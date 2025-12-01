Омлет стал поводом для тревоги: почему избыток яиц может ударить по когнитивным функциям

Многие продукты называют "полезными для мозга", но немногие вызывают столько споров, как яйца. Одни считают их мощным источником питательных веществ, другие — причиной повышения холестерина и потенциальных рисков для здоровья. Новое исследование проливает свет на то, как ежедневное употребление яиц действительно влияет на когнитивные функции, память и риск деменции, показывая важность умеренности. Об этом сообщает Pronews. gr со ссылкой на научный журнал Nutrients.
Яйца традиционно входят в рацион большинства людей: они доступны, питательны и сочетаются с различными блюдами. Но их возможное влияние на мозг учёные изучают особенно активно. Главная ценность продукта — в содержании холина и витаминов группы B, которые имеют прямое отношение к работе нервной системы. Исследователи отмечают, что холин участвует в синтезе ацетилхолина — нейромедиатора, отвечающего за процессы обучения и памяти.
Не менее важны витамины группы B. Они поддерживают метаболизм нервных клеток, помогают формировать миелиновые оболочки и участвуют в работе нейронных цепей. Благодаря этому яйца стали рассматривать не просто как источник белка, но и как продукт, потенциально снижающий риск возрастного ухудшения когнитивных функций.
Работа исследователей показывает, что употребление одного яйца в день может поддерживать когнитивное здоровье, сохраняя сбалансированное обеспечение организма ключевыми нутриентами.
Авторы исследования проанализировали данные добровольцев и сопоставили уровень потребления яиц с изменениями когнитивных функций. Результаты оказались неоднозначными, но крайне важными для понимания роли продукта в рационе.
"Это безопасный способ получить необходимые питательные вещества из продукта. В частности, холин, который играет роль в синтезе нейротрансмиттеров, важных для памяти и обучения, а также витамины группы B, помогающие поддерживать функции мозга", — отметили исследователи.
Исследование подтверждает, что ежедневное употребление одного яйца благоприятно отражается на состоянии мозга. Однако при превышении этой дозы наблюдается обратная связь: те, кто ел более двух яиц в день, имели более высокий риск деменции по сравнению с теми, кто ограничивался одним яйцом или вовсе исключал их из рациона.
Учёные предполагают, что усиление риска связано с высоким содержанием холестерина в продукте. Избыток холестерина может влиять на состояние сосудов и метаболические процессы, что в долгосрочной перспективе повышает риск когнитивных нарушений. Несмотря на то что яйца остаются полезным источником питательных веществ, исследование подчеркивает принцип умеренности как ключевой.
Для мозга важен не только холин, но и комплексное питание. Состояние нервной системы зависит от соотношения жиров, белков и витаминов, а также от того, насколько разнообразен рацион. Яйца являются лишь одним из элементов такой системы. Холин, который они содержат, также присутствует в других продуктах.
В их число входят брокколи, печень, морская рыба и в особенности лосось. Эти продукты обеспечивают организм необходимыми веществами, не создавая высокой нагрузки на уровень холестерина. Поэтому исследователи советуют не ограничиваться одним источником холина, а формировать рацион на основе разнообразия.
При этом умеренное потребление яиц остаётся полезным: продукт сохраняет высокую питательную ценность, содержит антиоксиданты, поддерживающие зрение, и может быть обогащён омега-3 жирными кислотами.
Если рассматривать ежедневное употребление яиц как модель питания, можно выделить ключевые различия. Одно яйцо обеспечивает организм холином и витаминами группы B в безопасной дозировке, помогает поддерживать когнитивные функции и не вносит значимой нагрузки на уровень холестерина.
Два и более яйца в день создают иной баланс. Избыток холестерина может влиять на сосудистую систему, что в долгосрочной перспективе повышает риски деменции. Исследование показало, что у людей с таким уровнем потребления яиц вероятнее ухудшение когнитивных функций.
Сравнение подчёркивает, что польза продукта напрямую зависит от количества, а не только от его состава.
При включении яиц в рацион важно учитывать сильные и слабые стороны продукта.
Плюсы:
Минусы касаются избытка:
Таким образом, ключевым остаётся соблюдение норм, а не полное исключение продукта.
Включайте одно яйцо в день как безопасный источник холина и витаминов группы B.
Если есть заболевания, связанные с высоким холестерином, ограничивайте количество яиц.
Дополняйте рацион продуктами, богатыми холином: брокколи, лососем, печенью.
Старайтесь избегать избытка насыщенных жиров и контролировать общий уровень холестерина.
Включайте в питание омега-3 жирные кислоты, которые способствуют защите когнитивных функций.
Можно ли есть яйца каждый день?
Да, но в умеренном количестве — одно яйцо в сутки считается безопасной нормой.
Повышают ли яйца риск деменции?
Исследование показало увеличение риска при ежедневном употреблении более двух яиц.
Чем заменить яйца для получения холина?
Брокколи, лосось, печень и другие продукты, содержащие этот нутриент.
