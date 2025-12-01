Недостаток света и тяжёлая еда бьют по гормонам: зимой щитовидная работает в аварийном режиме

Тяжёлая пища повышает нагрузку на щитовидную железу зимой — эндокринолог Самойлова

С наступлением холодов организм испытывает серьёзную нагрузку, а одна из систем, которая особенно остро реагирует на зимний период, — щитовидная железа. В это время она отвечает не только за обмен веществ, но и помогает телу сохранять тепло, адаптироваться к короткому световому дню и справляться с повышенной нагрузкой.

Именно поэтому поддержка эндокринной системы требует особого подхода. Об этом эксклюзивно для "СЭ" рассказала эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова.

Почему зимой щитовидная железа нуждается в особой поддержке

Щитовидная железа — орган, который непосредственно реагирует на изменения внешней среды. Зимой её работа усложняется из-за сочетания факторов, которые влияют на выработку гормонов, обмен веществ и энергетический баланс. Один из них — сокращение светового дня. Солнце является естественным источником витамина D, и его дефицит в осенне-зимний период увеличивает риск дисфункций щитовидной железы.

Не менее значимым фактором становится холод. Низкие температуры заставляют организм расходовать больше энергии для поддержания тепла, а это напрямую влияет на необходимость активного производства тироксина — гормона, участвующего в регулировании метаболизма. Когда тело вынуждено компенсировать теплопотери, давление на эндокринную систему возрастает.

Дополнительную нагрузку создаёт и зимний рацион. В этот период в меню часто появляется более тяжёлая пища с высоким содержанием жиров и быстрых углеводов. Она повышает уровень холестерина и глюкозы в крови, приводя к набору веса, ухудшению чувствительности к гормонам и дополнительному напряжению для щитовидной железы.

Основные факторы, влияющие на щитовидную железу зимой

Чтобы понимать, как обеспечить её поддержку, важно учитывать ключевые причины зимних нарушений.

Сокращение светового дня снижает уровень витамина D, повышая вероятность развития нарушений гормонального баланса.

Холод требует дополнительной энергии, что усиливает потребность в тироксине.

Тяжёлая зимняя пища ухудшает обмен веществ и увеличивает нагрузку на эндокринную систему.

Каждый из этих факторов действует постепенно, но в совокупности способен существенно повлиять на здоровье, особенно если организм уже склонен к дефициту витаминов или гормональным сбоям.

Рекомендации для поддержки щитовидной железы

Эксперт подчёркивает, что помочь эндокринной системе в зимний период можно с помощью простых и последовательных шагов. Они направлены на снижение нагрузки, компенсацию дефицитов и улучшение общего состояния организма.

Витамин D

Зимой его уровень резко падает, и дополнительный приём становится необходимостью. Профилактическая дозировка составляет 1000-2000 МЕ в сутки, но оптимальный вариант лучше определить после обследования. Достаточное количество витамина D поддерживает иммунитет, гормональный баланс и здоровье костной ткани.

Йод и селен

Эти микроэлементы — строительный материал для гормонов щитовидной железы. Богатые ими продукты включают рыбу, морепродукты, яйца, бразильские орехи, ламинарии и морскую соль. Их систематическое употребление помогает поддерживать синтез тиреоидных гормонов.

Управление стрессом

Хроническое напряжение может ухудшать работу эндокринной системы. Эффективными методами снижения стресса становятся медитация, дыхательные практики, йога, прогулки и ароматерапия.

Физическая активность

Регулярные занятия спортом улучшают кровоснабжение, стимулируют обмен веществ и помогают контролировать вес. Наиболее полезными считаются кардионагрузки и упражнения на растяжку. Достаточно 30 минут три раза в неделю, чтобы добиться ощутимого эффекта.

Питание

Зимой рацион должен включать белок, клетчатку, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Тёплые напитки, такие как чай с лимоном, имбирём и мёдом, помогают поддерживать иммунитет и улучшать пищеварение. Важно контролировать уровень железа, особенно у женщин, чтобы избежать дефицита.

Когда стоит обратиться к врачу

Некоторые симптомы могут указывать на снижение функции щитовидной железы. Важно вовремя обратить на них внимание.

Постоянная слабость и ощущение усталости.

Повышенная чувствительность к холоду.

Непредсказуемые колебания веса.

Проблемы с концентрацией, памятью и зрением.

Сухость кожи и ломкость волос.

"Эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах с функцией щитовидной железы и требовать немедленного обследования", — сказала доктор.

Сравнение: поддержка щитовидной железы летом и зимой

Летом уровень витамина D выше, зимой — требуется добавка. Теплая погода снижает энергозатраты, холод увеличивает потребность в тироксине. В тёплый период рацион легче, зимой — калорийнее и тяжелее. Зимой чаще фиксируется набор веса, летом — более стабильный обмен веществ. Зимой выше риск гормональных сбоев из-за сочетания дефицитов и холодового стресса.

Плюсы и минусы зимней нагрузки на щитовидную железу

Зима — период, когда щитовидная железа получает стимул к работе, что может усиливать обмен веществ. Однако при дефицитах витаминов или хроническом стрессе этот стимул превращается в нагрузку. В плюсы можно отнести улучшение метаболической активности при правильной поддержке. К минусам — риски сбоев у людей со скрытыми или диагностированными эндокринными нарушениями.

Советы по поддержке щитовидной железы зимой

Питание

Увеличьте количество рыбы и морепродуктов.

Добавляйте продукты с селеном и йодом.

Следите за уровнем железа.

Снижайте количество тяжёлых и жирных блюд.

Образ жизни

Проводите больше времени на дневном свете.

Занимайтесь спортом 2-3 раза в неделю.

Используйте техники расслабления.

Поддерживайте стабильный режим сна.

Дополнительно

Обследуйте уровень витамина D.

Консультируйтесь с врачом при появлении симптомов.

Поддерживайте иммунитет тёплыми напитками и натуральными продуктами.

Популярные вопросы о поддержке щитовидной железы зимой

1. Нужно ли принимать витамин D всем без исключения?

Нет, но большинству людей в осенне-зимний период его действительно не хватает.

2. Может ли неправильное питание усугублять проблемы со щитовидной железой?

Да, избыток сахара и жиров повышает нагрузку на эндокринную систему.

3. Как быстро можно заметить улучшение после корректировки питания и образа жизни?

Обычно первые изменения появляются в течение 3-6 недель.