Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покупателям стоит закладывать расходы на юриста и нотариуса — юрист Арифулин
Роза Хутор официально открыл зимний сезон
Гражданам нужно оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 — экономист Балынин
Бузова заявила, что не хочет быть в отношениях мамкой
Лишняя жидкость в банке указывает на низкое качество икры по Быстрову
В Москве вручили международную премию Best Business Awards
Синицы зимой расклевывают череп сородичей ради выживания – орнитолог Мишин
В Колонном зале Дома Союзов пройдет юбилейная новогодняя ёлка
Здоровое питание после 50 лет улучшает работу сердца у взрослых — диетологи

Правило 1800 калорий открывает глаза: тело после 40 требует новых подходов к еде и тренировкам

Замедление обмена веществ после 40 лет связано с потерей мышц — диетологи
7:27
Здоровье

Многие замечают, что после сорока организм начинает вести себя иначе: привычное питание приводит к набору веса, а талия становится более уязвимой зоной. Это вызывает ощущение, будто метаболизм внезапно "замедлили", хотя рацион не менялся.

Женщина в белом в лесу
Фото: unsplash.com by Max Lakutin lktnm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в белом в лесу

Но у этого явления есть объяснение — энергетические потребности тела действительно перестраиваются, и на основе простого расчёта можно определить, как адаптировать свой режим. Об этом рассказывают эксперты по питанию и возрастной физиологии.

Почему после 40 лет меняется энергетический баланс

Сорокалетний рубеж — это начало периода, когда обмен веществ естественным образом замедляется. Наиболее ощутимо это отражается на женщинах, но аналогичные изменения происходят и у мужчин. Одной из главных причин становится постепенная потеря мышечной массы — процесс, известный как саркопения. Мышцы работают как "двигатель", который потребляет калории даже в покое. Когда их становится меньше, организм начинает тратить меньше энергии.

Второй фактор — гормональные изменения. У женщин перименопауза влияет на распределение жира и способствует его накоплению в области талии. В сочетании с менее активным образом жизни это усиливает формирование абдоминального жира.

Именно из-за этих процессов человек сталкивается с парадоксом: питание остаётся прежним, а вес растёт. На самом деле причина не в калориях как таковых, а в изменении базового уровня метаболических затрат, пишет my-personaltrainer.it.

"Правило 1800 калорий" и почему оно важно

Чтобы ориентироваться в новых потребностях организма, часто используют ориентир — примерно 1800 ккал в сутки для женщин старше 40 лет, ведущих малоподвижный образ жизни. Этот показатель помогает осознать, что до сорока годов тело действительно расходовало больше энергии, и именно поэтому привычное питание не вызывало набор веса.

Если же человек остаётся активным и тренируется не менее трёх раз в неделю, потребность повышается до 2000-2200 ккал. Это означает, что питание можно адаптировать не за счёт строгого уменьшения объёма еды, а через изменение состава рациона и уровня активности.

Превышение этих значений при низкой подвижности приводит к постепенному увеличению массы тела, но сама цифра не является приговором. Она лишь помогает понять: теперь важно не ограничивать себя, а активнее работать со своими метаболическими ресурсами.

Настоящая цель — не урезать калории, а увеличить расход энергии

Люди часто реагируют на замедление метаболизма желанием "есть меньше". Но стратегия постоянного ограничения калорий лишь усиливает проблему: тело адаптируется, замедляет обмен веществ ещё сильнее и начинает экономить энергию. Такой подход не решает, а усугубляет ситуацию.

Главная задача — увеличить работу метаболического "двигателя". Другими словами, укрепить мышечную массу. Чем больше мышц, тем выше базальные энергозатраты, а значит, тем больше объём пищи, который организм может переработать без набора веса. Поэтому идеальным решением становится не жизнь на 1800 калориях, а создание условий, при которых тело само начинает расходовать больше.

Два ключевых направления: силовые тренировки и белок

1. Силовые тренировки как основа метаболической активности

Силовые упражнения — главный инструмент повышения энергозатрат. Они стимулируют рост мышечной ткани, заставляют организм расходовать калории круглосуточно и восстанавливают утраченную с возрастом силу. Даже умеренная работа с эспандерами или собственным весом даёт мощный эффект.

