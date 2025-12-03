Три минуты, которые меняют биологический возраст: мини-тренировки укрепляют сердце и лёгкие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:55
Здоровье

Никаких марафонов и часов в спортзале. Новое исследование показало: короткие, но регулярные всплески активности способны укрепить сердце и лёгкие и даже продлить жизнь. Об этом сообщает British Journal of Sports Medicine со ссылкой на экспертов в области кардиологии и спортивной медицины.

Тренировка после 60 лет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тренировка после 60 лет

Мини-тренировки — путь к долголетию

Если вы думаете, что спорт требует времени и усилий, новое исследование опровергает этот миф. Согласно данным учёных, всего несколько минут активных движений в день могут заметно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и повысить выносливость, особенно у людей старше 65 лет.

"Физическая активность — один из самых мощных инструментов для профилактики хронических заболеваний. Она укрепляет сердце, снижает давление, улучшает чувствительность к инсулину и помогает нейтрализовать последствия малоподвижного образа жизни", — отметил спортивный кардиолог Обри Грант.

Так называемые exercise snacks — или "спортивные перекусы" — представляют собой короткие, осознанные всплески активности по 3-5 минут несколько раз в день. Исследование включало данные 11 клинических наблюдений, в которых участвовали более 400 человек. Даже двухнедельный курс таких мини-занятий значительно повышал аэробную выносливость у малоподвижных участников старшего возраста.

Почему короткие тренировки работают

Главная сила этого подхода — в простоте и доступности. Малые дозы движения снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ускоряют обмен веществ и стимулируют кровообращение. При этом не требуется специального оборудования или спортзала — достаточно включить активность в повседневные дела.

"Многие люди говорят, что у них нет времени на спорт. Но несколько минут между делами — это тоже шанс на движение", — пояснил Грант.

По словам эксперта, важно понимать разницу между классическими тренировками и exercise snacks: последние не заменяют полноценное занятие, но помогают поддерживать тонус и мотивацию.

Тренер Стивен Шихан подчёркивает: регулярные мини-сессии повышают общую аэробную готовность организма, улучшая поступление кислорода и работу лёгких. Это, в свою очередь, снижает риск диабета, гипертонии и атеросклероза — ключевых факторов, влияющих на продолжительность жизни.

Не только для спортсменов

Результаты исследования особенно важны для пожилых людей, которым сложно выполнять рекомендованные 150 минут умеренной нагрузки в неделю.

"Эта норма может показаться недостижимой для тех, кто давно не тренировался. Но короткие упражнения помогут мягко вернуться к активности", — отметил доктор Грант.

Он добавил, что в начале пути важна не продолжительность, а регулярность. Маленькие шаги формируют привычку, а с ростом выносливости можно переходить к более длительным занятиям.

Шихан уточнил, что даже элементарные действия — подъём по лестнице, приседания во время рекламы или быстрая прогулка — способны приносить ощутимую пользу, если делать их несколько раз в день.

Что такое "спортивные перекусы"

Суть концепции проста: вы не ищете отдельное время для спорта, а включаете движения в обычный день.

  • Поднимайтесь по лестнице вместо лифта.

  • Делайте приседания или отжимания во время перерыва.

  • Пройдитесь быстрым шагом между встречами.

  • Потянитесь или выполните серию лёгких упражнений на месте.

"Прелесть этой идеи — в её доступности. Короткие упражнения не требуют специальной формы, их можно делать где угодно — дома, на работе, даже во время готовки", — добавил Грант.

При этом важно помнить, что exercise snacks не заменяют силовых тренировок, которые необходимы для поддержания костей, суставов и мышц.

Сравнение: "спортивные перекусы" и традиционные тренировки

Показатель Exercise snacks Классическая тренировка
Продолжительность 3-5 минут, несколько раз в день 45-60 минут, 3-5 раз в неделю
Доступность Можно выполнять где угодно, без оборудования Требует времени и условий
Польза Улучшает работу сердца и лёгких, повышает выносливость Развивает силу, гибкость и выносливость
Подходит для пожилых Да, низкий риск перегрузок Требует контроля и подготовки
Главный плюс Простота и устойчивость привычки Комплексный результат при регулярности

Плюсы и минусы метода

Показатель Плюсы Минусы
Практичность Простая система, не требующая оборудования и специального места. Не обеспечивает полноценной силовой нагрузки.
Результат Повышает выносливость, улучшает работу сердца и лёгких. Эффект развивается постепенно и требует регулярности.
Доступность Подходит людям любого возраста, включая пожилых. Может показаться слишком лёгкой тем, кто привык к интенсивным тренировкам.

Советы для начинающих

  1. Начните с малого. Делайте 2-3 коротких упражнения в день — например, 20 приседаний утром и быструю прогулку после обеда.

  2. Выбирайте то, что приятно. Танцы, йога, прогулки — главное, чтобы движение приносило удовольствие.

  3. Следите за дыханием. Даже лёгкие упражнения должны ускорять пульс и дыхание, иначе пользы не будет.

  4. Добавьте силовую нагрузку. Несколько раз в неделю выполняйте упражнения с собственным весом — приседания, отжимания, подъём гантелей.

  5. Постепенно увеличивайте интенсивность. Когда мини-тренировки станут привычкой, можно продлевать время занятий.

Популярные вопросы о "спортивных перекусах"

Сколько раз в день нужно делать мини-тренировки?

Достаточно 2-3 коротких подходов по 3-5 минут. Главное — регулярность, а не длительность.

Могут ли такие упражнения заменить спортзал?

Частично. Они улучшают сердечно-сосудистое здоровье, но для развития силы нужны полноценные силовые тренировки.

Можно ли делать "перекусы" при хронических болезнях?

Да, но только после консультации с врачом. Для людей с гипертонией или артритом существуют безопасные модификации движений.

Что выбрать пожилым людям?

Ходьба, лёгкие приседания, растяжка, плавание — любые движения без боли и чрезмерной нагрузки.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
