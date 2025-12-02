Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Число туристов в Греции осенью достигло рекордных значений — CNN
Вот как вода формирует облака и влияет на глубинные процессы на Юпитере — учёные
В октябре 2025 года количество отказов по потребительским займам достигло 76% — НБКИ
Полезные виды консервов для ежедневного меню перечислили диетологи — Verywellhealth
Мульча удерживает тепло корней в бесснежные зимы — "Наши 6 соток"
С 1 декабря запрещено ездить на летних шинах зимой
Оливковое масло снижает воспаление и укрепляет сердце — Лорен Манакер
Подняты артефакты с галеона Сан-Хосе — антрополог Кайседо Фернандес
Неправильный подбор белья усиливает складки на спине

Зима крадёт витамины, а дети — энергию: дефицит витамина С подаёт сигналы, которые легко не заметить

Отмечены ранние признаки дефицита витамина С у детей — врач Русакова
9:34
Здоровье

Нехватка витамина С у детей нередко остаётся незамеченной, хотя первые сигналы организм подаёт довольно рано. Ребёнок может начать уставать быстрее обычного, терять интерес к еде, становиться вялым и менее активным, и родители часто связывают это с нагрузками или сезонной усталостью. Однако такие проявления могут быть важным маркером дефицита аскорбиновой кислоты, особенно в периоды, когда рацион беднеет свежими продуктами. Об этом рассказала врач-педиатр и неонатолог Елена Русакова.

Компот из облепихи и апельсина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компот из облепихи и апельсина

Почему дефицит витамина С у детей возникает так часто

Проблема нехватки витамина С у детей актуальна каждый год, особенно начиная с поздней осени и до середины весны. В эти месяцы свежих овощей и фруктов на столе меньше, а многие семьи переходят на более калорийную, но менее разнообразную еду. В зимний сезон употребление витамина С снижается за счёт уменьшения доли сырых продуктов, что становится одной из основных причин дефицита.

Другая распространённая причина — привычка детей и подростков заменять нормальную еду фастфудом. Такая пища практически не содержит витаминов, а высокие температуры обработки делают блюда лишёнными значимой витаминной ценности. При этом аскорбиновая кислота — важнейший элемент поддержки иммунитета, сосудистой стенки, костной ткани и общего энергетического обмена. Если недополучать её регулярно, организм реагирует быстро, особенно в детском возрасте.

"Усталость, болезненность, слабость, быстрая утомляемость и снижение аппетита у ребенка могут указывать на недостаток витамина С", — заявила врач-педиатр и неонатолог Елена Русакова.

Отдельным фактором риска остаётся чрезмерная термообработка овощей. Витамин С разрушается при длительном нагревании, и даже полезные продукты теряют значительную часть ценности, если их варить, тушить или запекать слишком долго. В результате рацион может выглядеть полноценным внешне, но практически не содержать нужного объёма аскорбиновой кислоты.

Основные симптомы, на которые стоит обратить внимание

Недостаток витамина С проявляется по-разному, но есть несколько характерных признаков, которые родители могут заметить даже без медицинской подготовки. Снижение уровня энергии у ребёнка — один из первых сигналов. Дети становятся менее подвижными, жалуются на усталость после уроков или тренировок. Иногда меняется настроение — появляется плаксивость, сниженная концентрация, быстрая утомляемость.

Ещё один симптом — ухудшение аппетита. Это может привести к дополнительному снижению поступления витаминов, замыкая порочный круг. При выраженном дефиците появляются кожные проявления: лёгкое образование синяков, мелкие точечные кровоизлияния, сухость кожи и ухудшение регенерации мелких повреждений. У некоторых детей кровоточат дёсны — этот симптом часто списывают на проблемы с гигиеной, но он может говорить именно о нехватке витамина С.

Механизм появления таких признаков связан со снижением прочности капилляров и нарушением синтеза коллагена, зависящего от уровня аскорбиновой кислоты. Если проблему не корректировать, состояние может ухудшиться, а иммунитет — ослабнуть ещё сильнее, повышая риск сезонных инфекций.

Источники аскорбиновой кислоты: на что опираться в рационе

Когда специалисты говорят об увеличении количества витамина С, у многих возникают ассоциации только с цитрусовыми. На практике список источников куда шире, и многие доступные продукты содержат значительно больше аскорбиновой кислоты, чем, например, апельсины. Врач напомнила, что лидерами являются шиповник, сладкий перец, смородина и облепиха. Эти продукты можно давать детям в виде свежих ягод, пюре, морсов или напитков из сушёного сырья.

Зелень — ещё один мощный источник витамина С. Петрушка и укроп редко рассматриваются как полноценный элемент рациона, но при регулярном употреблении они могут заметно увеличить его витаминную насыщенность. Овощи вроде капусты, картофеля и помидоров также вносят вклад в поддержание уровня витамина С, особенно если часть из них употребляется сырыми. Фрукты и ягоды — яблоки, ананасы, смородина, цитрусовые — позволяют разнообразить меню и добавлять необходимые витамины без сильного изменения привычек питания.

