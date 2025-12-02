Зима крадёт витамины, а дети — энергию: дефицит витамина С подаёт сигналы, которые легко не заметить

Отмечены ранние признаки дефицита витамина С у детей — врач Русакова

Нехватка витамина С у детей нередко остаётся незамеченной, хотя первые сигналы организм подаёт довольно рано. Ребёнок может начать уставать быстрее обычного, терять интерес к еде, становиться вялым и менее активным, и родители часто связывают это с нагрузками или сезонной усталостью. Однако такие проявления могут быть важным маркером дефицита аскорбиновой кислоты, особенно в периоды, когда рацион беднеет свежими продуктами. Об этом рассказала врач-педиатр и неонатолог Елена Русакова.

Почему дефицит витамина С у детей возникает так часто

Проблема нехватки витамина С у детей актуальна каждый год, особенно начиная с поздней осени и до середины весны. В эти месяцы свежих овощей и фруктов на столе меньше, а многие семьи переходят на более калорийную, но менее разнообразную еду. В зимний сезон употребление витамина С снижается за счёт уменьшения доли сырых продуктов, что становится одной из основных причин дефицита.

Другая распространённая причина — привычка детей и подростков заменять нормальную еду фастфудом. Такая пища практически не содержит витаминов, а высокие температуры обработки делают блюда лишёнными значимой витаминной ценности. При этом аскорбиновая кислота — важнейший элемент поддержки иммунитета, сосудистой стенки, костной ткани и общего энергетического обмена. Если недополучать её регулярно, организм реагирует быстро, особенно в детском возрасте.

"Усталость, болезненность, слабость, быстрая утомляемость и снижение аппетита у ребенка могут указывать на недостаток витамина С", — заявила врач-педиатр и неонатолог Елена Русакова.

Отдельным фактором риска остаётся чрезмерная термообработка овощей. Витамин С разрушается при длительном нагревании, и даже полезные продукты теряют значительную часть ценности, если их варить, тушить или запекать слишком долго. В результате рацион может выглядеть полноценным внешне, но практически не содержать нужного объёма аскорбиновой кислоты.

Основные симптомы, на которые стоит обратить внимание

Недостаток витамина С проявляется по-разному, но есть несколько характерных признаков, которые родители могут заметить даже без медицинской подготовки. Снижение уровня энергии у ребёнка — один из первых сигналов. Дети становятся менее подвижными, жалуются на усталость после уроков или тренировок. Иногда меняется настроение — появляется плаксивость, сниженная концентрация, быстрая утомляемость.

Ещё один симптом — ухудшение аппетита. Это может привести к дополнительному снижению поступления витаминов, замыкая порочный круг. При выраженном дефиците появляются кожные проявления: лёгкое образование синяков, мелкие точечные кровоизлияния, сухость кожи и ухудшение регенерации мелких повреждений. У некоторых детей кровоточат дёсны — этот симптом часто списывают на проблемы с гигиеной, но он может говорить именно о нехватке витамина С.

Механизм появления таких признаков связан со снижением прочности капилляров и нарушением синтеза коллагена, зависящего от уровня аскорбиновой кислоты. Если проблему не корректировать, состояние может ухудшиться, а иммунитет — ослабнуть ещё сильнее, повышая риск сезонных инфекций.

Источники аскорбиновой кислоты: на что опираться в рационе

Когда специалисты говорят об увеличении количества витамина С, у многих возникают ассоциации только с цитрусовыми. На практике список источников куда шире, и многие доступные продукты содержат значительно больше аскорбиновой кислоты, чем, например, апельсины. Врач напомнила, что лидерами являются шиповник, сладкий перец, смородина и облепиха. Эти продукты можно давать детям в виде свежих ягод, пюре, морсов или напитков из сушёного сырья.

Зелень — ещё один мощный источник витамина С. Петрушка и укроп редко рассматриваются как полноценный элемент рациона, но при регулярном употреблении они могут заметно увеличить его витаминную насыщенность. Овощи вроде капусты, картофеля и помидоров также вносят вклад в поддержание уровня витамина С, особенно если часть из них употребляется сырыми. Фрукты и ягоды — яблоки, ананасы, смородина, цитрусовые — позволяют разнообразить меню и добавлять необходимые витамины без сильного изменения привычек питания.

