Родинка меняет маску: ранние изменения кожи подают сигналы, которые опасно игнорировать

Описаны ранние сигналы опасных изменений родинок — эксперт Орлова

Опасные изменения кожи редко появляются внезапно — чаще всего организм подаёт сигналы заранее, но люди либо не замечают их, либо списывают на мелочи. Родинки, которые с детства воспринимаются как естественная часть внешности, могут годами выглядеть спокойно, а затем резко поменяться. Именно раннее выявление таких изменений способно предотвратить развитие меланомы — одной из самых агрессивных форм рака кожи. Об этом "Газете.RU" рассказала кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Екатерина Орлова.

Девушка смотрится в зеркало и проверяет родинки

Почему опасные родинки нужно выявлять на ранних стадиях

Несмотря на обилие информации о меланоме, многие по-прежнему относятся к родинкам без должного внимания. Визуальная стабильность создаёт иллюзию безопасности: если невус не беспокоит, его считают нормой. Однако изменение в структуре родинки может происходить на клеточном уровне задолго до того, как человек замечает внешние признаки. Именно поэтому эксперты подчеркивают необходимость регулярного самоосмотра кожи.

Меланома относится к опухолям, способным быстро давать метастазы, но при раннем обращении прогноз в большинстве случаев благоприятный. Степень выживаемости практически всегда связана с толщиной опухоли и временем диагностики. Чем раньше человек обращает внимание на подозрительные симптомы, тем выше шанс на успешное лечение. Если же изменение остаётся незамеченным, новообразование может агрессивно прогрессировать, затрагивая близлежащие ткани и лимфатические узлы.

"Родинки есть почти у всех, и чаще всего они безвредны. Но некоторые могут переродиться в меланому — одну из наиболее агрессивных форм рака кожи", — рассказала Екатерина Орлова.

Эксперты объясняют, что ранняя диагностика не требует специального оборудования — достаточно знать признаки, на которые стоит обращать внимание. При необходимости врач использует дерматоскопию, позволяющую оценить структуру невуса под увеличением и определить необходимость дальнейших исследований.

Правило ABCDE: как работает базовый алгоритм самооценки родинок

Одним из самых распространённых и удобных методов визуальной оценки состояния невусов является правило ABCDE. Этот подход принят в международной дерматологической практике благодаря своей простоте и эффективности. Он помогает даже человеку без медицинского образования быстро определить, выглядит ли родинка подозрительно.

Первый элемент — асимметрия. Безопасные невусы обычно имеют ровную симметричную форму. Если половины заметно отличаются или очертание становится неправильным, стоит насторожиться. Второй параметр — границы: у доброкачественных родинок они чёткие и ровные, в то время как появление размытых или зубчатых краёв может указывать на риск перерождения.

Третий критерий — цвет. Равномерная окраска естественна для стабильных родинок. Появление сразу нескольких оттенков, наличие светлых или тёмных включений, участков красного или синего цвета — это сигнал обратиться к врачу. Далее оценивается диаметр. Родинки больше 6 мм нуждаются в внимании, хотя это не исключает вероятность развития меланомы на меньших участках кожи. Последний элемент — эволюция, или любое изменение невуса. Рост, изменение структуры, новые ощущения, воспаление вокруг родинки — всё это важные признаки.

Правило ABCDE удобно тем, что его легко адаптировать к ежемесячному самоосмотру. Регулярная проверка помогает зафиксировать изменения, которые в противном случае могли бы быть пропущены.

Дополнительные симптомы, указывающие на возможную опасность

Помимо стандартного набора критериев, есть ряд симптомов, которые могут сопровождать опасные процессы в тканях. К ним относятся зуд, жжение, болезненность или ощущение, будто родинка мешает под одеждой. Нередко появляются корочки или шелушение, а кожа вокруг невуса становится красной или воспалённой. Если родинка начинает кровоточить, это всегда повод для незамедлительной консультации с врачом.

Эксперты отмечают, что быстрое изменение размеров родинки требует особого внимания. Новые пятна рядом с существующим невусом тоже могут говорить о патологическом процессе. Родители должны обращать внимание на такие признаки у детей, так как детская кожа чувствительна и склонна к активным реакциям на солнце.

Особую роль играет общее состояние кожи. Если она часто подвергается ультрафиолетовому воздействию, риск перерождения родинок повышается. Повторяющиеся солнечные ожоги в прошлом, особенно тяжёлые, также считаются фактором риска.