Эксперты подчёркивают: главное — не количество конкретного продукта, а общая регулярность употребления свежих, минимально обработанных овощей и фруктов. Это позволяет поддерживать стабильный уровень витамина С и компенсировать сезонные колебания.

Сравнение: натуральные источники витамина С и готовые витаминные добавки

При обсуждении профилактики дефицита у родителей часто возникает вопрос — стоит ли включать аптечные добавки, или достаточно корректировки питания. Чтобы разобраться, важно сравнить два подхода.

  1. Натуральные продукты содержат комплекс витаминов, минеральных веществ и растительных антиоксидантов. Они усваиваются мягче, дают дополнительные пищевые волокна и в целом положительно влияют на пищеварение. Однако концентрация витамина С в них зависит от сезона, свежести и способа приготовления.

  2. Витаминные добавки предлагают точную дозировку и удобство использования. Они не зависят от сезона и позволяют быстро восполнять дефицит, но не дают дополнительных пищевых компонентов, которые организм получает из натуральной еды.

Оба варианта работают, но выбор зависит от состояния ребёнка, рекомендаций врача и возможностей семьи. В большинстве случаев специалисты советуют начинать именно с рациона, а добавки использовать как поддержку.

Плюсы и минусы разных подходов к восполнению витамина С

Для удобства ниже собраны основные преимущества и ограничения натурального и аптечного способов восполнения дефицита.

Плюсы натуральных продуктов:

  • комплексное действие на организм;
  • насыщение пищевыми волокнами;
  • улучшение пищеварения;
  • постепенное и мягкое усвоение.

Минусы натуральных продуктов:

  • зависимость от сезонности;
  • потеря витаминов при нагревании;
  • необходимость ежедневного контроля рациона;
  • ограниченный срок хранения свежих продуктов.

Плюсы витаминных добавок:

  • точная дозировка;
  • простота приёма;
  • отсутствие зависимости от сезона;
  • быстрый эффект при выраженном дефиците.

Минусы витаминных добавок:

  • отсутствие пищевых волокон;
  • риск превышения дозы при неправильном использовании;
  • необходимость подбора с врачом;
  • отсутствие сопутствующих фитонутриентов.

Такое сравнение помогает родителям выбрать оптимальный формат поддержки ребёнка в зависимости от условий и рекомендаций специалиста.

Советы по профилактике дефицита витамина С у ребёнка

Чтобы поддерживать здоровый уровень аскорбиновой кислоты, важно придерживаться нескольких простых рекомендаций. Во-первых, стоит добавлять свежие овощи и фрукты в каждый приём пищи — даже небольшая порция зелени, сладкого перца или фруктов помогает держать баланс.Во-вторых, полезно сокращать количество длительной термообработки: часть продуктов лучше подавать сырыми или слегка обработанными.
Третий шаг — контроль разнообразия рациона. Чем шире набор овощей, зелени и фруктов, тем выше вероятность покрыть потребности организма. Родителям стоит учитывать вкусовые предпочтения ребёнка, но одновременно постепенно предлагать новые продукты. В сезон простуд такие меры особенно значимы, так как витамин С помогает поддерживать нормальную работу иммунитета.

Если врач диагностирует дефицит, он может рекомендовать витаминные комплексы. Важно соблюдать дозировку, особенно у маленьких детей. Добавки не заменяют полноценный рацион, а работают как временная поддержка. Комбинированный подход позволяет восстановить уровень витамина С и создать условия для нормального роста и развития.

Популярные вопросы о витамине С у детей

  1. Как понять, что ребёнку действительно не хватает витамина С?
    Признаки включают усталость, частые синяки, кровоточивость дёсен, слабость, снижение аппетита. Точный диагноз ставит врач после осмотра и анализа рациона.

  2. Можно ли полностью закрыть потребность ребёнка только за счёт питания?
    В большинстве случаев — да. При разнообразном рационе с упором на свежие овощи, ягоды и фрукты дефицит возникает редко.

  3. Что лучше давать ребёнку — цитрусовые или ягоды?
    Ягоды (смородина, облепиха, шиповник) часто содержат больше витамина С, чем апельсины. Но разнообразие важнее выбора одного продукта.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Недвижимость
Газовые котлы имеют высокие выбросы диоксида углерода — JDG
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Популярное
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами

Она не прощает обид и помнит лица годами: учёные выяснили, что одна из самых умных птиц способна мстить даже спустя 17 лет.

Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Последние материалы
Подняты артефакты с галеона Сан-Хосе — антрополог Кайседо Фернандес
Морские леопарды нападают на пингвинов и других тюленей в Антарктике — биологи
Неправильный подбор белья усиливает складки на спине
Гирлянды нужно сдавать в центры приёма электронных отходов — idealista
Запашный заявил, что уехавшие артисты с позицией вызывают у него уважение
"Норникель" планирует продать золоторудное месторождение в Забайкальском крае
Порода не влияет на уровень агрессии у собак — Американская ветеринарная ассоциация
Пассажиры Air France раскритиковали скудное питание в эконом-классе
Для посола скумбрии достаточно 10 минут подготовки — "Наш уютный дом"
Учёные нашли способ "услышать" тёмные века Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.