Сосуды стареют тише, чем кожа: главный признак, что им нужна поддержка, заметен не сразу

Сосуды теряют эластичность из-за утолщения стенок — Forbes

0:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто о сосудах мы вспоминаем только при появлении проблем, хотя именно их состояние определяет самочувствие, энергию и долголетие. Что приводит к их ослаблению, как вовремя заметить первые сигналы и что реально помогает укрепить сосуды — простым языком и с практическими советами рассказываем в этом материале. Об этом сообщает Forbes.

Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Новые кровеносные сосуды формируются из уже существующих

Почему сосуды становятся слабыми?

Сосудистая система пронизывает все тело, обеспечивая органы питанием, кислородом и унося отходы обмена веществ. Но с возрастом, из-за стресса, вредных привычек, неправильного питания или хронических болезней, сосуды теряют эластичность, становятся хрупкими, на стенках появляются бляшки и микротрещины. Постепенно это ведёт к ухудшению кровотока, скачкам давления и усталости.

Частые причины проблем с сосудами:

постоянно высокое давление — сосуды становятся жёстче;

плохой холестерин и сахар — повреждают внутренний слой сосудов;

курение и алкоголь — разрушают эндотелий и повышают спазмы;

гиподинамия — отсутствие движения ведёт к застою крови и потере тонуса;

избыток соли и сахара, фастфуд — ослабляют сосудистую стенку;

стресс — усиливает спазмы и изнашивает капилляры;

наследственность — врождённая хрупкость стенок;

Даже при предрасположенности можно значительно укрепить сосуды, если заниматься этим осознанно и системно.

Как распознать, что сосуды нуждаются в поддержке?

Первые сигналы редко специфичны, но их важно не игнорировать.

Головные боли и головокружения, особенно при смене положения тела.

Холодные руки и ноги, даже если в комнате тепло.

Частые синяки и капиллярная "сеточка" на коже.

Отёки к вечеру.

Пульсация или шум в ушах.

Быстрая утомляемость, "мушки" перед глазами.

Перепады давления.

Если такие симптомы встречаются часто, а тем более сочетаются с хроническими заболеваниями, стоит задуматься о профилактике и проконсультироваться с врачом.

Что действительно укрепляет сосуды?

1. Правильное питание

Сосуды обновляются за счёт питательных веществ, поступающих с едой. Рацион должен быть разнообразным и богатым витаминами, минералами, антиоксидантами:

овощи и ягоды (черника, смородина, свёкла, цитрусы) — защищают сосуды от повреждений;

зелень и цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, бурый рис) — источник витаминов, клетчатки;

рыба, орехи, семена льна — омега-3 и витамин Е;

зелёный чай и тёмный шоколад (умеренно) — катехины и флавоноиды укрепляют стенки сосудов;

пейте 1,5-2 литра чистой воды, чтобы поддерживать текучесть крови;

Стоит ограничить:

соль, сахар, насыщенные жиры и фастфуд;

сладкие газированные напитки;

большое количество алкоголя;

2. Физическая активность

Регулярное движение поддерживает сосуды в тонусе, улучшает кровоток и снабжение органов кислородом:

быстрая ходьба 30-60 минут в день — оптимальный вариант для большинства;

плавание, велосипед, йога, танцы — активизируют все группы мышц;

стремитесь к регулярности, не к рекордам;

3. Контрастный душ

Чередование тёплой и прохладной воды тренирует сосуды, делая их более эластичными и устойчивыми к стрессу:

начните с тёплой воды, затем 30-60 секунд прохладной;

повторите 3-5 раз, завершите прохладной водой;

не делайте при острых болезнях или тяжёлой гипертонии;

4. Сон, отдых и управление стрессом

Хроническое недосыпание, переутомление и постоянный стресс нарушают работу сосудов, повышают давление и увеличивают риск заболеваний.

Старайтесь спать 7-8 часов, создавать ритуалы расслабления — дыхательные упражнения, прогулки, хобби.

5. Отказ от вредных привычек

Курение и злоупотребление алкоголем — одни из главных врагов сосудов. Отказ от сигарет и умеренность в алкоголе значительно снижают риски.

6. Витамины и добавки

Их целесообразность определяет только врач. Иногда рекомендуются:

Витамин С и Р — для укрепления капилляров.

Витамины группы В, магний, калий, омега-3 — при выявленном дефиците.

Плюсы и минусы укрепления сосудов дома

Плюсы

Доступно, просто и эффективно при регулярном подходе.

Снижается риск инсульта, инфаркта, варикоза.

Улучшается самочувствие, внешний вид, работоспособность.

Минусы

Требует системности и времени.

Не заменяет лечение, если уже есть серьёзные заболевания.

Без консультации врача есть риск не учесть противопоказания.

Советы для крепких сосудов

Включайте овощи, ягоды, рыбу и орехи в ежедневный рацион. Прогуливайтесь не менее 30 минут каждый день. Делайте контрастный душ 3-4 раза в неделю. Избегайте стрессов, используйте дыхательные практики и медитации. Следите за артериальным давлением, уровнем сахара и холестерина. При появлении тревожных симптомов — обращайтесь к врачу.

Популярные вопросы об укреплении сосудов

Можно ли "почистить" сосуды в домашних условиях?

Нет, растворить бляшки чесноком или лимоном невозможно. Помогают только изменения в питании, образе жизни и при необходимости — медикаменты.

Какие упражнения самые полезные для сосудов?

Ходьба, плавание, велосипед и любые умеренные аэробные нагрузки, а также йога и дыхательные практики.

Когда нужно обратиться к врачу?

Если давление стабильно выше 140/90, есть боли в груди, одышка, синяки и отёки, резкое ухудшение самочувствия.

Можно ли принимать БАДы для сосудов без рецепта?

Нет, даже растительные препараты могут быть опасны. Всегда советуйтесь с врачом.