К базовым упражнениям относятся приседания, выпады, отжимания, тяги, подъемы корпуса и другие движения, задействующие большие мышечные группы. Достаточно 2-3 тренировок в неделю, чтобы заметить изменения в составе тела и самочувствии.

2. Белок — строительный материал для мышц

Чтобы мышцы росли и восстанавливались, им необходим качественный белок. Он поддерживает синтез мышечных волокон, снижает чувство голода и помогает регулировать аппетит. Важно распределять белок равномерно: завтрак, обед и ужин должны включать его источники.

Подходящие варианты — яйца, греческий йогурт, рыба, курица, бобовые, творог, нежирные сыры. Такой подход помогает телу не только поддерживать массу мышц, но и улучшать контроль уровня сахара, увеличивать энергию и восстанавливать метаболическую гибкость.

Сравнение: постоянное ограничение калорий vs. работа с метаболизмом

  1. Ограничения снижают уровень энергии, силовые тренировки увеличивают его.

  2. Диеты уменьшают мышечную массу, белок поддерживает её.

  3. Сокращение калорий замедляет метаболизм, тренировки ускоряют его.

  4. Диеты дают краткосрочный результат, увеличение мышечной массы — долговременный.

  5. Жёсткие ограничения создают стресс, комплексный подход улучшает самочувствие.

Плюсы и минусы подходов к снижению веса после 40

Преимущество перераспределения питания и увеличения активности заключается в устойчивом результате и улучшении качества жизни. Повышается уровень энергии, нормализуется сон, улучшается работа пищеварения. Силовые тренировки способствуют укреплению костей, улучшают гормональный фон и снижают риск хронических воспалений.

Минусы есть только у методов быстрого похудения — они приводят к истощению, замедлению метаболизма и обратному набору веса.

Советы по корректировке энергии после 40 лет

Тренировки

  • Выполняйте силовые упражнения 2-3 раза в неделю.
  • Добавляйте умеренное кардио для улучшения выносливости.
  • Следите за техникой и прогрессией нагрузки.

Питание

  • Распределяйте белок равномерно в течение дня.
  • Добавляйте в рацион сложные углеводы и полезные жиры.
  • Уменьшайте количество сахара и обработанных продуктов.
  • Пейте достаточно воды.

Образ жизни

  • Больше двигайтесь в течение дня.
  • Контролируйте уровень стресса.
  • Уделяйте внимание качественному сну.

Популярные вопросы о новых энергетических потребностях после 40

1. Можно ли ускорить метаболизм только диетой?
Нет, устойчивый эффект возможен лишь при сочетании питания и силовых тренировок.

2. Сколько белка нужно в день?
Средний ориентир — включать белок в каждый приём пищи.

3. Обязательно ли заниматься силовыми нагрузками?
Да, это единственный способ поддерживать мышечную массу и повышать расход энергии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Красота и стиль
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Раиса Горбачева разъезжала на ГАЗ-14 и ЗиЛ-41045 — начальник охраны Кузовлев Сергей Милешкин Женщины XVIII века регулярно сталкивались с домогательствами — историк Андреа Рицци Игорь Буккер Космологическая постоянная признана ошибкой после открытия Хаббла Александр Рощин
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Последние материалы
Алкоголь не лечит простуду и ухудшает состояние — терапевт Чернышова
Лерчек рассказала, что её дети с нетерпением ждут братика или сестрёнку
Одежду, не надетую больше года, лучше убрать из шкафа — 7days
Зимой алоэ нуждается в поливе не чаще одного раза в месяц — Malatec
Утеплённый чехол способен ухудшить работу аккумулятора зимой — автоэксперты
В Театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля Розовое платье
В строительной отрасли популярны услуги именно этих работников — эксперты
На дне Иссык-Куля обнаружены стены и постройки средневекового города — Earth
Лоза считает несправедливой историю с квартирой Ларисы Долиной
Крепить елку к стене рекомендуют специалисты для защиты животных — Известия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.