Кому стоит уделять больше внимания состоянию кожи

Некоторые группы людей требуют более тщательного контроля кожных изменений. В первую очередь это люди со светлой кожей, светлыми или рыжими волосами, которые легко обгорают на солнце. Солнечное ультрафиолетовое излучение является ключевым фактором риска развития меланомы, поэтому тем, кто много находится на открытом солнце, необходимо соблюдать меры защиты.

В зоне риска также находятся люди с большим количеством невусов — более 50. Такие родинки особенно уязвимы, если располагаются в местах трения: на пальцах, в кожных складках, под ремнём или бретельками. Постоянная микротравматизация может вызывать изменения, на которые стоит обращать внимание. Наследственность — ещё один значимый фактор. Если у близких родственников диагностировали меланому, вероятность заболевания повышается.

Эксперты напоминают, что даже при наличии факторов риска человек может долгие годы не сталкиваться с опасными изменениями, если регулярно наблюдает состояние кожи. Календари самоосмотра, напоминания и фиксация изображений родинок помогают отслеживать динамику.

Сравнение: дерматоскопия и обычный визуальный осмотр

Чтобы лучше понимать, что даёт профессиональная диагностика, полезно сравнить её с домашним осмотром.

Обычный визуальный осмотр доступен каждому и позволяет быстро реагировать на заметные изменения. Он не требует инструментов, но зависим от опыта человека и может пропустить ранние этапы трансформации. Дерматоскопия проводится врачом с использованием аппарата, увеличивающего изображение в 10-20 раз. Метод позволяет увидеть структуру невуса, сосудистый рисунок, глубинные элементы и изменения, невидимые невооружённым глазом.

Разница между двумя подходами заключается в глубине анализа и точности выявления нарушения структуры родинки. Самоосмотр полезен как базовая мера, но дерматоскопия необходима для подтверждения подозрений.

Плюсы и минусы различных методов контроля родинок

Соблюдение регулярного мониторинга состояния кожи — важная часть профилактики. Ниже представлены преимущества и ограничения основных методов.

Плюсы самоосмотра:

подходит для регулярной проверки;

помогает фиксировать изменения на ранней стадии;

не требует оборудования;

повышает внимательность к собственному здоровью.

Минусы самоосмотра:

высок риск пропустить малозаметные изменения;

отсутствие объективного увеличения;

сложность оценки труднодоступных зон;

субъективность восприятия.

Плюсы дерматоскопии:

точное увеличение в 10-20 раз;

возможность увидеть микроизменения;

объективность оценки;

возможность сразу решить вопрос о биопсии.

Минусы дерматоскопии:

проводится только врачом;

требует записи и времени;

не заменяет биопсию при сомнениях;

может быть недоступна в небольших клиниках.

Такая сравнительная оценка помогает понять, как правильно сочетать самостоятельный контроль с профессиональной диагностикой.

Советы по безопасному уходу за родинками и профилактике меланомы

Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать несколько практичных рекомендаций. Первое — избегать чрезмерного солнца. Даже летом стоит пользоваться солнцезащитным кремом, выбирать одежду с длинными рукавами и головные уборы. Второе — не травмировать родинки: не тереть их жёсткой мочалкой, аккуратно обращаться с бритвой и избегать повторяющегося давления одежды.

Третий совет — проводить ежемесячный самоосмотр. Лучше выбирать постоянную дату, осматривать тело при хорошем освещении и фиксировать изменения. При появлении зуда, боли или крови необходимо обратиться к врачу вне зависимости от времени последнего осмотра.

Удалять родинки самостоятельно категорически нельзя. Только врач может определить необходимость вмешательства и выбрать безопасный метод. В клинике проводят дерматоскопию, а при необходимости назначают биопсию, чтобы изучить ткань под микроскопом.

Популярные вопросы об опасных родинках

Как часто нужно осматривать родинки?

Специалисты советуют проводить самоосмотр ежемесячно, а при наличии факторов риска — чаще консультироваться с дерматологом. Все большие родинки опасны?

Нет. Размер — лишь один из критериев. Опасны те невусы, которые меняются, имеют неоднородный цвет или неправильную форму. Можно ли загарать, если есть много родинок?

Желательно избегать активного солнца, пользоваться солнцезащитными средствами и минимизировать риск ожогов.