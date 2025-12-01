Маркетинг кричит, наука молчит: правда о коллагене, которую не показывают в рекламе

Врач заявил об отсутствии пользы коллагеновых добавок — Александр Быканов

Обещания "омолодиться изнутри" давно стали привычной частью рекламы бьюти-товаров. Добавки с коллагеном позиционируются как универсальная формула красоты, способная разгладить морщины, укрепить суставы и улучшить состояние кожи. Но чем громче заявления производителей, тем заметнее расходятся их обещания с реальностью. В рамках доказательной медицины всё чаще звучат данные, опровергающие эффективность подобных средств. Об этом сообщает kp.ru.

Что показал крупный метаанализ и почему от него сложно отмахнуться

Команда исследователей провела масштабный метаанализ, изучив все доступные научные данные о добавках с коллагеном. Это была самая полная работа в своей области, включающая исследования, не связанные с производителями БАДов. Такой подход позволяет исключить коммерческое влияние и дает максимально объективную картину.

Дерматолог-венеролог Александр Быканов, руководитель клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, подробно разобрал выводы работы.

"Итог: добавки коллагена не приносят пользы для человека", — отмечает врач.

По его словам, попав в пищеварительную систему, любые добавки с коллагеном расщепляются до аминокислот. Часть этих молекул действительно попадает в кровь, но организм не обладает механизмом, который мог бы перенаправить их именно в кожу или суставы. Более того, внешние источники коллагена состоят из "обеднённых" аминокислот, и по своей пищевой ценности они уступают белку из обычных продуктов.

Эксперт подчёркивает: рассчитывать на омоложение или ощутимый эффект для суставов бессмысленно. Намного рациональнее получать белок из полноценной пищи — мяса, рыбы, молочных продуктов и морепродуктов, где аминокислотный профиль сбалансирован естественным образом.

Таким образом, проблема лежит не в организме человека, а в завышенных ожиданиях, созданных маркетингом.

Как работает белок: физиологические ограничения, которые игнорируют производители БАДов

Чтобы понять, почему добавки оказываются бесполезными, важно разобрать базовые механизмы работы организма. Коллаген — это белок, состоящий из аминокислот. Но организм одинаково расщепляет и коллагеновую добавку, и обычный стейк. В желудке и кишечнике молекула распадается до аминокислот, которые затем используются для любых нужд тела.

Но организм не различает источник: ему не известно, что человек хотел "отправить" эти аминокислоты в кожу. Для того чтобы они стали основой вновь синтезированного коллагена в дерме, нужны определённые сигналы — гормональные, ферментные, клеточные. Их невозможно активировать с помощью простого приёма добавки.

Важный момент: аминокислотный состав коллагеновых порошков и капсул беднее, чем у натуральных продуктов. В дополнение к этому их усвоение не делает кожу плотнее, а суставы — здоровее, поскольку дефицит коллагена в организме не восполняется извне.

Такая физиология иллюстрирует главный принцип доказательной медицины: важно не то, что обещает маркетинг, а то, как на самом деле функционирует организм.

Сравнение: добавки с коллагеном и полноценное питание

Сравнивая добавки с обычной едой, можно выделить несколько существенных различий. Обычные продукты содержат полноценный белок: рыба, мясо, птица, сыр и творог обеспечивают организм необходимыми аминокислотами в правильном соотношении. Они запускают естественные процессы синтеза собственных белков.

Добавки же представляют собой фрагментарный источник, который не способен дать тот же эффект. Производители позиционируют коллаген как "строительный материал" для кожи, но на деле он проходит ту же цепочку преобразований, что и любая пища.

Отдельный нюанс касается доказательств. Сторонники добавок нередко приводят исследования, предполагающие улучшение плотности или состояния кожи. Однако большинство таких работ обладают низким уровнем качества. Выборка участников может быть минимальной, методика оценки состояния кожи — субъективной, а сами эксперименты — аффилированными с производителями.

Именно это и продемонстрировал свежий метаанализ, разрушивший многие аргументы индустрии.

Плюсы и минусы подхода к уходу за кожей через добавки

Популярность БАДов объяснима: людям хочется иметь простой способ улучшить внешний вид. Добавки дают ощущение контроля, создают иллюзию заботы о себе и позволяют надеяться на быстрый эффект. Но у такого подхода есть значительные минусы.

Добавки обходятся дорого, но при этом не выполняют заявленные функции.

Они создают ложное ощущение безопасности и отвлекают от реально работающих методов ухода.

Приём коллагена не способен заменить питание и уход за кожей, основанный на доказательных принципах.

Упор на добавки может привести к игнорированию более важных аспектов здоровья: сна, баланса рациона, правильного ухода.

Плюсы можно увидеть лишь в том, что добавки безопасны при условии отсутствия индивидуальной непереносимости. Но они не обеспечивают обещанного эффекта — и именно это делает их экономически и медицински нецелесообразными.

Мифы о коллагене, которые развеивает доказательная медицина

Вокруг коллагеновых добавок сформировалось несколько распространённых заблуждений. Многие верят, что коллаген способен вернуть коже упругость и уменьшить морщины. Однако метаанализ показывает, что такие выводы строятся на необъективных исследованиях.

Другой миф — способность коллагена восстанавливать суставы. В реальности современная медицина ещё не обладает средством, которое могло бы "починить" повреждённый сустав. Ни один препарат, в том числе коллаген, не доказал такой эффективности.

Ещё одно заблуждение — что организм способен "распознать" нужный источник и направить аминокислоты в кожу. Такой механизм отсутствует.

Эти мифы укоренились из-за маркетингового давления, привлекательных упаковок и неверно интерпретированных научных данных.

Советы по доказательному уходу за кожей и здоровью суставов

Делайте акцент на питании: полноценный белок из натуральных продуктов усваивается лучше и эффективнее. Поддерживайте регулярный уход за кожей: увлажнение, солнцезащита и мягкие кислоты дают доказанный эффект. Не полагайтесь на добавки для "исправления" морщин или суставов — у современной медицины нет универсальной формулы. Следите за образом жизни: сон, умеренная активность и снижение стресса отражаются на коже не меньше, чем косметика. При выборе средств ориентируйтесь на данные исследований, а не на маркетинговые обещания.

Популярные вопросы о добавках с коллагеном

Стоит ли принимать добавки с коллагеном для кожи?

По результатам метаанализа — нет. Они не оказывают значимого влияния на состояние кожи.

Есть ли добавки, которые восстанавливают суставы?

На данный момент — ни одной. Задача восстановления суставов остаётся нерешённой.

Что даёт больший эффект: БАДы или обычная еда?

Обычная еда. Полноценные белки работают лучше, чем "обеднённые" аминокислоты из добавок.