Ночь бьёт по нервам: 3:30 на часах и никакого сна — включается механизм, который уже не остановить

Когнитивное отвлечение помогает быстрее заснуть после ночного пробуждения — HuffPost
8:22
Здоровье

Проснуться среди ночи и не суметь снова погрузиться в сон — ситуация, знакомая многим взрослым. Особенно часто это происходит в промежутке между трёмя и четырьмя часами утра, когда организм наиболее чувствителен к стрессу и перегрузке. На первый взгляд кажется, что тело готово отдыхать, но мысли начинают стремительно раскручиваться и мешают расслабиться. Об этом сообщает издание HuffPost.

Бессоница
Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессоница

Причина ночных пробуждений

Специалисты по здоровому сну объясняют: внезапное пробуждение в предрассветные часы само по себе не является патологией. В этот период цикл сна становится более поверхностным, и любые раздражители — от внутреннего напряжения до внешнего шума — могут нарушить покой. Однако главная трудность заключается не в самом моменте пробуждения, а в том, что мозг слишком легко переключается в режим активного анализа.

Многие отмечают, что именно в эти часы накатывают тревожные или навязчивые мысли. Они образуют своеобразную цепочку, которая заставляет мозг работать быстрее и мешает вернуться к спокойному состоянию. В результате человек оказывается в ловушке: чем сильнее он хочет уснуть, тем сильнее организм сопротивляется.

Эксперты подчёркивают, что привычка «застревать» в мыслях связана с перегрузкой нервной системы. Днём человек может игнорировать легкое беспокойство из-за дел, расписания, задач, общения и бытовых мелочей. Ночью же эти эмоции становятся слышнее, потому что внешние раздражители отсутствуют.

Тревога усиливается ещё и потому, что человек начинает переживать из-за самого факта бессонницы. Чем дольше он лежит, стараясь заснуть силой, тем хуже становится результат: мозг связывает кровать не с отдыхом, а с напряжением.

Когнитивное отвлечение: как мозгу дать новый фокус

Один из эффективных методов — простые умственные задачи, которые дают мозгу понятный и спокойный ориентир. Такая техника называется когнитивным отвлечением. Она помогает переключить внимание с тревожных размышлений на нейтральные процессы.

Сомнологи рекомендуют выбирать действия, которые не требуют сильной концентрации, но позволяют удерживать небольшой поток мыслей в продуктивном русле. Например, можно считать в обратном порядке, выполнять лёгкие арифметические операции или вспоминать блюда, которые человек ел в течение дня. Эти упражнения не вызывают возбуждения, но позволяют нарушить цикл навязчивых мыслей.

Техника особенно полезна для людей, склонных к внутреннему диалогу и анализу. Она помогает замедлить умственную активность, снизить уровень напряжения и вернуть организм в состояние, благоприятное для отдыха.

Медики отмечают, что подобные методы используются и в программах коррекции тревожности. Небольшие однообразные задачи дают мозгу чувство структуры и предсказуемости, что важно для расслабления.

Нужно ли вставать с постели

Если после нескольких минут таких упражнений заснуть не удаётся, специалисты советуют ненадолго покинуть спальню. Звучит парадоксально, но этот приём отлично работает: вместо того чтобы мучиться в постели, человек должен отвлечься на спокойное действие.

Многие выбирают мягкую музыку, чтение или любую ненавязчивую деятельность, не связанную с ярким светом и экраном. Это помогает снять напряжение и избежать закрепления негативной ассоциации между кроватью и волнением. Возвращаться в спальню рекомендуется тогда, когда сонливость вновь становится заметной.

Чтобы организм быстрее адаптировался, важно соблюдать ритмы: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Полезно поддерживать комфортную температуру, проветривать комнату, использовать затемняющие шторы и избегать гаджетов перед сном. Даже такие простые вещи, как удобный матрас, качественные подушки и расслабляющие ритуалы вечернего ухода (например, тёплый душ или лёгкая сыворотка с успокаивающими компонентами), создают условия для более крепкого сна.

Как внешние факторы влияют на ночные пробуждения

На сон влияет множество факторов — от образа жизни до состояния здоровья. Чаще всего специалисты выделяют следующие причины:

  1. стресс и эмоциональная перенапряжённость;
  2. нерегулярный график работы;
  3. кофеин или алкоголь перед сном;
  4. поздний приём пищи;
  5. чрезмерная освещенность спальни или шум;
  6. отсутствие полноценной физической активности.

Также нередко пробуждения возникают из-за слишком сухого воздуха в помещении, неподходящей подушки или неудобной позы, что особенно заметно в холодный сезон. Многие используют увлажнители, ароматические диффузоры и ночные маски для поддержания ощущения комфорта. Такие аксессуары не решают проблему полностью, но помогают создать более гармоничную среду для сна.

Чтобы избежать нарушений сна, важно обращать внимание на общие привычки: режим питания, количество кофе, качество вечернего отдыха. Например, тяжёлая пища, энергетики или физические нагрузки незадолго до сна могут спровоцировать кратковременные пробуждения.

Сравнение: когнитивные техники против классических методов расслабления

Когнитивное отвлечение часто сравнивают с другими методиками, использующимися для улучшения сна. Ниже — основные различия между популярными подходами:

1. Дыхательные упражнения

Дыхательные методики направлены на физическое расслабление и снижение частоты сердечных сокращений. Они помогают снять мышечное напряжение и стабилизировать ритм дыхания. Однако для многих людей дыхательные практики требуют концентрации, что может усилить тревогу.

2. Медитация и визуализация

Медитации помогают сформировать осознанное отношение к сну, но нередко требуют длительной тренировки. Человеку сложно применять их в острой ситуации, особенно если он находится в состоянии волнения.

3. Когнитивное отвлечение

Этот метод работает быстрее для тех, кто склонен к навязчивым мыслям. Умственные микрозадачи не требуют особого навыка и легко используются в любой момент.

Таким образом, когнитивное отвлечение подходит тем, кто ищет простой и действенный способ переключить внимание и восстановить спокойствие.

Советы: как быстро вернуться ко сну

  1. Оцените своё состояние — не пытайтесь уснуть силой.
  2. Сделайте лёгкое когнитивное упражнение: счёт, перечисление фактов, воспоминание деталей вчерашнего дня.
  3. Если в течение 10–15 минут сон не приходит, встаньте с постели.
  4. Займитесь спокойным делом: чтением, прослушиванием музыки, медленным растяжением.
  5. Избегайте экранов — свет смартфона или ноутбука снижает уровень мелатонина.
  6. Вернитесь в спальню, когда почувствуете сонливость.
  7. Поддерживайте комфортный микроклимат, используйте проверенные аксессуары для сна — маску, удобную подушку, увлажнитель.

Популярные вопросы о ночных пробуждениях

Почему я просыпаюсь в одно и то же время?

Чаще всего это связано с особенностями циркадных ритмов. В предутренние часы сон становится более поверхностным, поэтому мозг реагирует сильнее на раздражители.

Можно ли пить мелатонин?

Мелатонин помогает некоторым людям, но его рекомендуется принимать только после консультации врача. Самолечение может нарушить собственную выработку гормона.

Как выбрать аксессуары, улучшающие сон?

Следует обращать внимание на комфорт: дыхательные подушки, ортопедические матрасы, увлажнители воздуха, затемняющие шторы. Они создают спокойную среду, благоприятную для отдыха.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
