Без рецепта, но не без последствий: почему парацетамол связывают с разрушением сперматозоидов

Парацетамол признан фактором риска для сперматозоидов — Daily Mail
8:31
Здоровье

Проблемы мужской фертильности давно стали темой международных исследований, но новые данные о влиянии популярных лекарств вызывают ещё больший интерес. Ученые обращают внимание на парацетамол — одно из самых распространённых обезболивающих, которое может оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему мужчин. Согласно материалам британских СМИ, препарат способен разрушать сперматозоиды и ухудшать параметры семенной жидкости. Внимание к теме выросло на фоне тревожных прогнозов, связанных со снижением уровня мужской фертильности. Об этом сообщает Daily Mail.

Таблетки в руке
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки в руке

Почему парацетамол рассматривают как потенциальный фактор риска

Парацетамол десятилетиями считался относительно безопасным препаратом, который применяют от боли и температуры. Однако новые исследования заставляют учёных взглянуть на него по-другому. Речь идёт о возможном кумулятивном эффекте: при длительном применении вещества активные компоненты могут накапливаться в организме, создавая токсическую нагрузку. На фоне таких наблюдений специалисты начали изучать, как медикамент влияет на клетки спермы и процессы, связанные с их созреванием.

Предварительные выводы исследователей говорят о том, что парацетамол способен снижать число активных сперматозоидов и ухудшать их морфологию. Это создаёт дополнительные риски для мужчин, особенно если препарат используется регулярно и без необходимости. Влияние анальгетиков на эндокринную систему и качество спермы стало одним из направлений, которые активно изучаются в последние годы. Важно подчеркнуть: речь не идёт об отказе от препарата, но требуются дополнительные данные и осторожность при длительном применении.

Ученые подчёркивают, что снижение качества спермы — многофакторный процесс. Экология, образ жизни, питание, хронический стресс и отсутствие физической активности тоже вносят вклад. Однако если распространённые лекарства могут усугублять тенденцию, это требует широкого обсуждения и пересмотра подходов к длительному самолечению.

Что говорят данные о снижении уровня сперматозоидов за последние десятилетия

Падение показателей мужской фертильности отмечается давно, но темпы снижения стали особенно заметны в последние годы. Исследования, проведённые до 2000 года, демонстрировали спад примерно на 1% ежегодно. Сейчас, по словам специалистов, скорость ухудшения увеличилась вдвое. Это вызывает серьёзные опасения среди репродуктологов и врачей, занимающихся мужским здоровьем.

Ситуация особенно заметна среди молодого поколения. В Великобритании врачи фиксируют, что проблемы с фертильностью среди молодых мужчин возникают втрое чаще, чем среди людей старшего возраста. Исследователи связывают это не только с воздействием окружающей среды, но и с изменением поведенческих привычек: малоподвижным образом жизни, нарушением сна, обилием стрессовых факторов, а также частым применением лекарств, которые ранее считались полностью безопасными.

Если тенденция сохранится, к 2045 году количество сперматозоидов может приблизиться к нулю — это прогноз, который вызывает активные дискуссии в научном сообществе. Такой сценарий создаст масштабный репродуктивный вызов, затронув миллионы семей. Врачи считают, что в этом случае количество обращений к вспомогательным репродуктивным технологиям, таким как ЭКО, будет расти стремительными темпами.

Влияние парацетамола на организм: что известно сегодня

Специалисты отмечают несколько направлений возможного негативного влияния парацетамола. Прежде всего речь идёт о нарушении гормонального баланса. Препарат потенциально может влиять на регуляцию тестостерона, который играет ключевую роль в формировании качественных сперматозоидов. На фоне длительного приёма возможны нарушения механизмов, отвечающих за созревание мужских половых клеток.

Ещё один аспект — воздействие на клеточную структуру. Предварительные наблюдения показывают, что парацетамол способен нарушать стабильность митохондрий, а именно они обеспечивают подвижность сперматозоидов. Если они работают хуже, это снижает вероятность успешного оплодотворения.

Учёные подчёркивают, что требуются дополнительные исследования с участием больших выборок. Однако уже сейчас многие эксперты рекомендуют использовать парацетамол только при необходимости, избегая длительного безрецептурного приёма.

Сравнение влияния парацетамола и других обезболивающих на мужскую фертильность

Вопрос о том, все ли обезболивающие одинаково опасны, закономерен. Для понимания ситуации полезно сравнить основные препараты, которые мужчины применяют чаще всего.

  1. Парацетамол — способен влиять на клетки спермы при длительном использовании, имеет потенциальный кумулятивный эффект и воздействует на эндокринную систему.

  2. Ибупрофен — исследования показывают, что при чрезмерном применении может вызывать изменение гормонального баланса, но данные разрозненные.

  3. Аспирин — чаще влияет на систему кровообращения, чем на репродуктивную систему, но может косвенно снижать качество спермы у некоторых мужчин при систематическом приёме.

Сравнение показывает, что парацетамол вызывает наибольший интерес исследователей, так как его применяют чаще и в больших объёмах, что повышает вероятность накопительного эффекта.

Плюсы и минусы применения парацетамола в контексте репродуктивного здоровья

Чтобы лучше понимать риски, важно учитывать обе стороны вопроса. Ниже представлен обобщённый перечень преимуществ и ограничений препарата.

Плюсы:

  • эффективен при боли и высокой температуре;
  • доступен без рецепта;
  • хорошо переносится большинством пациентов;
  • редко вызывает серьёзные побочные реакции при кратком применении.

Минусы:

  • при длительном использовании может накапливаться в организме;
  • возможное ухудшение качества сперматозоидов;
  • влияние на гормональный баланс;
  • риск токсичности при превышении дозировки.

Такое соотношение подчёркивает: препарат остаётся полезным, но требует аккуратного применения.

Советы мужчинам, которые заботятся о репродуктивном здоровье

Эксперты рекомендуют несколько шагов, которые помогут снизить риски и сохранить качество спермы на высоком уровне.

Первое — минимизировать бесконтрольный приём обезболивающих. Парацетамол следует принимать только при необходимости, избегая длительных курсов.
Второе — поддерживать образ жизни, который способствует нормальной работе репродуктивной системы: регулярная физическая активность, полноценный сон и достаточное количество антиоксидантов в рационе.

Третий совет — отказаться от вредных привычек. Курение и употребление алкоголя напрямую связаны с ухудшением подвижности сперматозоидов. Четвёртое — избегать перегрева. Частые посещения сауны и использование плотной одежды в зоне таза негативно сказываются на репродуктивной функции.

При наличии подозрений на снижение фертильности мужчинам рекомендуется пройти обследование: спермограмму, гормональный профиль и консультацию специалиста. Это позволит оценить индивидуальные риски и скорректировать лечение.

Популярные вопросы о влиянии парацетамола на сперму

  1. Можно ли полностью отказаться от парацетамола?
    Препарат остаётся эффективным и безопасным при кратковременном использовании. Отказ не требуется, важно избегать длительного приёма.

  2. Можно ли заменить парацетамол другими средствами?
    Возможна замена на другие обезболивающие, но подбор препарата должен проводить врач.

  3. Все ли мужчины подвержены риску?
    Риски повышаются при регулярном и бесконтрольном применении препарата, особенно на фоне других негативных факторов.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
