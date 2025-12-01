Омлет стал поводом для тревоги: почему избыток яиц может ударить по когнитивным функциям

Изучено влияние ежедневного потребления яиц на мозг — исследователи

7:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие продукты называют "полезными для мозга", но немногие вызывают столько споров, как яйца. Одни считают их мощным источником питательных веществ, другие — причиной повышения холестерина и потенциальных рисков для здоровья. Новое исследование проливает свет на то, как ежедневное употребление яиц действительно влияет на когнитивные функции, память и риск деменции, показывая важность умеренности. Об этом сообщает Pronews. gr со ссылкой на научный журнал Nutrients.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичница

Почему яйца рассматриваются как пища для мозга

Яйца традиционно входят в рацион большинства людей: они доступны, питательны и сочетаются с различными блюдами. Но их возможное влияние на мозг учёные изучают особенно активно. Главная ценность продукта — в содержании холина и витаминов группы B, которые имеют прямое отношение к работе нервной системы. Исследователи отмечают, что холин участвует в синтезе ацетилхолина — нейромедиатора, отвечающего за процессы обучения и памяти.

Не менее важны витамины группы B. Они поддерживают метаболизм нервных клеток, помогают формировать миелиновые оболочки и участвуют в работе нейронных цепей. Благодаря этому яйца стали рассматривать не просто как источник белка, но и как продукт, потенциально снижающий риск возрастного ухудшения когнитивных функций.

Работа исследователей показывает, что употребление одного яйца в день может поддерживать когнитивное здоровье, сохраняя сбалансированное обеспечение организма ключевыми нутриентами.

Что показало исследование: польза и границы безопасности

Авторы исследования проанализировали данные добровольцев и сопоставили уровень потребления яиц с изменениями когнитивных функций. Результаты оказались неоднозначными, но крайне важными для понимания роли продукта в рационе.

"Это безопасный способ получить необходимые питательные вещества из продукта. В частности, холин, который играет роль в синтезе нейротрансмиттеров, важных для памяти и обучения, а также витамины группы B, помогающие поддерживать функции мозга", — отметили исследователи.

Исследование подтверждает, что ежедневное употребление одного яйца благоприятно отражается на состоянии мозга. Однако при превышении этой дозы наблюдается обратная связь: те, кто ел более двух яиц в день, имели более высокий риск деменции по сравнению с теми, кто ограничивался одним яйцом или вовсе исключал их из рациона.

Учёные предполагают, что усиление риска связано с высоким содержанием холестерина в продукте. Избыток холестерина может влиять на состояние сосудов и метаболические процессы, что в долгосрочной перспективе повышает риск когнитивных нарушений. Несмотря на то что яйца остаются полезным источником питательных веществ, исследование подчеркивает принцип умеренности как ключевой.

Как питание в целом влияет на когнитивные функции

Для мозга важен не только холин, но и комплексное питание. Состояние нервной системы зависит от соотношения жиров, белков и витаминов, а также от того, насколько разнообразен рацион. Яйца являются лишь одним из элементов такой системы. Холин, который они содержат, также присутствует в других продуктах.

В их число входят брокколи, печень, морская рыба и в особенности лосось. Эти продукты обеспечивают организм необходимыми веществами, не создавая высокой нагрузки на уровень холестерина. Поэтому исследователи советуют не ограничиваться одним источником холина, а формировать рацион на основе разнообразия.

При этом умеренное потребление яиц остаётся полезным: продукт сохраняет высокую питательную ценность, содержит антиоксиданты, поддерживающие зрение, и может быть обогащён омега-3 жирными кислотами.

Сравнение: одно яйцо в день vs. два и более

Если рассматривать ежедневное употребление яиц как модель питания, можно выделить ключевые различия. Одно яйцо обеспечивает организм холином и витаминами группы B в безопасной дозировке, помогает поддерживать когнитивные функции и не вносит значимой нагрузки на уровень холестерина.

Два и более яйца в день создают иной баланс. Избыток холестерина может влиять на сосудистую систему, что в долгосрочной перспективе повышает риски деменции. Исследование показало, что у людей с таким уровнем потребления яиц вероятнее ухудшение когнитивных функций.

Сравнение подчёркивает, что польза продукта напрямую зависит от количества, а не только от его состава.

Плюсы и минусы ежедневного употребления яиц

При включении яиц в рацион важно учитывать сильные и слабые стороны продукта.

Плюсы:

одно яйцо в день поддерживает когнитивные функции;

холин участвует в формировании нейротрансмиттеров;

витамины группы B поддерживают обмен нервных клеток;

яйца содержат антиоксиданты, полезные для зрения;

продукт доступен и универсален в приготовлении.

Минусы касаются избытка:

высокое содержание холестерина при чрезмерном потреблении;

повышенный риск деменции при употреблении более двух яиц ежедневно;

ограничения для людей с сердечно-сосудистыми нарушениями;

необходимость балансировать рацион, чтобы не перегрузить организм жирами.

Таким образом, ключевым остаётся соблюдение норм, а не полное исключение продукта.

Советы по формированию рациона для поддержки мозга

Включайте одно яйцо в день как безопасный источник холина и витаминов группы B. Если есть заболевания, связанные с высоким холестерином, ограничивайте количество яиц. Дополняйте рацион продуктами, богатыми холином: брокколи, лососем, печенью. Старайтесь избегать избытка насыщенных жиров и контролировать общий уровень холестерина. Включайте в питание омега-3 жирные кислоты, которые способствуют защите когнитивных функций.

Популярные вопросы о влиянии яиц на мозг

Можно ли есть яйца каждый день?

Да, но в умеренном количестве — одно яйцо в сутки считается безопасной нормой.

Повышают ли яйца риск деменции?

Исследование показало увеличение риска при ежедневном употреблении более двух яиц.

Чем заменить яйца для получения холина?

Брокколи, лосось, печень и другие продукты, содержащие этот нутриент.