Эксперты подчёркивают: главное — не количество конкретного продукта, а общая регулярность употребления свежих, минимально обработанных овощей и фруктов. Это позволяет поддерживать стабильный уровень витамина С и компенсировать сезонные колебания.

Сравнение: натуральные источники витамина С и готовые витаминные добавки

При обсуждении профилактики дефицита у родителей часто возникает вопрос — стоит ли включать аптечные добавки, или достаточно корректировки питания. Чтобы разобраться, важно сравнить два подхода.

Натуральные продукты содержат комплекс витаминов, минеральных веществ и растительных антиоксидантов. Они усваиваются мягче, дают дополнительные пищевые волокна и в целом положительно влияют на пищеварение. Однако концентрация витамина С в них зависит от сезона, свежести и способа приготовления. Витаминные добавки предлагают точную дозировку и удобство использования. Они не зависят от сезона и позволяют быстро восполнять дефицит, но не дают дополнительных пищевых компонентов, которые организм получает из натуральной еды.

Оба варианта работают, но выбор зависит от состояния ребёнка, рекомендаций врача и возможностей семьи. В большинстве случаев специалисты советуют начинать именно с рациона, а добавки использовать как поддержку.

Плюсы и минусы разных подходов к восполнению витамина С

Для удобства ниже собраны основные преимущества и ограничения натурального и аптечного способов восполнения дефицита.

Плюсы натуральных продуктов:

комплексное действие на организм;

насыщение пищевыми волокнами;

улучшение пищеварения;

постепенное и мягкое усвоение.

Минусы натуральных продуктов:

зависимость от сезонности;

потеря витаминов при нагревании;

необходимость ежедневного контроля рациона;

ограниченный срок хранения свежих продуктов.

Плюсы витаминных добавок:

точная дозировка;

простота приёма;

отсутствие зависимости от сезона;

быстрый эффект при выраженном дефиците.

Минусы витаминных добавок:

отсутствие пищевых волокон;

риск превышения дозы при неправильном использовании;

необходимость подбора с врачом;

отсутствие сопутствующих фитонутриентов.

Такое сравнение помогает родителям выбрать оптимальный формат поддержки ребёнка в зависимости от условий и рекомендаций специалиста.

Советы по профилактике дефицита витамина С у ребёнка

Чтобы поддерживать здоровый уровень аскорбиновой кислоты, важно придерживаться нескольких простых рекомендаций. Во-первых, стоит добавлять свежие овощи и фрукты в каждый приём пищи — даже небольшая порция зелени, сладкого перца или фруктов помогает держать баланс.Во-вторых, полезно сокращать количество длительной термообработки: часть продуктов лучше подавать сырыми или слегка обработанными.

Третий шаг — контроль разнообразия рациона. Чем шире набор овощей, зелени и фруктов, тем выше вероятность покрыть потребности организма. Родителям стоит учитывать вкусовые предпочтения ребёнка, но одновременно постепенно предлагать новые продукты. В сезон простуд такие меры особенно значимы, так как витамин С помогает поддерживать нормальную работу иммунитета.

Если врач диагностирует дефицит, он может рекомендовать витаминные комплексы. Важно соблюдать дозировку, особенно у маленьких детей. Добавки не заменяют полноценный рацион, а работают как временная поддержка. Комбинированный подход позволяет восстановить уровень витамина С и создать условия для нормального роста и развития.

Популярные вопросы о витамине С у детей

Как понять, что ребёнку действительно не хватает витамина С?

Признаки включают усталость, частые синяки, кровоточивость дёсен, слабость, снижение аппетита. Точный диагноз ставит врач после осмотра и анализа рациона. Можно ли полностью закрыть потребность ребёнка только за счёт питания?

В большинстве случаев — да. При разнообразном рационе с упором на свежие овощи, ягоды и фрукты дефицит возникает редко. Что лучше давать ребёнку — цитрусовые или ягоды?

Ягоды (смородина, облепиха, шиповник) часто содержат больше витамина С, чем апельсины. Но разнообразие важнее выбора одного продукта.