Богатые ими продукты включают рыбу, морепродукты, яйца, бразильские орехи, ламинарии и морскую соль. Их систематическое употребление помогает поддерживать синтез тиреоидных гормонов.

Управление стрессом

Хроническое напряжение может ухудшать работу эндокринной системы. Эффективными методами снижения стресса становятся медитация, дыхательные практики, йога, прогулки и ароматерапия.

Физическая активность

Регулярные занятия спортом улучшают кровоснабжение, стимулируют обмен веществ и помогают контролировать вес. Наиболее полезными считаются кардионагрузки и упражнения на растяжку. Достаточно 30 минут три раза в неделю, чтобы добиться ощутимого эффекта.

Питание

Зимой рацион должен включать белок, клетчатку, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Тёплые напитки, такие как чай с лимоном, имбирём и мёдом, помогают поддерживать иммунитет и улучшать пищеварение. Важно контролировать уровень железа, особенно у женщин, чтобы избежать дефицита.

Когда стоит обратиться к врачу

Некоторые симптомы могут указывать на снижение функции щитовидной железы. Важно вовремя обратить на них внимание.

  • Постоянная слабость и ощущение усталости.
  • Повышенная чувствительность к холоду.
  • Непредсказуемые колебания веса.
  • Проблемы с концентрацией, памятью и зрением.
  • Сухость кожи и ломкость волос.

"Эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах с функцией щитовидной железы и требовать немедленного обследования", — сказала доктор.

Сравнение: поддержка щитовидной железы летом и зимой

  1. Летом уровень витамина D выше, зимой — требуется добавка.

  2. Теплая погода снижает энергозатраты, холод увеличивает потребность в тироксине.

  3. В тёплый период рацион легче, зимой — калорийнее и тяжелее.

  4. Зимой чаще фиксируется набор веса, летом — более стабильный обмен веществ.

  5. Зимой выше риск гормональных сбоев из-за сочетания дефицитов и холодового стресса.

Плюсы и минусы зимней нагрузки на щитовидную железу

Зима — период, когда щитовидная железа получает стимул к работе, что может усиливать обмен веществ. Однако при дефицитах витаминов или хроническом стрессе этот стимул превращается в нагрузку. В плюсы можно отнести улучшение метаболической активности при правильной поддержке. К минусам — риски сбоев у людей со скрытыми или диагностированными эндокринными нарушениями.

Советы по поддержке щитовидной железы зимой

Питание

  • Увеличьте количество рыбы и морепродуктов.
  • Добавляйте продукты с селеном и йодом.
  • Следите за уровнем железа.
  • Снижайте количество тяжёлых и жирных блюд.

Образ жизни

  • Проводите больше времени на дневном свете.
  • Занимайтесь спортом 2-3 раза в неделю.
  • Используйте техники расслабления.
  • Поддерживайте стабильный режим сна.

Дополнительно

  • Обследуйте уровень витамина D.
  • Консультируйтесь с врачом при появлении симптомов.
  • Поддерживайте иммунитет тёплыми напитками и натуральными продуктами.

Популярные вопросы о поддержке щитовидной железы зимой

1. Нужно ли принимать витамин D всем без исключения?
Нет, но большинству людей в осенне-зимний период его действительно не хватает.

2. Может ли неправильное питание усугублять проблемы со щитовидной железой?
Да, избыток сахара и жиров повышает нагрузку на эндокринную систему.

3. Как быстро можно заметить улучшение после корректировки питания и образа жизни?
Обычно первые изменения появляются в течение 3-6 недель.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
